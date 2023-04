Frauenfußball DFB-Pokalfinale am 18. Mai – VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg

Am 18. Mai wird das Finale des DFB-Pokals der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg im Rheinenergie-Stadion stattfinden, welches von einem großen Familienfest um das Stadion in Müngersdorf begleitet wird.

Die beiden Finalisten VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg wurden nach den Halbfinalspielen am 16. April ermittelt, bei denen Bayern München gegen den Titelverteidiger VfL Wolfsburg und RB Leipzig gegen den SC Freiburg antreten mussten. Ein großes Fan- und Familienfest mit Informationsständen, Mitmachaktionen und Live-Musik wird auf den Stadionvorwiesen um 11:11 Uhr beginnen. Das erste Frauenfinale fand 2010 in Köln statt und seit 2015 hat der Pokal seinen Stammplatz in Wolfsburg.

Köln als idealer Standort für das DFB-Pokalfinale

Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird auch in den nächsten drei Jahren in Köln stattfinden. Eine optionale Verlängerung bis 2025 wurde ebenfalls zwischen dem DFB und der Stadt Köln vereinbart. Das Finale wird seit 2010 im RheinEnergieStadion ausgetragen und bietet eine tolle Atmosphäre und ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Der DFB-Präsident wünscht sich, dass der Frauenfußball nicht nur am Finaltag, sondern dauerhaft wahrgenommen wird. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit und dass das Finale weiterhin in der deutschen Hauptstadt des Frauenfußballs stattfinden wird. Die für den Frauen- und Mädchenfußball verantwortliche DFB-Vizepräsidentin betont die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Konzept eines abwechslungsreichen Rahmenprogramms und attraktivem Spitzensport.

Fragen und Antworten zum DFB Pokalfinale

Wann und wo findet das DFB-Pokalfinale der Frauen statt?

Am 18. Mai wird das Finale des DFB-Pokals der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg im Rheinenergie-Stadion in Müngersdorf stattfinden. Das Stadion wird von einem großen Familienfest umgeben sein.

Welche Teams haben die Finalisten im Halbfinale geschlagen?

Im Halbfinale trafen der VfL Wolfsburg auf Bayern München und der SC Freiburg auf RB Leipzig. Wolfsburg und Freiburg gewannen ihre jeweiligen Spiele und zogen somit ins Finale ein.

Welche Aktivitäten sind rund um das DFB-Pokalfinale der Frauen geplant?

Ein großes Fan- und Familienfest mit Informationsständen, Mitmachaktionen und Live-Musik wird auf den Stadionvorwiesen um 11:11 Uhr beginnen. Es bietet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Wie lange wird das Rheinenergie-Stadion in Köln noch als Austragungsort für das DFB-Pokalfinale der Frauen dienen?

Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird mindestens bis 2025 im Rheinenergie-Stadion in Köln stattfinden. Eine optionale Verlängerung zwischen dem DFB und der Stadt Köln wurde ebenfalls vereinbart.

Wie können Fans ihre Tipps und Vorhersagen für das Finale platzieren?

Fans können ihre Tipps und Vorhersagen in Form von Wetten platzieren. Wettportale im Internet bieten nun auch die Möglichkeit, Blockchain für Wetten zu nutzen.