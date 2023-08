WM 2023 Deutschland Aufstellung heute * Länderspiel Südkorea gegen Deutschland

Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft hat heute am Donnerstag, 3.8.2023 – das alles entscheidende Gruppenspiel gegen Südkorea am 3. Spieltag der Gruppenphase der WM 2023 in Australien und Neuseeland. Fürs deutsche Nationalteam geht es um mehr als Sieg oder Niederlage, denn die Achtelfinalteilnahme steht auf dem Spiel. Vor dem wichtigen Do-or-die-Spiel gab es bereits Andeutungen auf mögliche personelle oder taktische Wechsel von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg. Das WM-Spiel Südkorea gegen Deutschland wird um 12 Uhr in Brisbane/Australien angepfiffen kommt ab 11:15 Uhr live auf ZDF.

Über die Aufstellung der deutschen Frauen Nationalmannschaft für das Entscheidungsspiel gegen Südkorea wurde bereits viel diskutiert. Wahrscheinlich absolviert heute Innenverteidigerin Martina Hegering ihr erstes WM 2023 Spiel. Außerdem könnte es in der Offensivabteilung eine Umstellung geben. Möglicherweise ist Huth eine Kandidatin für den Angriff, die bisher Rechtsverteidigerin gespielt hat. Außerdem deutete Bundestrainerin Voss-Tecklenburg eine taktische Umstellung auf zwei Sturmspitzen an.

Update 11 Uhr – Die offizielle deutsche Aufstellung: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wechselt im Vergleich zum Spiel gegen Kolumbien auf zwei Positionen. Marina Hegering kommt für die für die angeschlagene Sara Doorsoun, Lea Schüller kommt für Lina Magull in die Mannschaft.

1 Frohms – 2 Hagel, 3 Hendrich, 5 Hegering, 6 Oberdorf, 7 Schüller, 9 Huth, 11 Popp (C), 13 Däbritz, 19 Bühl, 22 Brand.

Halbzeit Deutschland – Südkorea: Es steht 1:1, Marokko führt gegen Kolumbien. Deutschland wäre als Dritter ausgeschieden!

Wer spielt heute bei Deutschland gegen Südkorea?

Die offiziellen Aufstellungen werden erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft könnte heute mit einem klassischen 4-4-2 spielen, wenn die beiden Mittelstürmerinnen Schüller und Popp in der Startelf stehen. Dann würde eine zentrale Mittelfeldspielerin das Feld räumen. Das war die Startaufstellung gegen Kolumbien:

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Aufstellung der deutschen Frauennationalmannschaft gegen Südkorea wird mit Spannung erwartet.

Mögliche Deutschland Aufstellung:

Frohms – Huth, Hendrich, Hegering, Hagel – Oberdorf, Däbritz – Brand, Bühl – Popp, Schüller

Tor: Deutsche Stammkeeperin bei der WM ist Merle Frohms.

Abwehr: In der Abwehr könnte es nun zum Wechsel Hegering für Doorsoun kommen. Allerdings gehörte Doorsoun bisher zu den besseren deutschen Spielerinnen. Außerdem könnten die Außenverteidigerinnen Hagel und Huth wieder in der Startelf stehen.

Mittelfeld: Möglicherweise wird im Mittelfeld eine Position zu Gunsten einer zweiten Sturmspitze geopfert. Dadurch würde aus dem Dreier- ein Zweiermittelfeld werden und Däbritz, Magull oder Oberdorf auf die Bank müssen. Auf den Außenbahnen könnten Bühl und Brand wieder das Vertrauen bekommen.

Sturm: An Mittelstürmerin und Kapitänin Popp führt kein Weg vorbei, sodass sie wieder starten wird. Allerdings könnte heute mit Schüller eine zweite gefährliche Stürmerin eine Chance bekommen.

Wer steht bei Südkorea in der Aufstellung?

Südkorea spielt in einem defensiven 5-3-2 oder 3-5-2. Innenverteidigerin Seon-Joo Lim fehlt wohl weiterhin verletzungsbedingt. Im Tor könnte die erfahrene Jung-Mi Kim wieder den Vorzug vor Young-Geul Yoon erhalten.

Mögliche Südkorea Aufstellung:

J.-M. Kim – H.-R. Kim, S.-J. Lim, S.-Y. Shim – H.-J. Choo, S.-G. Jang – G.-M. Lee, S.-H. Cho – S.-Y. Ji – H.-Y. Son, Y.-R. Choe

Die südkoreanische Nationalmannschaft, genannt Taeguk Ladies, gehört zu den besseren Teams der WM und liegt auf der FIFA-Weltrangliste sogar vor Kolumbien und Marokko auf dem 17. Rang.

Die beste Spielerin Südkoreas ist So-Yun Ji, die in 2006 bereits mit 15 ihr Länderspieldebüt gegeben hat und inzwischen Rekordspielerin und Rekordtorschützin des Landes ist. Ihren Spitzname „Ji Messi“ verdankt sie ihren technischen Fähigkeiten und den brillanten Momenten.

Weiterhin ist bei Südkorea die in den USA geborene Casey Phair interessant, die bei der WM mit 16 Jahren und 26 Tagen zur jüngsten WM-Spielerin aller Zeiten wurde. Außerdem ist Phair die erste Spielerin mit gemischter Herkunft, die für Korea bei einer Fußball-WM gespielt hat.