ARD Fußball Heute: DFB Pokalfinale SC Freiburg – RB Leipzig – Wer überträgt heute Fußball?

Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Das sangen die Fanlager beider Mannschaften, nachdem es feststand, wer im DFB Pokal Finale 2022 stehen wird. Am heutigen Samstag (21.05.2022, ab 20 Uhr live im Ersten und im Livestream) werden der SC Freiburg und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal spielen. Für beide Vereine geht es um den ersten großen Titel.

Wer gewinnt den DFB Pokal heute?

Nachdem RB Leipzig im Halbfinale der Europa League verlor und das Finale verpasste (welches dann Eintracht Frankfurt gewann!), steht der Club zumindest im DFB-Pokal. Es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass man hier in Berlin im Finale steht. Nun soll endlich der Titel her, so RB-Leipzig-Trainer Domenico Tedesco. Es wäre der erste großen Titel in der jungen Vereinsgeschichte von RB Leipzig. Sein Team ist komplett am Ende der Saison, sechs RB-Spieler, die bereits 2019 und 2021 im Pokalfinale standen, sind auch nun wieder im Kader.

Doch den Leipziger Pokalsieg verhindern will der SC Freiburg. SC-Coach Christian Streich steht erstmals in einem Pokalfinale.

„Wenn wir den Pokal gewinnen, wäre es eine schöne Sache. Wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter.“ SC-Coach Christian Streich

Elfmeterschießen im DFB Pokal Finale?

Im Europa Pokal Finale haben wir es gesehen, Erfolg und Niederlande liegen eng beieinander. In der Bundesliga gab es bei beiden Matches der Gegner ein 1:1. Heute auch wieder? Zumindest die Leipziger haben das Elfmeterschießen gewonnen. Beide Teams spielen kommende Saison international, RB Leipzig als Vierter in der Champions League, der SC Freiburg als Sechster in der UEFA Europa League. Es wird spannend heute Abend sein!

Wer ist der Außenseiter heute im DFB-Pokalfinale?

Der SC Freiburg stellt sich als krasser Außenseiter dar, doch in der Liga holte Leipzig nur drei Punkte mehr. Allerdings klafft der Marktwert weit auseinander: RB Leipzig ist derzeit 465 Mio. EUR wert, Nkunku ist der zweitbeste Scorer der abgelaufenen Saison mit 20 Toren und 15 Vorlagen. Der SC Freiburg ist nur 152 Mio. EUR wert. Der Druck liegt also nach zwei verlorenen Finals bei RB Leizpg.

ARD live heute: Wer überträgt heute Fußball?

Um 19 Uhr geht es im Ersten los: Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger werden am Seitenrand stehen, Gerd Gottlob wird als Reporter das Spiel kommentieren. Um 20 Uhr ist dann Anpfiff in Berlin. Das Spiel gibt es im Free-TV als auch im Livestream auf Sportschau.de zu sehen.