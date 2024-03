Viele Namen für die Nationalmannschaft: Nagelsmanns Kader im Fokus

Am Donnerstag, 14.März um 14 Uhr wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den DFB-Kader für die bevorstehenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande bekanntgeben. Die Auswahl könnte einige Überraschungen bereithalten, da sich kürzlich einige Spieler durch herausragende Leistungen vor allem in der Bundesliga in den Vordergrund gespielt haben. Zugleich befinden sich Spieler auf der Liste, bei denen eine Nominierung noch unsicher erscheint. Mit Toni Kroos und Manuel Neuer kennen wir 2 Rückkehrer, doch der Rest des Teams scheint annähernd eine Überraschungspackung zu sein. Blicken wir auf Spieler, die erstmals berufen werden könnten – im Fokus vor allem stehen einige aus Leverkusen und Stuttgart.

Mit Spannung wird erwartet, welche Akteure das Vertrauen des Bundestrainers für die Spiele am 23. März in Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande erhalten werden. Sowohl neue Talente als auch erfahrene Spieler, die ein Comeback anstreben, könnten Teil der Nationalmannschaft sein und die Fußballwelt mit ihrem Können und ihrer Hingabe beeindrucken.

Die nächsten beiden DFB Länderspiele

Frankreich - - Deutschland Deutschland - - Niederlande

Wird WALDEMAR ANTON neuer Nationalspieler?

Waldemar Anton, Kapitän des VfB Stuttgart, wird als essentielles Element für das deutsche Nationalteam gehandelt. Seine robuste Defensive und klare Spielweise zeichnen ihn als Fußball-Profi aus. Die Priorität liegt bei ihm stets auf dem Teamerfolg. Die Frage nach einer möglichen Nominierung kommentierte er nach Stuttgarts Sieg gegen Union Berlin mit den Worten: „Lassen wir uns überraschen.“ Fans sehen in ihm einen potenziellen Nationalspieler.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 29 - Per Game In Startaufstellung 28 1.0 Per Game Minuten 2534 87.4 Per Game Tore 1 0.03 Per Game Assists 4 0.1 Per Game

Wird MAXIMILIAN BEIER neuer Nationalspieler?

Mit beeindruckenden Leistungen bei der TSG Hoffenheim hat sich Maxilian Beier in den Fokus gespielt. Der 21-jährige Angreifer überzeugte durch seine Schnelligkeit und Effektivität, besonders mit zwei Doppelpacks in nur neun Tagen. Seine Dynamik und Torgefahr könnten ihm somit eine baldige Nominierung durch Julian Nagelsmann sichern.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 26 - Per Game In Startaufstellung 21 0.8 Per Game Minuten 1812 69.7 Per Game Tore 12 0.5 Per Game Assists 1 0.04 Per Game

Wird MAXIMILIAN MITTELSTÄDT neuer Nationalspieler?

Bei Hertha BSC waren seine Leistungen noch wechselhaft, doch Maximilian Mittelstädt erlebt beim VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß ein signifikantes Karrierehoch. Als fester Bestandteil der Startelf zeigt er auf der linken Außenbahn beeindruckende Leistungen und ein hervorragendes Zusammenspiel mit Chris Führich. Julian Nagelsmann, der zuletzt mit Kai Havertz auf der linken Abwehrseite experimentierte, hat den 26-jährigen Mittelstädt sicherlich im Blick.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 26 - Per Game In Startaufstellung 17 0.7 Per Game Minuten 1553 59.7 Per Game Tore 2 0.1 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Wird ALEKSANDAR PAVLOVIC neuer Nationalspieler?

Aleksandar Pavlovic, der 19-jährige Shootingstar des FC Bayern, erregt im defensiven Mittelfeld Aufmerksamkeit mit beachtlichen Leistungen. Für die U21-Nationalmannschaft war eine Nominierung scheinbar sicher, doch könnte er nun den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffen. Der serbische Verband zeigt großes Interesse, Pavlovic für sich zu gewinnen. Ein Einsatz im nächsten Testspiel der deutschen A-Nationalmannschaft würde ihn zwar nicht endgültig an den DFB binden, würde jedoch ein deutliches Zeichen setzen.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 14 - Per Game In Startaufstellung 9 0.6 Per Game Minuten 842 60.1 Per Game Tore 2 0.1 Per Game Assists 2 0.1 Per Game

Wird DENIZ UNDAV neuer Nationalspieler?

Über Deniz Undav, der Stürmerstar des VfB Stuttgart, haben wir schon einige Male berichtet. Deniz Undav erzielte beachtliche 14 Tore und lieferte 5 Vorlagen in dieser Saison. Als führender deutscher Torschütze in der Bundesliga, geliehen von Brighton & Hove Albion, könnte er bald von Trainer Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert werden.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 24 - Per Game In Startaufstellung 17 0.7 Per Game Minuten 1588 66.2 Per Game Tore 15 0.6 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Wird CHRISTIAN GÜNTER wieder Nationalspieler?

Christian Günter, der Kapitän von SC Freiburg, ist kein Unbekannter in der deutschen Nationalmannschaft. Bereits vor zehn Jahren absolvierte er sein Debüt, kurz bevor die Weltmeisterschaft in Brasilien stattfand. Bei der Europameisterschaft 2021 wurde er von Joachim Löw in den Kader aufgenommen und erhielt im Jahr darauf unter Hansi Flick eine Nominierung für die Weltmeisterschaft, kam jedoch zu keinem Einsatz. Nach seiner Genesung von einem Armbruch im Februar, zeigte Günter bemerkenswerte Leistungen, die eine Rückkehr ins Nationalteam im März möglich erscheinen lassen.

Wird JAN-NIKLAS BESTE neuer Nationalspieler?

JAN-NIKLAS BESTE, bekannt für seinen markanten Bart, sorgt durch seine präzisen Standards für Aufsehen. Seine Fähigkeit, bei Ecken und Freistößen stets Gefahr zu erzeugen, zeichnet ihn aus. Mit einer beeindruckenden Quote von sieben Toren und zehn Vorlagen, signalisiert er starke Ambitionen auf eine Nationalelf-Berufung. Obwohl er Gespräche mit Nagelsmann verneint, spricht seine Bilanz eine deutliche Sprache.

LEON GORETZKA

Leon Goretzka, der Mittelfeldspieler des FC Bayern München, hat kürzlich eine deutliche Leistungssteigerung erfahren. Nachdem er in einem Formtief war, zeigte er sich in den Spielen gegen Lazio Rom und FSV Mainz 05 von seiner besten Seite. Besonders im Spiel gegen Mainz glänzte er mit zwei Toren und zwei Vorlagen, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Bei den beiden letzten Länderspielen war er dabei, wurde u.a. als linker Verteidiger eingesetzt – doch das Experiment scheiterte. Bei den Bayern spielte er sogar in der Innenverteidigung.