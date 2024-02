Bundestrainer Nagelsmann: Kroos wird „perfekt“ ins Team passen

In einem Interview mit dem Spiegel hat Bundestrainer Julian Nagelsmann keine Zweifel daran gelassen, dass Toni Kroos‘ Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft nicht nur herzlich willkommen, sondern auch strategisch entscheidend ist: Kimmich spielt dann als Rechtsverteidiger und gibt seinen Platz im Mittelfeld frei. Nagelsmann sieht in Kroos den idealen „Verbindungsspieler“ für das dynamische Mittelfeld des Teams. Mit Kroos, der bei Real Madrid nicht nur als Spieler, sondern auch als Mentor für junge Talente glänzt, gewinnt das Team an Erfahrung, Ruhe und Führung – essentielle Qualitäten, besonders in den hitzigen Momenten einer EM-Partie. Und auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich für einen festen Platz von Toni Kroos in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen.

Das fehlende Stück im deutschen Schachspiel?

Nagelsmanns Begeisterung für Kroos‘ Rückkehr ist ansteckend. Der Bundestrainer unterstreicht, dass Kroos‘ Verständnis für das Spiel und seine Rolle darin – insbesondere seine Fähigkeit, auch unter Druck die Ruhe zu bewahren und das Spiel zu lenken – ihn zum perfekten Kandidaten für die Schlüsselposition im deutschen Team macht. Die intensiven Gespräche und die wachsende Begeisterung von Kroos, trotz seines ursprünglichen Rücktritts, zeigen, wie bedeutsam diese EM für ihn und das Team ist.

Einheit und Akzeptanz: Kroos als Teil des Teams

Die Bedenken, dass Kroos‘ Rückkehr die Teamdynamik oder Hierarchie stören könnte, wischt Nagelsmann beiseite. Die offene Kommunikation mit dem Team und die positive Resonanz, insbesondere von Spielern wie Joshua Kimmich, der eine neue Rolle als rechter Verteidiger einnehmen wird, sprechen Bände über den Teamgeist und die Bereitschaft, sich für gemeinsame Ziele einzusetzen. Nagelsmann betont, dass jeder Spieler sich dem Teamgedanken unterordnen muss – eine Philosophie, die Kimmich voll und ganz verinnerlicht hat.

Matthäus: als Führungskraft unverzichtbar

Matthäus meint: „Er ist als Führungskraft unverzichtbar. Toni Kroos sollte eine feste Größe sein, quasi eine Verlängerung des Trainers auf dem Feld – gemeinsam mit Gündogan, Neuer, Goretzka oder Müller“, äußerte sich der Weltmeister von 1990 bei RTL.

Nach seiner Rückkehr ins DFB-Team für die WM 1998 in den USA musste er selbst in den ersten beiden Partien auf der Ersatzbank Platz nehmen, was innerhalb des Teams für Verwirrung sorgte.

Matthäus ist der Ansicht, dass Kroos mit der Nationalmannschaft noch eine Rechnung offen hat. „Er hat die letzten großen Turniere mit Deutschland nicht erfolgreich bestritten, sowohl die WM in Russland als auch die EM in England waren unter seinen Möglichkeiten. Für einen Spieler von Toni Kroos‘ Kaliber, einen der herausragendsten Spieler, die Deutschland je hatte, passen diese Ergebnisse nicht. Ich denke, er möchte seine Karriere in der Nationalmannschaft möglicherweise mit einem Titel abschließen“, erklärte er.

FAQ’s zum Comeback

Wie wird Kroos‘ Rückkehr das Spielsystem der deutschen Nationalmannschaft beeinflussen? Kroos bringt nicht nur seine persönliche Expertise und Erfahrung mit, sondern stärkt auch die zentrale Achse des Teams. Seine Präsenz ermöglicht flexiblere Spielsysteme, da er sowohl in der Defensive als auch in der Offensive glänzen kann. Mit Kroos im Mittelfeld können wir ein dynamischeres, ballbesitzorientiertes Spiel erwarten, das die Stärken des Teams optimal nutzt.

Kann Kroos die junge Mannschaft auf ein neues Level heben? Absolut. Toni Kroos ist nicht nur auf dem Feld eine Verstärkung. Seine Erfahrung bei Real Madrid, wo er junge Spieler führt und entwickelt, wird auch außerhalb der Spielminuten von unschätzbarem Wert sein. Kroos kann den jüngeren Spielern helfen, sich schneller zu entwickeln und die mentalen Aspekte des Spiels auf höchstem Niveau zu meistern.

Was bedeutet Kimmichs Positionswechsel für die deutsche Verteidigung? Joshua Kimmichs Wechsel auf die rechte Verteidigerposition zeigt Nagelsmanns Flexibilität und strategische Planung. Kimmich, bekannt für seine Vielseitigkeit, wird der Verteidigung neue Impulse geben und gleichzeitig die Offensivaktionen von der Seite beleben. Dieser Wechsel könnte die deutsche Abwehr stärken und gleichzeitig neue offensive Optionen eröffnen.