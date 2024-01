Bundesliga-Clubs im Personalnotstand durch Afrika-Cup & Asien-Cup

Mit dem Wiederbeginn der Bundesliga nach der Winterpause am kommenden Wochenende stehen die deutschen Top-Teams vor Herausforderungen: Schlüsselspieler fehlen aufgrund der parallel stattfindenden Kontinental-Meisterschaften von Asien und Afrika. Die Clubs müssen kreativ werden, um die entstandenen Lücken zu füllen. Leverkusen, Bayern München und Stuttgart sind besonders betroffen. Strategien und Transfermarktaktivitäten rücken in den Fokus, um die Abwesenheit wichtiger Akteure zu kompensieren.

Die Herausforderung der Bundesliga-Teams

Die Bundesliga steht unmittelbar vor einer Herausforderung: Viele Schlüsselspieler werden aufgrund der Teilnahme an den Kontinental-Meisterschaften in Asien und Afrika fehlen. Für Vereine wie Leverkusen, München und Stuttgart bedeutet dies eine signifikante Schwächung ihrer Kader. Besonders Bayer Leverkusen, derzeit an der Tabellenspitze, sieht sich mit dem Fehlen von Leistungsträgern wie Victor Boniface, Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou konfrontiert. Serhou Guirassy (Guinea) fehlt Stuttgart, er war Torgarant in der Hinrunde. Trainer Sebastian Hoeneß muss zudem auf Silas (DR Kongo), Hiroki Ito (Japan) und Woo-Yeong Jeong (Südkorea) verzichten.

Strategien und Transfermarkt

Die Clubs reagieren unterschiedlich auf diese Situation. Einige setzen auf kreative Lösungen innerhalb des bestehenden Kaders, während andere sich intensiv auf dem Transfermarkt umsehen. Der FC Bayern München beispielsweise sucht nach Verstärkungen für seine ohnehin schon schwach besetzte Abwehr, Min-Jae Kim (Südkorea) und Noussair Mazraoui (Marokko) fehlen. Eintracht Frankfurt hat bereits reagiert und Donny van de Beek sowie Sasa Kalajdzic auf Leihbasis verpflichtet.

Ein globaler Fußballkalender im Konflikt

Die zeitliche Überschneidung der Bundesliga mit den Turnieren in Afrika und Asien wirft Fragen nach einer globalen Koordination des Fußballkalenders auf. Die Verschiebung der Turniere aufgrund von klimatischen Bedingungen und der Corona-Pandemie verschärft die Herausforderungen für die Clubs. Insgesamt stellen deutsche Vereine bis hinunter zur Oberliga 32 Spieler für die Turniere ab, was die Notwendigkeit einer besseren internationalen Planung unterstreicht.

Bundesliga-Spieler beim Afrika Cup 2024

Verein Spieler Land Länderspiele Bayer Leverkusen (5) Edmond Tapsoba Burkina Faso 🇧🇫 38 Odilon Kossounou Elfenbeinküste 🇨🇮 18 Amine Adli Marokko 🇲🇦 4 Nathan Tella Nigeria 🇳🇬 1 Victor Boniface Nigeria 🇳🇬 5 VfB Stuttgart (2) Silas DR Kongo 🇨🇩 6 Serhou Guirassy Guinea 🇬🇳 10 Bayern München (2) Eric M. Choupo-Moting Kamerun 🇨🇲 73 Noussair Mazraoui Marokko 🇲🇦 27 Eintracht Frankfurt (3) Omar Marmoush Ägypten 🇪🇬 24 Fares Chaibi Algerien 🇩🇿 9 Ellyes Skhiri Tunesien 🇹🇳 60 TSG Hoffenheim (3) Kasim Adams Ghana 🇬🇭 16 Diadie Samassekou Mali 🇲🇱 35 Kevin Akpoguma Nigeria 🇳🇬 8 RB Leipzig (2) Ilaix Moriba Guinea 🇬🇳 17 Amadou Haidara Mali 🇲🇱 36 Borussia Dortmund (2) Ramy Bensebaini Algerien 🇩🇿 58 Sebastien Haller Elfenbeinküste 🇨🇮 22 SC Freiburg Daniel-Kofi Kyereh Ghana 🇬🇭 18 VfL Bochum (2) Christopher Antwi-Adjei Ghana 🇬🇭 3 Takuma Asano Japan 🇯🇵 48 1. FSV Mainz 05 Aymen Barkok Marokko 🇲🇦 18 1. FC Union Berlin (2) David Datro Fofana Elfenbeinküste 🇨🇮 3 Aissa Laidouni Tunesien 🇹🇳 38 Werder Bremen Naby Keita Guinea 🇬🇳 54

Bundesliga-Spieler beim Asia Cup 2024

Verein Spieler Land Länderspiele VfB Stuttgart (3) Hiroki Ito 🇯🇵 Japan 13 Genki Haraguchi 🇯🇵 Japan 74 Woo-Yeong Jeong 🇰🇷 Südkorea 14 Bayern München Min-Jae Kim 🇰🇷 Südkorea 54 SC Freiburg Ritsu Doan 🇯🇵 Japan 41 VfL Bochum Takuma Asano 🇯🇵 Japan 48 1. FSV Mainz 05 Jae-Sung Lee 🇰🇷 Südkorea 77 Bor. M'gladbach Ko Itakura 🇯🇵 Japan 22

FAQ’s zum Thema

Wie werden die Bundesliga-Teams die Abwesenheit ihrer Schlüsselspieler kompensieren?

Die Teams setzen auf unterschiedliche Strategien. Einige Clubs, wie Leverkusen und Stuttgart, müssen auf die Tiefe ihres Kaders vertrauen und jüngere oder weniger erfahrene Spieler einsetzen. Andere, wie Bayern München und Eintracht Frankfurt, suchen aktiv auf dem Transfermarkt nach kurzfristigen Lösungen.

Sind diese Turniere eine Chance für junge oder weniger bekannte Spieler?

Absolut. Die Abwesenheit etablierter Stars öffnet Türen für Nachwuchstalente und Spieler, die sonst weniger Spielzeit bekommen. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für sie, sich auf höchstem Niveau zu beweisen und möglicherweise einen Stammplatz zu erobern.

Könnte die aktuelle Situation langfristige Auswirkungen auf die Transferpolitik der Bundesliga-Clubs haben?

Ja, das ist möglich. Die Clubs könnten in Zukunft mehr Wert auf Kaderbreite und -flexibilität legen, um besser auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Auch könnte die Attraktivität von Spielern, die nicht an internationalen Turnieren teilnehmen, steigen.