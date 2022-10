ARD live heute: Wer überträgt das Länderspiel der Frauen Deutschland gegen Frankreich live in TV und Stream?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft empfängt heute in einem Freundschaftsspiel die Nationalmannschaft aus Frankreich in Dresden ab 20:30 Uhr. Wo ist die Partie live in TV und Stream zu sehen?

Für die deutsche Frauen Nationalmannschaft steht am Freitag das erste Aufeinandertreffen nach dem 2:1 Sieg im EM-Halbfinale gegen Frankreich an. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt ab 20.30 Uhr in Dresden gegen die Nummer 5 der FIFA Weltrangliste Frankreich. Nach dem 2:1 im EM-Halbfinale soll erneut ein Sieg her, man will den Zuschauern in Dresden etwas zurückgeben.

Live übertragen wird das Duell zweier Nationalteams mit zahlreichen Bundesliga-Spielern wie Merle Frohms im Tor, Alesandra Popp, Lea Schüller und Svenja Huth in der ARD, das parallel auch einen Stream anbietet. Als Kommentatorin ist Christina Graf im Einsatz. Es ist ihr erstes Länderspiel im Ersten Programm nach der Fußball-EM. Claus Lufen und Ex-Nationalspielerin Nia Künzer führen ins Programm und analysieren in der Halbzeit und nach dem Schlusspfiff die Leistungen der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Die nächsten Länderspiele der Frauen Nationalmannschaft

Nach einem 7:0 gegen die Schweiz vor der Fußball-EM gibt es heute erst das 2.Testspiel der Damen. Am 11.11. und am 13.11. – also kurz vor der Männer WM in Katar – wird es nochmals zwei Testspiele in den USA geben, dann wartet die Nummer 1 der Welt auf das deutsche Team. Es werden wichtige Standortbestimmungen vor der kommenden Frauen Fußball WM 2023 im nächsten Jahr sein.