Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft, trainiert von Jürgen Klinsmann aus Deutschland, hat beim Asien Cup einen erfolgreichen Start hingelegt. Sie besiegten Bahrain mit einem 3:1-Erfolg. In-Beom Hwang und Kang-In Lee, der zweimal traf, erzielten die Tore für Südkorea. Abdullah Al Hashash traf für Bahrain. Klinsmann setzte auch auf zwei Spieler aus der Bundesliga: Min-Jae Kim von Bayern München spielte die gesamte Zeit, während Woo-Yeong Jeong von Stuttgart später eingewechselt wurde. Dieser Sieg bringt Südkorea an die Spitze ihrer Gruppe und erhöht die Chancen auf ihren ersten Asienmeistertitel seit 1960.

Die heutigen Fußballspiele beim Asia Cup 2024

Datum Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 15.01.24 15:30 🇮🇩 Indonesien 🇮🇶 Irak -:- Gruppe D 15.01.24 12:30 🇰🇷 Südkorea 🇧🇭 Bahrain 3:1 Gruppe E 15.01.24 18:30 🇲🇾 Malaysia 🇯🇴 Jordanien -:- Gruppe E

Mit 2 Bundesligaspieler zum Sieg

Jürgen Klinsmann, bekannt für seine Erfolge als Spieler und Trainer, vertraute in diesem Spiel auch auf die Fähigkeiten von zwei Profis aus der deutschen Bundesliga. Min-Jae Kim, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, wurde für die gesamte Spielzeit eingesetzt. Woo-Yeong Jeong, der für den VfB Stuttgart spielt, kam später ins Spiel und wurde in der 82. Minute eingewechselt.

Durch diesen Sieg über Bahrain sicherte sich Südkorea vorläufig den ersten Platz in der Gruppe E des Turniers. In ihren verbleibenden Gruppenspielen stehen sie noch Malaysia und Jordanien gegenüber. Für Klinsmann bietet das Turnier die Möglichkeit, Südkorea zum ersten Mal seit 1960 zum Asienmeister zu führen, was ein bedeutender Erfolg für ihn und das Team wäre.

Tabelle Gruppe E

1. Südkorea 1 1 0 0 3:1 2 3

2. Malaysia 0 0 0 0 0:0 0 0

2. Jordanien 0 0 0 0 0:0 0 0

4. Bahrain 1 0 0 1 1:3 -2 0