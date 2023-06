Fußball heute Sat1 live * 1:2 * Länderspiel Deutschland gegen Tschechien Aufstellung + Tabelle * U21 EM 2023

Am heutigen Sonntag – den 25. Juni 2023 – hat die deutsche U21 Fußball-Nationalmannschaft das 2. Spiel der U21 Europameisterschaft 2023. Der Gegner am 2. Spieltag ist Tschechien und das DFB-Team muss unbedingt gewinnen, denn sonst droht das Vorrundenaus. Die Live-Übertragung des Spiels ist um 18:00 Uhr bei Sat.1 und ran.de.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach dem Auftaktspiel gegen Israel nur einen Punkt auf dem Konto, obwohl sie das Spiel weitestgehend dominierte und sogar 2 Elfmeter zugesprochen bekam, die allerdings nicht verwandelt wurden. Beim Länderspiel gegen Israel lief fast alles gegen das DFB-Team, sodass es heute fast nur besser werden kann.

Außerdem wurde nach dem Israel-Spiel bekannt, dass 2 Spieler des DFB-Juniorenteams in den sozialen Netzwerken teils rassistisch beleidigt wurden. Die betroffenen Spieler sind Moukoko und Ngankam, die zuvor die Elfmeter verschossen hatten. Der DFB verurteilte die rassistischen Beleidigungen und kündigte strafrechtliche Verfolgungen an, stellte allerdings auch Forderungen an die Politik. Wir finden derartige Beleidigungen ebenfalls unnötig und falsch.

Tschechien gegen Deutschland – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das U21 EM Länderspiel Deutschland gegen Israel läuft heute im Fernsehen bei Sat.1 und im Internetstream bei ran.de. Das EM-Spiel findet am Sonntag, den 25. Juni 2023, statt und beginnt um 18:00 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt auf Sat.1 um 17:30 Uhr – der Livestream auf ran.de startet bereits 5 Minuten früher um 17:25 Uhr. Der Moderator ist Matthias Opdenhövel, mit dabei ist Experte und Ex-Nationalspieler Markus Babbel. Der Kommentator des Live-Spiels ist Uwe Morawe. Außerdem ist Field-Reporter Max Zielke am Start.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Heute – am 25.6.23 – ist der 2. Spieltag der U21 EM 2023 in den Gruppen C und D. Neben dem Tschechien-Deutschland-Spiel gibts die Partien England gegen Israel und Schweiz gegen Italien um 18:00 Uhr (beide live auf ran.de) sowie Norwegen gegen Frankreich um 20:45 Uhr (live auf Pro7 MAXX).

U21 EM 2023 – 2. Spieltag: Tschechien gegen Deutschland

Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem verpatzten Turnierstart heute die Chance es besser zu machen. Allerdings kann man den Spielern nicht vorwerfen, dass sie schlecht gespielt hätten – denn Deutschland war gegen Israel durchaus überlegen. Doch am Ende fehlte die letzten Konsequenz bei zwei verschossenen Elfern und vielen vergebenen Chancen. Heute muss das Team gegen Tschechien effizienter und abgezockter agieren, dann kann es mit dem wichtigen Sieg klappen.

# Land Spiele G U V Tore TD P 1 England 1 1 0 0 2:0 2 3 2 Deutschland 1 0 1 0 1:1 0 1 2 Israel 1 0 1 0 1:1 0 1 4 Tschechien 1 0 0 1 0:2 -2 0

Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist großer Favorit auf einen Sieg gegen Tschechien, was sich an den Wettquoten ablesen lässt. Das DFB U21-Team hat eine Siegquote von 1.62. Hingegen kommt Tschechien auf eine 5:00 Uhr. Für ein Remis gibts eine Wettquote von 3.90.

Außerdem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert (138,9 Millionen Euro) als Tschechien (16,85 Mio. Euro) und die bessere Länderspielbilanz. Bisher wurde die U21-Partie Deutschland gegen Tschechien 8-mal ausgetragen, 4-mal gewann Deutschland, 3-mal trennten sich die Teams unentschieden und einmal gewann Tschechien.

Allerdings könnte es heute auch wieder knapp werden – sodass auch Tschechien eine Chance auf den Sieg hat. Das tschechische U21-Team steht nach der 0:2-Auftaktniederlage am 1. Spieltag bereits unter massivem Druck, denn bei einer Niederlage wäre das Team bereits raus aus dem Turnier.

Wer spielt heute für Deutschland?

Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Allerdings sind am 2. Spieltag einer EM-Endrunde keine großen Veränderungen zu erwarten. Außerdem muss Bundestrainer Antonio di Salvo kaum Verletzungen beklagen. Lediglich die Leistungsträger Moukoko und Vagnoman waren angeschlagen und mussten beim Training passen – vielleicht werden sie fit fürs Spiel.

Es ist gut möglich dass di Salvo dieselbe Elf aus dem Israel-Spiel wieder ins Rennen schickt. Allerdings könnten beispielsweise Spieler wie Dardai, Weiper oder Martel einen Platz in der Startelf bekommen. Keeper Atubolu wird auf jeden Fall spielen – der Mann zwischen den Pfosten ist ein wichtiger Rückhalt des Teams und gilt als Deutschlands Torwarthoffnung Nummer eins.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

Atubolu – Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz – Keitel – Krauß, Stiller – Schade, Moukoko, Huseinbasic

Wer spielt heute für Tschechien?

Die tschechische U21-Nationalmannschaft spielt unter Trainer Jan Suchoparek in einem 4-4-2 mit Raute. Das Israel Team hat nun 3 Spiele infolge verloren und muss heute im Spiel gegen Deutschland über sich hinauswachsen.

Voraussichtliche Tschechien Aufstellung

Jaros – Gabriel, Vitik, Hranac, Cedidla – Cerv – Kaloc, Zamburek – Sulc – Sejk, Kusej