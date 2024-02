DFB-Team: Rüdigers Mission für Kroos‘ Rückkehr

Antonio Rüdiger, der Abwehrchef von Real Madrid, hat seine Unterstützung für die Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft erneuert. Rüdiger argumentiert, dass angesichts der bevorstehenden Heim-EM, Deutschland die besten Spieler im Team haben sollte, und sieht in Kroos, der auch zu den Topspielern von Real Madrid zählt, eine Schlüsselfigur. Rüdigers anhaltende öffentliche Befürwortung und die positive Reaktion von Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie DFB-Sportdirektor Rudi Völler deuten auf ein wachsendes Interesse an einer möglichen Rückkehr von Kroos hin, der nach der EM 2021 und 106 Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war.

Rüdigers Einsatz für Kroos

Rüdiger hat nicht nur in Interviews seine Wertschätzung für Kroos‘ Fähigkeiten zum Ausdruck gebracht, sondern auch die Diskussion über dessen Rückkehr aktiv vorangetrieben. Er betont Kroos‘ Bedeutung für das Team, sowohl aufgrund seiner Leistungen im Verein als auch seiner Erfahrung auf internationaler Ebene.

„Es ist eine Heim-EM, wir wollen die besten Spieler dabei haben, und ich sehe Toni aktuell als einen unserer besten Deutschen, weil er im Moment auch einer der besten Spieler von Real Madrid ist. Und wenn ich so offen und ehrlich sprechen darf: Ich glaube, viele denken genauso wie ich.“ Antonio Rüdiger

Die Bedeutung für das DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor der Herausforderung, sich nach enttäuschenden Ergebnissen bei den letzten Turnieren zu erholen. Kroos, der im Verein konstant starke Leistungen zeigt, könnte dem Team mit seiner Erfahrung und Spielintelligenz einen dringend benötigten Schub geben.

Reaktionen auf die mögliche Rückkehr

Die Aussicht auf Kroos‘ Rückkehr hat sowohl im Trainerteam als auch in der Führung des DFB für Aufmerksamkeit gesorgt. Julian Nagelsmann und Rudi Völler haben sich positiv geäußert und die Tür für eine Rückkehr offen gelassen, was die Spekulationen weiter anheizt.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Kroos ins DFB-Team?

Angesichts der öffentlichen Unterstützung durch Teamkollegen und das positive Feedback von Seiten des DFB scheint eine Rückkehr möglich, falls Kroos selbst Interesse zeigt.

Kann Kroos der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM einen Vorteil verschaffen?

Definitiv. Kroos‘ Erfahrung und Qualität auf dem Spielfeld können dem Team sowohl taktisch als auch mental einen erheblichen Vorteil bieten.

Welche Rolle könnte Kroos im aktuellen System von Nagelsmann spielen?

Kroos würde vermutlich eine zentrale Rolle im Mittelfeld übernehmen, seine Spielübersicht und Passgenauigkeit könnten das offensive Spiel der Mannschaft erheblich bereichern.