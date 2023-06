Aufstellungen Länderspiel heute * 3:3 Deutschland – Ukraine * Wer spielt heute?

Das erste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Testspielphase im Juni 2023 findet heute – am Montag, den 12. Juni, um 18:00 Uhr – gegen die Ukraine statt. Damit startet in sportlicher Hinsicht die Vorbereitungsphase auf die Europameisterschaft im eigenen Land in ziemlich genau einem Jahr. Bundestrainer Flick verriet bereits einige Details zur deutschen Aufstellung und zur Formation. Außerdem wurden einige Spieler nicht nominiert (Gnabry, Müller, Süle, Götze) oder stoßen mit Verspätung zum Kader (Gündogan, Kehrer, Gosens). Der Bremer Stürmer Niclas Füllkrug wird heute im Heimstadion von Werder wieder in der Startelf stehen. Die Live-Übertragung ist bei ZDF im TV.

Update 20 Uhr – Nach 90 Minuten trennen sich beide Teams mit 3:3. Füllkrug trifft schon nach 6 Minuten, danach schießen die Ukrainer gleich drei Tore zum 1:3. Erst Havertz in der 83. und Kimmich per Elfer in der 91. retten die Ehre im 1000. Länderspiel.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf die Ukraine, die eine junge, talentierte Mannschaft aufs Feld schicken. Die Gäste aus der Ukraine könnten hochmotiviert ans Werk gehen und der deutschen Mannschaft das Spiel schwer machen. Auf der FIFA-Weltrangliste liegen die Teams nicht so weit auseinander – Deutschland ist 14., Ukraine ist 30. Außerdem wird das Spiel als Benefizspiel für die Ukraine ausgetragen.

Wer spielt heute bei Deutschland gegen Ukraine?

Die offiziellen Aufstellungen werden erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Bei der deutschen Nationalmannschaft ist bereits bekannt geworden, dass Bundestrainer Flick mit Dreierkette in der Verteidigung und mit Doppelspitze im Sturm spielen will. Bei der ukrainischen Nationalmannschaft ist ein 4-2-3-1 zu erwarten.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Aufstellung Deutschlands gegen die Ukraine wird mit Spannung erwartet, denn es gibt einige umkämpfe Personen. Im Tor fällt die Wahl zwischen ter Stegen, Leno und Trapp, die alle eine Chance verdient hätten. In der Dreierkette werden wahrscheinlich Schlotterbeck, Ginter und Rückkehrer Rüdiger spielen – Thiaw und Kehrer wären Alternativen. Auf der Position des linken Flügelverteidigers könnte Raum den Vorzug vor Gosens erhalten – auf der rechten Seite können Henrichs, Klostermann, Wolf oder Vagnoman spielen.

Weiterhin werden drei Positionen im Mittelfeld vergeben, wo derzeit eine noch unklare Aufgabenverteilung besteht. Vor allem die zentralen Mittelfeldspieler Kimmich und Goretzka sollen sich mehr in die Offensive einschalten und sich von der Sechs mehr Richtung Acht orientieren. Außerdem könnten Can, Musiala, Brandt oder Wirtz in der Startelf stehen. Weiterhin ist Füllkrug in der Doppelspitze gesetzt – mögliche Partner sind Werner, Moukoko, Sané oder Havertz.

Offizielle Deutschland Aufstellung – Diese Elf wird laut dfb.de gegen Ukraine starten

12 Kevin Trapp, 2 Antonio Rüdiger, 3 David Raum, 4 Matthias Ginter, 6 Joshua Kimmich (K), 8 Leon Goretzka, 9 Niclas Füllkrug, 15 Nico Schlotterbeck, 17 Julian Brandt, 19 Leroy Sané, 25 Marius Wolf

Mögliche Ukraine Aufstellung

Trubin – Konoplya, Svatok, Matvienko, Sobol – Sydorchuk, Stepanenko – Tsygankov, Malinovskyi, Mudryk – Dovbyk

Mudryk ist der Superstar der Ukraine, den die deutschen Verteidiger in den Griff bekommen müssen. Zinchenko und Yarmolenko fehlen.

Der DFB Kader im Juni 2023