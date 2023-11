WM 2026 Qualifikation Asien: Klinsmann mit 5:0 gegen Singapur

Jürgen Klinsmann hat als Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft einen fulminanten Start hingelegt. Im ersten Spiel der WM-Qualifikationsrunde zeigte das Team eine beeindruckende Leistung und dominierte Singapur mit einem überwältigenden 5:0-Sieg in Seoul. Dieser Erfolg markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Mit dem Star und Kapitän Heung-Min Son sowie den Bundesligisten Min-Jae Kim vom FC Bayern und Woo-Yeong Jeong vom VfB Stuttgart kann er auf ein starkes Team aufbauen.

Unter Klinsmanns Leitung zeigte die südkoreanische Mannschaft, auch bekannt als “Taegeuk Warriors”, eine herausragende Performance. Der Kapitän Heung-Min Son war einer der Schlüsselspieler und trug mit einem Tor zum deutlichen Sieg bei. Auch deutsche Legionäre wie Min-Jae Kim vom FC Bayern und Woo-Yeong Jeong vom VfB Stuttgart hatten ihren Anteil am Erfolg. Südkorea befindet sich in Gruppe C der Qualifikation, wo China und Thailand als weitere Gegner auf sie warten.

In anderen WM-Qualifikationsspielen zeigte auch Japan, bekannt als Deutschlands WM-Schreck, seine Stärke. Angeführt von Ayase Ueda von Feyenoord Rotterdam besiegten sie Myanmar mit einem weiteren 5:0-Erfolg. Ritsu Doan vom SC Freiburg und der ehemalige Eintracht Frankfurt-Spieler Daichi Kamada trugen ebenfalls zu diesem Sieg bei.

Australien, ein weiterer Achtelfinalist der letzten WM, startete ebenfalls stark in die Qualifikationsrunde. Sie erzielten einen beeindruckenden 7:0-Sieg gegen Bangladesh in Melbourne. Spieler wie Jackson Irvine und Connor Metcalfe vom FC St. Pauli standen in der Startelf. Australien sieht Palästina und Libanon als ihre nächsten Herausforderer in der Gruppe I.

WM Quali Spielplan + Tabelle mit Südkorea

2. Runde, Gruppe C

Donnerstag, 16. November 2023:

Südkorea – Singapur 5:0 (1:0)

Thailand – China 1:2 (1:1)

Platz Land S S U N Tore Diff. Pkt. 1 🇰🇷 Südkorea 1 1 0 0 5:0 5 3 2 🇨🇳 China 1 1 0 0 2:1 1 3 3 🇹🇭 Thailand 1 0 0 1 1:2 -1 0 4 🇸🇬 Singapur 1 0 0 1 0:5 -5 0

Wichtige Fragen zur WM-Qualifikation

Wie beeinflusst Klinsmanns Führungsstil die südkoreanische Nationalmannschaft?

Klinsmann hat mit seiner Erfahrung und seinem taktischen Geschick der südkoreanischen Mannschaft neues Leben eingehaucht. Sein Ansatz legt großen Wert auf offensive Spielweise und Teamgeist, was im Spiel gegen Singapur deutlich sichtbar war.

Welche Rolle spielen die deutschen Legionäre in der südkoreanischen Mannschaft?

Deutsche Spieler wie Min-Jae Kim und Woo-Yeong Jeong bringen wichtige internationale Erfahrungen und technische Fähigkeiten in das Team. Ihre Präsenz stärkt die Defensive und Offensive des Teams und trägt zur allgemeinen Spielqualität bei.

Welche Bedeutung hat der Sieg für Südkoreas Chancen in der WM-Qualifikation?

Dieser überzeugende Sieg gibt Südkorea einen starken Start in die Qualifikationsrunde. Es zeigt, dass das Team ein ernstzunehmender Kandidat für die nächste Runde ist und baut Selbstvertrauen für die kommenden Spiele gegen härtere Gegner wie China und Thailand auf.