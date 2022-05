Fußball heute ARD live: DFB Pokal Finale SC Freiburg gegen RB Leipzig

Fußball heute: Das DFB-Pokalfinale findet heute am 21. Mai 2022 statt. Im Olympiastadion Berlin spielen der SC Freiburg und RB Leipzig um den Pokalsieg. Gesucht wird der 26. Titelträger des DFB-Pokal. 2022 gibt es eine Premiere: weder SCF noch RBL konnten den DFB-Pokal bereits gewinnen. Für den SC Freiburg ist es sogar die erste Finalteilnahme seit Gründung des Vereins. RBL könnte der erste Pokalsieger aus dem Osten der Bundesrepublik Deutschland werden. Die Live-Übertragung gibt es heute auf ARD ab 19 Uhr. Anpfiff ist um 20 Uhr. Wer holt den Titel?

Fußball heute – wer holt den Pott?

Zum ersten Mal seit 2011 gibt es ein DFB-Pokalfinale ohne Bayern oder Dortmund. Stattdessen haben Freiburg und Leipzig die Riesenchance auf den ersten Pokalsieg in ihrer Vereinsgeschichte. Für beide Teams wäre der Pokalsieg ein riesiger Erfolg und dementsprechend fiebern Fans und Spieler schon die ganze Woche dem Spiel entgegen.

Im Pokalfinale wird definitiv heute die Entscheidung fallen. Bei Gleichstand nach 90 Minuten geht das Spiel in die Verlängerung. Wenn nach 120 Minuten noch kein Sieger feststeht, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

SC Freiburg – Streich vor dem ersten Titel

Der SC Freiburg steht erstmals im Pokalfinale und vor dem ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Ohne Trainer Christian Streich wäre dieser Erfolg undenkbar. Streich ist seit 2012 Trainer der Breisgauer und hat in 2021/22 die beste Saison hingelegt. In der Liga kam das Team auf den 6. Platz – Freiburg ist unter Streich zum 3. Mal für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Außerdem gibt es heute die Chance auf den Pokalsieg. Streich und das Team könnten sich unsterblich machen.

RB Leipzig – Gelingt der Finalsieg im dritten Anlauf?

RB Leipzig stand bereits 2019 und 2021 im DFB-Pokalfinale. Nach den Niederlagen gegen Bayern und Dortmund soll es heute im dritten Versuch mit dem Titelgewinn klappen. Es wäre der 3. Pokalsieg nach dem Sachsenpokal 2011 und 2013. RB-Coach Dominico Tedesco ist seit Dezember 2021 im Amt und steht vor dem ersten Titelgewinn seiner Karriere. Für RB wäre es der erste Titel im Konzert der großen Fußballteams. Leipzig ist zweimaliger Vizemeister (2017, 2021) und stand schon ein paar Mal kurz vorm Titelgewinn.

SCF oder RBL: Wer wird heute DFB-Pokalsieger?

Im direkten Vergleich der beiden Teams hat RB Leipzig die Nase vorn. Leipzig hat das wertvollere Team und insgesamt die besseren Spieler. Das spiegelt sich auch in den Wettquoten, wo Leipzig besser weg kommt. Für einen Leipzig-Sieg gibt es eine 2.00 und für einen Freiburg-Sieg eine 3.75. Außerdem spielte Leipzig die etwas bessere Saison in der Liga, wo sie mit 58 Punkten auf dem 4. Platz landeten. Freiburg holte 55 Punkte und wurde Sechster.

Leipzig ist etwas besser in Form, da sie die letzten beiden Bundesligaspiele gegen Augsburg und Bielefeld nicht verloren. Freiburg musste am 33. und 34. Spieltag Niederlagen gegen Union und Leverkusen einstecken. Im direkten Vergleich der beiden Teams ist Leipzig ebenfalls im Vorteil. Von 14 Spielen konnte RB 6-mal gewinnen – Freiburg gewann vier Spiele gegen RB. Allerdings endeten die beiden Partien in der Saison 2021/22 mit 1:1, sodass das Spiel heute wieder bis zur letzten Minute spannend werden könnte.

Wer überträgt heute Fußball?

Das DFB-Pokalfinale SC Freiburg gegen RB Leipzig wird heute am 21.5.2022 live auf ARD übertragen. Die Übertragung mit den Vorberichten beginnt um 19:00 Uhr. Anpfiff ist um 20:00 Uhr. Die Moderation hat Jessy Wellmer gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger. Außerdem ist der Kommentator Kommentatoren Gerd Gottlob mit von der Partie.