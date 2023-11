In einer Zeit des Umbruchs und der Herausforderungen blickt der deutsche Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka voller Zuversicht auf die bevorstehende Heim-Europameisterschaft. Trotz jüngster Niederlagen mit der Nationalmannschaft sieht der Mittelfeldspieler des FC Bayern München die EM als potenziellen Wendepunkt, ähnlich dem „Sommermärchen“ der WM 2006. Goretzka betont die Bedeutung der Lerneffekte aus Fehlern und die Rolle der Fans als Rückhalt. In einer kritischen Phase für die Mannschaft unterstreicht er auch die Wichtigkeit der Arbeit des Bundestrainers Julian Nagelsmann. „Wir können diese Fehler nicht wiedergutmachen, aber wir können daraus die richtigen Schlüsse ziehen und sie in Zukunft abstellen. Hier sind wir alle gefordert. Jeder auf seiner Position“, sagte der 28-Jährige und unterstütze Bundestrainer Julian Nagelsmann.

„Es wird neben dem Gewinn der Champions League und dem Sextuple hoffentlich das Highlight meiner und unserer Karriere“ Leon Goretzka in der Münchner Abendzeitung

Hoffnung trotz Rückschlägen Leon Goretzka, eine Schlüsselfigur im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft, sieht in der kommenden Heim-EM eine bedeutende Chance zur Wende. Trotz der kürzlichen Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2), zieht Goretzka Vergleiche zur Situation vor der WM 2006, als die deutsche Elf überraschend erfolgreich abschnitt. Er betont, dass gerade in schwierigen Zeiten die Unterstützung der eigenen Fans entscheidend sein kann, um einen Durchbruch zu erreichen.

Lernen und Verbessern Goretzka spricht offen über die Notwendigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Jeder Spieler sei in seiner Rolle gefordert, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Dies beinhaltet auch die Unterstützung des Bundestrainers Julian Nagelsmann, dessen Ansätze und Arbeit Goretzka positiv hervorhebt. Nagelsmanns Fähigkeit, das Team im Training zu harmonisieren und auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören, sei dabei von zentraler Bedeutung.

Wie wichtig ist die Unterstützung der Fans bei der Heim-EM?

Die Unterstützung der Fans ist enorm wichtig, besonders bei einem Heimturnier. Sie kann das Team beflügeln und zu Höchstleistungen anspornen. Die emotionale Bindung und der Zuspruch von den Rängen können gerade in kritischen Spielphasen den entscheidenden Unterschied ausmachen.