WM 2026 Qualifikation: Argentinien gewinnt mit 1:0 – Ausschreitungen überschatten das Match

In einem hochspannenden Superclasico am 6.Spieltag zwischen den Fußball-Großmächten Argentinien und Brasilien in der südamerikanischen WM 2026 Qualifikation überschatteten vor Anpfiff ausgebrochene Krawalle die Partie. Argentinien, angeführt von Kapitän Lionel Messi, sicherte sich schließlich mit einem 1:0-Sieg wichtige Punkte in der WM-Qualifikation, während Brasilien einen weiteren Rückschlag in der laufenden Qualifikationsrunde hinnehmen musste. Verteidiger Nicolas Otamendi (63.) schoß die Albiceleste zu einem weiteren Triumph über den großen Widersacher Brasilien.

Spannungen Vor dem Spiel: Krawalle im Maracanã

Die Begegnung zwischen den südamerikanischen Fußballgiganten begann unter schwierigen Umständen. Vor dem Anpfiff kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro. Die Polizei musste eingreifen, um die Tumulte einzudämmen, was zu einer Verzögerung von rund 30 Minuten führte. Einige argentinische Spieler, darunter Kapitän Lionel Messi, versuchten, die Gemüter zu beruhigen und zogen sich vorübergehend zurück.

WM Quali Spielplan 6.Spieltag in Südamerika

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.11.2023 🇵🇾 Paraguay 🇨🇴 Kolumbien 0:1 (0:1) 22.11.2023 🇪🇨 Ecuador 🇨🇱 Chile 1:0 (1:0) 22.11.2023 🇺🇾 Uruguay 🇧🇴 Bolivien 3:0 (2:0) 22.11.2023 🇧🇷 Brasilien 🇦🇷 Argentinien 0:1 (0:0) 22.11.2023 🇵🇪 Peru 🇻🇪 Venezuela 1:1 (1:0)

Argentiniens Triumph auf dem Rasen

Auf dem Spielfeld zeigte sich Argentinien, angeführt von Messi, von den Vorfällen unbeeindruckt und errang einen prestigeträchtigen Sieg. Verteidiger Nicolas Otamendi köpfte in der 63. Spielminute das entscheidende Tor, das die Albiceleste an die Spitze der südamerikanischen Qualifikationsgruppe für die WM 2026 brachte. Messi hob die Bedeutung des Sieges hervor, betonte aber auch, dass es nicht nur um das Ergebnis, sondern auch um die historische Bedeutung dieses Erfolges ging.

Brasiliens Enttäuschung und Hoffnung

Für Brasilien, das ohne die verletzten Stars Neymar und Vinicius Junior auskommen musste, bedeutete die Niederlage einen weiteren Dämpfer in der Qualifikation. Die Selecao liegt nun auf dem letzten direkten Qualifikationsplatz für die WM. Die Rote Karte gegen Joelinton in der 81. Minute verstärkte den bitteren Nachgeschmack der Niederlage und zeigte die Frustration im brasilianischen Lager.

Stand: 22.11.2023 am 6.Spieltag

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt. 1 🇦🇷 Argentinien 6 5 0 1 8:2 6 15 2 🇺🇾 Uruguay 6 4 1 1 13:5 8 13 3 🇨🇴 Kolumbien 6 3 3 0 6:3 3 12 4 🇻🇪 Venezuela 6 2 3 1 6:3 3 9 5 🇪🇨 Ecuador 6 3 2 1 5:3 2 8 6 🇧🇷 Brasilien 6 2 1 3 8:7 1 7 7 🇵🇾 Paraguay 6 1 2 3 1:3 -2 5 8 🇨🇱 Chile 6 1 2 3 3:7 -4 5 9 🇧🇴 Bolivien 6 1 0 5 4:14 -10 3 10 🇵🇪 Peru 6 0 2 4 1:8 -7 2

Häufig gestellte Fragen

Warum waren die Krawalle vor dem Spiel besonders besorgniserregend?

Die Krawalle vor dem Spiel zwischen Argentinien und Brasilien im Maracanã-Stadion waren besonders besorgniserregend, da sie die Sicherheit der Spieler, Fans und Offiziellen gefährdeten. Solche Vorfälle werfen Fragen hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen bei großen Fußballveranstaltungen auf und unterstreichen die Notwendigkeit strengerer Maßnahmen, um solche Ereignisse in Zukunft zu verhindern.

Wie wichtig war der Sieg für Argentinien?

Der Sieg war für Argentinien aus mehreren Gründen wichtig. Erstens brachte er wichtige Punkte in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026. Zweitens war es ein symbolträchtiger Erfolg gegen den Erzrivalen Brasilien, der das Selbstvertrauen und den Teamgeist stärkte. Drittens zeigte es die Fähigkeit des Teams, sich unter Druck zu konzentrieren und zu triumphieren.

Was bedeutet die Niederlage für Brasiliens WM-Qualifikationschancen?

Die Niederlage Brasiliens ist ein Rückschlag in ihren Bemühungen, sich für die WM 2026 zu qualifizieren. Sie befinden sich nun auf dem letzten direkten Qualifikationsplatz, was den Druck in den verbleibenden