Joti Chatzialexiou, ein erfahrener Funktionär im deutschen Fußball, hat beschlossen, den Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Jahresende auf eigenen Wunsch zu verlassen. Diese Entscheidung wurde nach eingehenden Diskussionen mit der Führungsebene getroffen. Chatzialexiou, ein Frankfurter, der seit Dezember 2003 dem DFB angehörte, trug während seiner Zeit einen wesentlichen Teil zur Entwicklung und Professionalisierung verschiedener Aspekte des Fußballs bei.

Sein Weg beim DFB begann zur Zeit des „Sommermärchens“ 2006, als er als Referent des Generalsekretärs tätig war. Später leitete er als Manager die Geschicke der U 21-Nationalmannschaft und implementierte wichtige Reformen in der Talentförderung, die die Grundlage für zukünftige Erfolge des deutschen Fußballs schufen. Zusätzlich setzte Chatzialexiou Meilensteine in der Professionalisierung der Nationalteams, insbesondere in Bereichen wie Scouting, Spielanalyse, körperliche Fitness, Ernährung, Sportpsychologie und medizinische Betreuung.

Sportliche Erfolge Im Jahr 2008 begann Chatzialexiou’s beeindruckende Laufbahn mit dem Gewinn der Europameisterschaften (EM) durch die deutsche U 19-Auswahl. Ein Jahr später setzte er diesen Erfolg mit den U 17- und U 21-Mannschaften fort, indem diese ebenso den EM-Titel erlangten. Durch seine maßgebende Rolle im Deutschen Fußball-Bund (DFB) prägte er über mehrere Jahre hinweg entscheidend die Entwicklung des Jugendfußballs in Deutschland und arbeitete eng mit angesehenen Sportdirektoren wie Robin Dutt, Hansi Flick und Horst Hrubesch zusammen. Unter Chatzialexiou’s Führung wurden weitere herausragende Leistungen erzielt: 2012 : Vize-Europameister mit der U 17-Auswahl

: Vize-Europameister mit der U 17-Auswahl 2014 : EM-Titel für die U 19-Nationalmannschaft

: EM-Titel für die U 19-Nationalmannschaft 2016 : Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro für die U 21

: Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro für die U 21 2017: EM-Titel mit der U 21-Mannschaft Als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften übernahm Chatzialexiou 2018 die Verantwortung für Bereiche wie Coaching, Spielerbeobachtung, Spielanalyse und Talententwicklung. Unter seiner Ägide wurden bis zu 57 Leistungszentren und 366 Talentförderungsstützpunkte integriert. 2019 : Zweiter Platz der U 21-EM und EM-Titel der U 17-Juniorinnen

: Zweiter Platz der U 21-EM und EM-Titel der U 17-Juniorinnen 2021 : U 21-EM-Titel

: U 21-EM-Titel 2022 : EM-Finalteilnahme der Frauen und EM-Titel der U 17-Juniorinnen

: EM-Finalteilnahme der Frauen und EM-Titel der U 17-Juniorinnen 2023: U 17-Junior*innen gewinnen sowohl die EM als auch erstmalig die Weltmeisterschaft (WM) Neben seinen Aufgaben im Tagesgeschäft befasste sich Chatzialexiou auch mit der langfristigen Entwicklung und Zukunftssicherung des deutschen Fußballs. Dazu zählte die Mitgestaltung der DFB-Akademie und des DFB-Campus zusammen mit Oliver Bierhoff. Er trug zur Planung des „Projekt Zukunft“ bei, das innovative Veränderungen im Kinderfußball, die Neustrukturierung der Junioren-Bundesligen, fortschrittliche Trainerausbildungen und die Einführung moderner digitaler Technologien umfasst, womit die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Fußballs langfristig gestärkt wird.

Rückmeldungen zu Joti Chatzialexiou Bernd Neuendorf, Präsident des DFB , hebt hervor: Joti Chatzialexiou spielte eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des DFB über die letzten 20 Jahre. Er brachte entscheidende Impulse und Fachkenntnis abseits der Öffentlichkeit ein. Seine Arbeit führte zu mehreren Triumphen, einschließlich des Gewinns der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien.

, hebt hervor: Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport des DFB , äußert sich: Der Weggang Chatzialexious wird sowohl auf professioneller als auch persönlicher Ebene als Verlust empfunden. Er hinterlässt eine gute Ausgangsbasis für zukünftige Erfolge im Verband.

, äußert sich: Chatzialexiou selbst reflektiert : Die Arbeit mit dem DFB war ihm eine große Ehre, verbunden mit gemischten Gefühlen beim Abschied. In zwei Jahrzehnten trug er zu bedeutenden Entwicklungen bei und feierte Erfolge. Er knüpfte lebenslange Freundschaften und band ehemalige U-Nationalspieler wie Sandro Wagner sowie Lars und Sven Bender in Strukturen des DFB ein. Dankbar ist er für die Möglichkeiten, auf UEFA- und FIFA-Ebene mitzuwirken. Die Entscheidung zu gehen, basiert auf dem Wunsch, sein Know-how in einem internationalen Rahmen außerhalb des DFB einzubringen. Er sieht einer Zusammenarbeit mit Neuendorf und Rettig in der Zukunft positiv entgegen. Sein Team, Talentförderer, Scout- und Analysten sowie die Kollegen im Bereich der Nationalteams und Akademie werden für ihre Rolle in den Erfolgen gewürdigt.

:

