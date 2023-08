ZDF Fußball Livestream heute TV-Übertragung * 1:1 ausgeschieden * WM Spiel Deutschland – Südkorea

Das ZDF zeigt heute am Donnerstag (3.8.) ab 11:15 Uhr die Vorberichterstattung auf das letzte WM-Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der FIFA WM 2023 in Downunder. Die Deutsche Nationalelf von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg hat es selbst in der Hand heute gegen Südkorea ins WM-Achtelfinale einzuziehen. ZDF Moderator Sven Voss wird mit Kathrin Lehmann Lust auf das Spiel machen und den Fußballfan umfassend informieren. Claudia Neumann wird dann ab 12 Uhr am Mikrofon in Brisbane/Australien sitzen. Das zweite Spiel der Gruppe zwischen Tabellenführer Kolumbien und Marokko wird auf sportstudio.de im ZDF Livestream gezeigt. Dieses Spiel wird Heiko Klasen kommentieren. Hier gibt es den kompletten WM 2023 TV Spielplan.



Hier geht es zum Liveticker Deutschland gegen Südkorea heute

Wer zeigt Deutschland gegen Südkorea live im Free-TV?

Das ZDF ist verantwortlich für die TV-Übertragung am Donnerstag, 3.8.2023. Nachdem am 1.8. und 2.8. die ARD an der Reihe war, ist nun das ZDF wieder an der Reihe. In der K.o.Runde wird man dann ebenso abwechselnd von der Frauen-WM berichten. Dabei setzt man auf allerhand Kommentatoren, für den ZDF sind dies Claudia Neumann, Norbert Galeske, Oliver Schmidt, Martin Schneider, Daniel Pinschower und Heiko Klasen.

Ab 11:15 Uhr beginnt die TV-Übertargung im Free-TV, ab 12 Uhr geht es in den Livestream für beide Spiele bzw. für das Parallelspiel Kolumbien gegen

ZDF Übertragung in der Zusammenfassung

Donnerstag, 3. August 2023, 11.15 Uhr, ZDF

sportstudio live: FIFA Frauen-WM 2023

aus Mainz mit Sven Voss und Kathrin Lehmann

12.00 Uhr: Südkorea – Deutschland (Gruppe H)

Übertragung aus Brisbane/Australien

Kommentatorin: Claudia Neumann

12.00 Uhr: Marokko – Kolumbien (Gruppe H) im ZDF-Livestream auf sportstudio.de

Kommentator: Heiko Klasen