Auslosung der EM-Qualifikation der Frauen Nationalmannschaft – Deutsches Losglück!

Heute um 13 Uhr findet die Auslosung der 2.UEFA Nations League der Frauen Nationalmannschaften in der Schweiz statt. Dabei gelten die Spiele der erst einmal abgehaltenen UEFA Nations League der Frauen (Gewinner ist Spanien) als Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Im Livestream auf uefa.com wird die Auslosung übertragen. Deutschland liegt nach der Teilnahme an der Final Four im Topf 1 der Liga A, geht somit also Spanien, Frankreich und der Niederlande aus dem Weg. Los geht es dann mit den Länderspielen am 5. und 9.April. Bis zu Olympia 2024 im August hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft also noch 6 Pflichtspiele.

Update nach der Auslosung:

Die deutschen Fußballerinnen stehen vor lösbaren Herausforderungen in der Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz. Als Vize-Europameisterinnen werden sie in der Gruppe A4 Österreich, Island und Polen gegenüberstehen, wobei sie schwierigere Gegner wie England oder Schweden vermeiden. Dieses Ergebnis folgte aus der Ziehung am Dienstag in Nyon, Schweiz.

Gruppe Land A1 🇳🇱 Niederlande A1 🇮🇹 Italien A1 🇳🇴 Norwegen A1 🇫🇮 Finnland A2 🇪🇸 Spanien A2 🇩🇰 Dänemark A2 🇧🇪 Belgien A2 🇨🇿 Tschechien A3 🇫🇷 Frankreich A3 🏴 England A3 🇸🇪 Schweden A3 🇮🇪 Irland A4 🇩🇪 DeutschlandDeutschland A4 🇦🇹 Österreich A4 🇮🇸 Island A4 🇵🇱 Polen

Wer nimmt an der Auslosung zur EM-Qualifikation teil?

An der Qualifikation für die UEFA Women’s EURO 2025 nehmen 51 der 55 UEFA-Mitgliedsverbände teil. Vier Länder nehmen nicht teil: Russland aufgrund des Konflikts in der Ukraine sowie Gibraltar, Liechtenstein und San Marino, da sie keine Teams angemeldet haben. Die Schweiz ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, spielt aber in den Qualifikationsspielen mit.

Wann wird in der EM-Qualifikation gespielt?

Die Gruppenspiele der EM-Qualifikation finden zwischen April und Juli 2024 statt. Es gibt sechs Spieltage, gefolgt von einer Playoff-Runde im Oktober und einer zweiten im November und Dezember 2024.

1. Spieltag: 5. April 2024

1. Spieltag: 5. April 2024 2. Spieltag: 9. April 2024

2. Spieltag: 9. April 2024 3. Spieltag: 31. Mai 2024

3. Spieltag: 31. Mai 2024 4. Spieltag: 4. Juni 2024

4. Spieltag: 4. Juni 2024 5. Spieltag: 12. Juni 2024

5. Spieltag: 12. Juni 2024 6. Spieltag: 16. Juli 2024

6. Spieltag: 16. Juli 2024 Playoffs Runde 1: 23. bis 29. Oktober 2024

Playoffs Runde 1: 23. bis 29. Oktober 2024 Playoffs Runde 2: 27. November bis 3. Dezember 2024

Wie ist der neue Modus in der EM-Qualifikation?

Der neue Qualifikationsmodus erfolgt über die UEFA Women’s Nations League, von der die Platzierungen in den Ligen A bis C für die EM-Qualifikation ausschlaggebend sind. In der Liga A sichern sich die jeweils besten beiden Teams der Gruppen A1 bis A4 direkt einen Platz bei der EURO 2025. Teams aus der Liga A, die Platz 3 oder 4 belegen, sowie Mannschaften aus den Ligen B und C können sich über die Playoffs qualifizieren.

Wie laufen die Playoffs in der EM-Qualifikation ab?

In der ersten Playoff-Runde gibt es zwei Pfade. Der erste Pfad kombiniert Teams der Liga A mit den Besten der Liga C. Im zweiten Pfad treten die Besten der Liga B gegen die schlechter platzierten Teams der Liga C an. Die zweite Runde vereint die Pfade, und die Sieger der Hin- und Rückspiele qualifizieren sich für die Endrunde. Die Auswärtstorregel fällt weg.

Wie ist die Ligeneinteilung in der EM-Qualifikation?

In der Liga A befinden sich die am höchsten platzierten Teams, einschließlich Deutschlands, Frankreichs und Spaniens. Liga B umfasst nationale Teams wie Portugal und die Schweiz. Liga C besteht aus den niedriger platzierten Mannschaften, darunter Slowenien und Griechenland. Die Teams sind in unterschiedliche Töpfe basierend auf ihrer Leistung in vorangegangenen Wettbewerben eingeteilt.

Liga A

Topf 1: Spanien, Frankreich, DEUTSCHLAND, Niederlande

Topf 2: England, Dänemark, Italien, Österreich

Topf 3: Island, Belgien, Schweden, Norwegen

Topf 4: Irland, Finnland, Polen, Tschechien

Liga B

Topf 1: Portugal, Schweiz, Schottland, Wales

Topf 2: Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kroatien, Ungarn

Topf 3: Slowakei, Nordirland, Ukraine, Türkei

Topf 4: Malta, Israel, Kosovo, Aserbaidschan

Liga C:

Topf 1: Slowenien, Griechenland, Belarus, Rumänien, Albanien

Topf 2: Lettland, Montenegro, Bulgarien, Estland, Litauen

Topf 3: Luxemburg, Kasachstan, Nordmazedonien, Zypern, Andorra

Topf 4: Georgien, Moldau, Färöer, Armenien

Wie funktioniert die Auslosung der EM-Quali?

Der Beginn erfolgt mit Liga C und Topf 1, welcher fünf Mannschaften umfasst, die den Gruppen C1 bis C5 zugewiesen werden. Anschließend werden die Mannschaften aus Topf 2 und 3 in gleicher Weise verteilt. Topf 4 beinhaltet vier Bälle, die der Reihe nach den Gruppen C1 bis C4 zugeordnet werden. Mannschaften, die in der vorherigen Nations League Teil einer Dreiergruppe waren, kommen nun in eine Vierergruppe.

Die Ziehungen für die Ligen B und A verlaufen ähnlich. Zuerst werden die Mannschaften aus Topf 1 gezogen und den Gruppen 1 bis 4 zugeteilt, gefolgt von den Mannschaften in den Töpfen 2, 3 und 4. Kann ein gezogenes Team wegen Beschränkungen nicht in die ursprünglich vorgesehene Gruppe eingeordnet werden, wird es in die nächste passende Gruppe verschoben, wo keine Konflikte auftreten.

Für Deutschland in Liga A bedeutet dies: Zuerst werden die Mannschaften aus Topf 1, einschließlich des DFB-Teams, Frankreich, Spanien und den Niederlanden, gezogen und auf die Gruppen verteilt, gefolgt von den Mannschaften in den Töpfen 2, 3 und 4.

Auf wen kann Deutschland in der EM-Qualifikation treffen?

Deutschland wird einer Mannschaft aus jedem der Töpfe 2, 3 und 4 zugelost, kann aber nicht auf Teams aus Topf 1 treffen. Das bedeutet, das DFB-Team spielt nicht gegen Spanien, Frankreich oder die Niederlande, sondern könnte Gegner wie England, Dänemark oder Schweden zugelost bekommen.

Topf 2: England, Dänemark, Italien, Österreich

Topf 3: Island, Belgien, Schweden, Norwegen

Topf 4: Irland, Finnland, Polen, Tschechien

Gibt es Einschränkungen bei der Auslosung der Nations League?

Aufgrund politischer Entscheidungen hat die UEFA festgelegt, dass bestimmte Begegnungen während der Ligaphase nicht stattfinden dürfen. Das heißt, der Kosovo (Liga B, Topf 4) darf nicht in dieselbe Gruppe wie Bosnien und Herzegowina (Liga B, Topf 2) oder Serbien (Liga B, Topf 2) gelost werden. Alle anderen potenziellen Begegnungen, die ausgeschlossen sind, ergeben sich ohnehin nicht aufgrund der Zugehörigkeit zu verschiedenen Ligen.

Zudem ist vorgesehen, dass Mannschaften, die in der Nations League 2023/2024 Teil einer Dreiergruppe waren, in dieser Ausgabe in eine Vierergruppe kommen. Dies betrifft Bulgarien und Nordmazedonien in Liga C.

Gibt es Auf- und Abstieg in der EM-Qualifikation?

Ja, die Ergebnisse in der Nations League beeinflussen, welche Teams auf- oder absteigen. Die Gruppenletzten der Ligen A und B steigen ab, während die Gruppensieger der Ligen B und C aufsteigen.

Wo wird die Nations League im TV übertragen?

Alle Qualifikationsspiele Deutschlands zur EM 2025 werden live übertragen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte und zeigen die Partien auf ihren jeweiligen Sendern. Welcher Sender spezifisch welche Spiele überträgt, wird nach der Auslosung und der Festlegung der Spieltermine entschieden.