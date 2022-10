UEFA EURO 2024 Auslosung der EM-Qualifikation + Lostöpfe

In Deutschland findet im Sommer 2024 die UEFA Fußballeuropameisterschaft 2024 statt. Somit ist die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeber bereits qualifiziert und spielt auch nicht freiwillig in der EM-Quali mit. Die Auslosung der Qualifikation für die UEFA EURO 2024 findet nun am kommenden Sonntag, den 9. Oktober 2022 um 12:00 Uhr MEZ in der Festhalle in Frankfurt statt. Wir blicken auf die EM-Gruppen, den Modus, die Lostpöpfe und was es noch zur Auslosung zu wissen gibt. Hier gibt es den EM 2024 Spielplan mit allen Stadien.



Wie funktioniert die Auslosung zur EM 2024 Qualifikation?

53 Nationalverbände nehmen an der Qualifikationsauslosung teil.

53 Nationalverbände nehmen an der Qualifikationsauslosung teil. Deutschland als Ausrichter der Endrunde der UEFA EURO 2024 ist automatisch qualifiziert und nimmt daher nicht an der Auslosung teil.

Deutschland als Ausrichter der Endrunde der UEFA EURO 2024 ist automatisch qualifiziert und nimmt daher nicht an der Auslosung teil. Alle russischen Mannschaften sind nach der Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees vom 28. Februar 2022, die vom Schiedsgericht des Sports am 15. Juli 2022 bestätigt wurde, derzeit gesperrt. Russland ist daher bei der Auslosung der Qualifikation für die UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2022-24 nicht dabei.

Alle russischen Mannschaften sind nach der Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees vom 28. Februar 2022, die vom Schiedsgericht des Sports am 15. Juli 2022 bestätigt wurde, derzeit gesperrt. Russland ist daher bei der Auslosung der Qualifikation für die UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2022-24 nicht dabei. Die 53 Mannschaften, die an der Qualifikationsauslosung teilnehmen, werden auf der Grundlage der Gesamtwertung der UEFA Nations League 2022/23 gesetzt und in zehn Qualifikationsgruppen (sieben Gruppen mit fünf Mannschaften und drei Gruppen mit sechs Mannschaften) eingeteilt.

Die Auslosungsprinzipien sind im Vergleich zur vorherigen Ausgabe unverändert. Die spezifischen Anpassungen werden im Folgenden hervorgehoben:

Die vier Finalisten der UEFA Nations League werden in Gruppen mit fünf Mannschaften gelost, damit sie an der Endrunde im Juni 2023 teilnehmen können;

Die vier Finalisten der UEFA Nations League werden in Gruppen mit fünf Mannschaften gelost, damit sie an der Endrunde im Juni 2023 teilnehmen können; Fünf Länderpaarungen werden als verboten erklärt. Diese Paarungen dürfen nicht in dieselbe Gruppe gelost werden: Armenien/Aserbaidschan, Weißrussland/Ukraine, Gibraltar/Spanien, Kosovo/Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo/Serbien;

Fünf Länderpaarungen werden als verboten erklärt. Diese Paarungen dürfen nicht in dieselbe Gruppe gelost werden: Armenien/Aserbaidschan, Weißrussland/Ukraine, Gibraltar/Spanien, Kosovo/Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo/Serbien; Maximal zwei Wintersportorte können in dieselbe Gruppe gelost werden: Weißrussland, Estland, Färöer Inseln, Finnland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen;

Maximal zwei Wintersportorte können in dieselbe Gruppe gelost werden: Weißrussland, Estland, Färöer Inseln, Finnland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen; Mehrere Länderpaarungen wurden als zu weit entfernt erklärt. Maximal ein solches Paar darf in dieselbe Gruppe gelost werden.

Wie lauten die Lostöpfe für die Auslosung der EURO 2024?

Topf 1 + Nations League Topf 2 Topf 3 Niederlande (Nations League) Österreich Ukraine Kroatien (Nations League) Frankreich Island Spanien (Nations League) Tschechien Norwegen Italien (Nations League) England Slowenien Dänemark Wales Irland Portugal Israel Albanien Belgien Bosnien-Herzegowina Montenegro Ungarn Serbien Rumänien Schweiz Schottland Schweden Polen Finnland Armenien

Topf 4 Topf 5 Topf 6 Georgien Slowakei Andorra Griechenland Nordirland San Marino Türkei Zypern Liechtenstein Kasachstan Belarus Luxemburg Litauen Aserbaidschan Gibraltar Kosovo Estland Bulgarien Lettland Färöer Moldawien Nordmazedonien Malta

Wie wurden die Mannschaften für die Auslosung der EURO 2024 eingeteilt?

Die 53 Mannschaften, die an der Auslosung teilnehmen, wurden auf der Grundlage der Gesamtwertung der UEFA Nations League 2022/23 eingestuft, die nach Abschluss der Gruppenphase der Nations League erstellt wurde. Auf der Grundlage dieser Rangliste wurden die Mannschaften in sieben Töpfe eingeteilt: der „UNL“-Topf, der die vier Finalisten der Nations League enthält, gefolgt von Topf 1 bis Topf 6. Der „UNL“-Topf enthält vier Mannschaften, Topf 1 enthält sechs Mannschaften, die Töpfe 2 bis 5 enthalten jeweils zehn Mannschaften und Topf 6 enthält die drei verbleibenden Mannschaften.

Die vier Finalisten der Nations League werden die Endspiele dieses Wettbewerbs im Juni 2023 austragen. Folglich haben diese Mannschaften nur acht Spieltage für die Gruppenphase der European Qualifiers zur Verfügung und müssen in Gruppen mit fünf Mannschaften eingeteilt werden.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die Auslosung beginnt mit dem „UNL“-Topf und Topf 1, bevor es mit Topf 2 bis Topf 6 weitergeht. Jeder Topf wird vollständig geleert, bevor der nächste Topf an der Reihe ist.

Die Auslosung beginnt mit dem „UNL“-Topf und Topf 1, bevor es mit Topf 2 bis Topf 6 weitergeht. Jeder Topf wird vollständig geleert, bevor der nächste Topf an der Reihe ist. Im UNL-Topf werden die vier UNL-Finalisten in der Reihenfolge ihrer Auslosung den Gruppen A, B, C und D zugewiesen.

Im UNL-Topf werden die vier UNL-Finalisten in der Reihenfolge ihrer Auslosung den Gruppen A, B, C und D zugewiesen. In Topf 1 werden die Teams in der Reihenfolge ihrer Auslosung den Gruppen E bis J zugewiesen.

In Topf 1 werden die Teams in der Reihenfolge ihrer Auslosung den Gruppen E bis J zugewiesen. Ab Topf 2 werden die ausgelosten Mannschaften, wenn eine Auslosungsbedingung zutrifft oder erwartet wird, der ersten verfügbaren Gruppe in alphabetischer Reihenfolge zugewiesen.

Ab Topf 2 werden die ausgelosten Mannschaften, wenn eine Auslosungsbedingung zutrifft oder erwartet wird, der ersten verfügbaren Gruppe in alphabetischer Reihenfolge zugewiesen. Da Topf 6 nur drei Mannschaften enthält, werden diese Mannschaften auf den sechsten Plätzen der Gruppen H bis J der ersten verfügbaren Gruppe in alphabetischer Reihenfolge zugelost.

Quelle: https://fussball-em-2024.de/em-2024-qualifikation/