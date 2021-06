Aufstellung Länderspiel heute Deutschland gegen Dänemark (1.Testspiel 2021) * Ergebnis 1:1

Heute Abend testet die deutsche Fußballnationalmannschaft ein vorletztes Mal vor der Endrunde der EM 2021. Der Gegner ist EM-Teilnehmer Dänemark. Wir sagen dir alles zur Aufstellung heute Abend.

Wer spielt heute Abend?

Der neue Anführer Thomas Müller fordert von seinen Mitspielern, dies nicht als Trainingsspiel anzusehen, sondern als ernsthaften Test. Der Bundestrainer bestätigte, dass alle verfügbaren Feldspieler eingesetzt werden sollen. Dennoch scheint die Aufstellung heute alles andere als klar zu sein, wir werden diese eine Stunde vor Anpfiff erfahren.

Fakt ist, dass Müller und Hummels nach 926 Tagen ihr Comeback feiern werden! Wer im. Tor steht, ist noch nicht klar, auch wenn Neuer unangefochtene Nummer 1 bei der EM sein wird. In der Vierer-Abwehrkette gibt es mehrere Optionen, die Defensive muss stabiler werden und der Konkurrenzkampf auf jeder Position ist extrem groß. Daran will man im Trainingslager arbeiten: Kompaktheit, Eins-zu-Eins-Situationen und Zweikampfverhalten. Bei den letzten Niederlagen gegen Spanien (0:6) und Nordmazedonien (1:2) war die Abwehr besonders anfällig – so wird man nicht Europameister 2021!

Updates zum Länderspiel heute Abend gegen Dänemark 22:45 Uhr: Es bleibt beim unverdienten 1:1, Dänemark hat eine Chance und macht ein Tor. Aber das zeigt wieder die Defizite in der deutschen Abwehr. Ansonsten können wir entspannt auf eine EM blicken, da der Bundestrainer noch einige Optionen offen hat. 22:40 Uhr: Das DFB Team wechselt nun munter, nun stehen Günter, Volland und Koch auf dem Platz. 2 Minuten Nachspielzeit. 22:25 Uhr: Neuer ist geschlagen! Nach 70 Minuten steht es 1:1. Nicht gut verteidigt in der Dreierkette. Hummels ganz alleine hinten, keine Chance! 22:05 Uhr: 50.Spielminute und es steht 1:0 durch Florian Neuhaus! Kimmich mit Abschluß, doch der Ball prallt von Maehle ab, direkt vor die Füße von Neuhaus, der ohne Probleme einlockt. 21:45 Uhr: Zur Halbzeit steht es 0:0, Deutschland war das bessere Team, doch die Chancenauswertung lässt zu wünschen übrig. Eine Führung Deutschlands wäre verdient gewesen, nach Canchen von Müller und Sané. 21:15 Uhr: Ein taktisch geprägtes Spiel! Zwei kleine Aha-Erlebnisse, einmal Müller und einmal Neuhaus mit einem Abschluß, doch der Keeper der Dänen Schmeichel ist auf dem Posten. 21 Uhr: Anstoß in Innsbruck. Für Manuel Neuer ist es das 99.Länderspiel, Thomas Müller ist nun im Cluber der 100er mit seinem 101.Länderspiel. Mats Hummels feiert immerhin seinen 71.Einsatz im DFB-Trikot. Wir berichten live aus Innsbruck! 20 Uhr: Die deutsche Aufstellung heute Abend ist da! So wird Deutschland spielen: Neuer – Hummels, Ginter, Süle, C.Günter – Klostermann, Kimmich, Neuhaus – Müller, Sané, Gnabry 19 Uhr: Auch eine Frage des heutigen Abends? Wer wird das deutsche Tor hüten? Manuel Neuer ist als Kapitän die Nummer 1. Heute könnten aber dennoch Leno oder Trapp zwischen den Pfosten stehen. 18 Uhr: Schiedsrichter ist heute Abend übrigens der 36jährige Österreicher Julian Weinberger, der noch nie ein Länderspiel gepfiffen hat. 17 Uhr: Im Sturm sollte Gnabry gesetzt sein – fraglich allerdings, ob er als Mittelstürmer fungiert oder eher auf dem Flügel spielt. In diesem Falle könnte Müller in der Mitte spielen, da Werner nicht im Kader steht. 16:30 Uhr: Wir wissen immer noch nicht wer im Tor stehen wird. Um 20 Uhr wird es die offizielle Startelf geben.

Müller und Hummels wieder da – als wäre nichts gewesen

Hummels erster Auftritt bei der DFB Pressekonferenz war verheißungsvoll. Er sei optimistisch nach der ersten Trainingseinheiten, dass Deutschland sich in der EM-Vorrunde gegen Frankreich, Dänemark und Ungarn durchsetzen würde. Man werde auf das gewünschte Niveau kommen bis zum 15.Juni, wenn der Weltmeister Frankreich erster Gegner sein wird.

Müller als auch Hummels werden ihr Startelf-Comeback feiern, angesichts einiger Spieler, die noch fehlen oder geschont werden. Deshalb werden wir kaum eine Elf sehen, die bei der EM so auflaufen wird. Dennoch wird es für die Moral wichtig sein, einen Sieg zu holen.

Ohne die Champions-League Gewinner von Chelsea

Die Champions League Gewinner vom FC Chelsea mit Siegtorschütze Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger sowie der unterlegene Ilkay Gündogan von Manchester City werden erst verspätet ins EM-Trainingslager anreisen.

Ebenso fehlen Kroos, Goretzka und Musiala verletzungsbedingt bzw. wegen Schonung. Fehlen sieben, bleiben noch 19 Spieler, davon 3 Torhüter. Mit 16 Feldspieler ist somit gar nicht so viel Zeit zum Experimentieren.

Die deutsche Aufstellung heute Abend

Die Aufstellung von Dänemark

Schmeichel – Wass, Maehle, Kjaer, Vestergaard – Delaney, Höjbjerg – Eriksen – Poulsen, Skov Olsen, Braithwaite

Das Länderspiel Deutschland gegen Dänemark im Free-TV bei RTL

Bei RTL läuft ab 20:15 Uhr die Berichterstattung, um 21 Uhr ist Anpfiff. Begleitet wird das Länderspiel der DFB-Elf gegen Dänemark von Lothar Matthäus, der an der Seite von Moderator Florian König als Experte im Einsatz ist und auf Uli Hoeneß folgt.