Harry Kane: FC Bayerns Phänomen mit Torgarantie – 9,6 Millionen EUR für 2 Tore

Der englische Nationalspieler Harry Kane unterstreicht mit einer beeindruckenden Trefferquote seine Bedeutung für den FC Bayern München. Auch finanziell: 9,6 Millionen EUR sind die zwei Treffer gestern Abend wert, das zahlt die UEFA an den FC Bayern. 19 Tore in 15 Spielen sprechen eine klare Sprache – der englische Stürmerstar ist auf dem besten Weg, sich als unverzichtbare Säule im Angriffsspiel des Rekordmeisters zu etablieren – gestern gab es wieder 2 Kane-Tore gegen Galatasaray in der Champions League. Doch was macht den 30-Jährigen aktuell so wertvoll für die Bayern? Kanes wird immer mehr zur Schlüsselfigur des FC Bayerns – und wird auch bei der EM 2024 Endrunde gefährlich sein. England qualifizierte sich vorab für die EM in knapp 8 Monaten.