Fußball heute Länderspiel: Deutschland gegen Dänemark (1:1)

Updates zum Länderspiel heute Abend gegen Dänemark

22:45 Uhr: Es bleibt beim unverdienten 1:1, Dänemark hat eine Chance und macht ein Tor. Aber das zeigt wieder die Defizite in der deutschen Abwehr. Ansonsten können wir entspannt auf eine EM blicken, da der Bundestrainer noch einige Optionen offen hat.

22:40 Uhr: Das DFB Team wechselt nun munter, nun stehen Günter, Volland und Koch auf dem Platz. 2 Minuten Nachspielzeit.

22:25 Uhr: Neuer ist geschlagen! Nach 70 Minuten steht es 1:1. Nicht gut verteidigt in der Dreierkette. Hummels ganz alleine hinten, keine Chance!

22:05 Uhr: 50.Spielminute und es steht 1:0 durch Florian Neuhaus! Kimmich mit Abschluß, doch der Ball prallt von Maehle ab, direkt vor die Füße von Neuhaus, der ohne Probleme einlockt.

21:45 Uhr: Zur Halbzeit steht es 0:0, Deutschland war das bessere Team, doch die Chancenauswertung lässt zu wünschen übrig. Eine Führung Deutschlands wäre verdient gewesen, nach Canchen von Müller und Sané.

21:15 Uhr: Ein taktisch geprägtes Spiel! Zwei kleine Aha-Erlebnisse, einmal Müller und einmal Neuhaus mit einem Abschluß, doch der Keeper der Dänen Schmeichel ist auf dem Posten.

21 Uhr: Anstoß in Innsbruck.Jogi Löw sagte auf RTL, dass am nächsten Montag gegen Lettland erneut ein anders Team an den Start gehen wird. Es fehlen heute einfach zu viele Spieler.

20 Uhr: Die deutsche Aufstellung heute Abend ist da! So wird Deutschland spielen: Neuer – Hummels, Ginter, Süle, C.Günter – Klostermann, Kimmich, Neuhaus – Müller, Sané, Gnabry

19 Uhr: Wer wird heute Abend in der Startaufstellung stehen? Auch das Tor ist noch ungewiß! Neuer, Trapp oder Leno?

18 Uhr: Trotz besserer Coronazahlen wird das Länderspiel heute unter Ausschluß der Öffentlichkeit ausgetragen – mal wieder ein Geisterspiel vor leeren Rängen. Schiedsrichter ist übrigens der Österreicher Weinberger.

17 Uhr: Feiern Müller und Hummels heute ihr Comeback nach über 900 Tagen ohne Einsatz im DFB-Trikot? Es sieht so aus! Mats Hummels könnte als Abwehrorganisator zusammen mit Matthias Ginter in der Innenverteidigung spielen. Thomas Müller könnte als Bindeglied zwischen Mittelfeld und den Spitzen Gnabry und Leroy Sané spielen. In dieser Rolle hatte er auch beim FC Bayern in dieser Saison geglänzt.