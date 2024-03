EM Kader der Schweiz: Viele Bundesliga-Spieler?

Die Schweizer Fußballnationalmannschaft startet mit großer Spannung und frischen Gesichtern ins EM-Jahr. Nationaltrainer Murat Yakin hat für die bevorstehenden Länderspiele gegen Dänemark und Irland eine 26-köpfige Mannschaft berufen. Unter den ausgewählten Spielern finden sich zwei aufstrebende Talente: Dereck Kutesa und Vincent Sierro. Diese Neuzugänge heben die Dynamik des Teams hervor und versprechen, dem Kader neue Impulse zu geben. Auch neun Bundesliga-Spieler sind dabei.

Vincent Sierro, der 28-jährige Mittelfeldspieler und Kapitän des Ligue-1-Clubs Toulouse, sowie Dereck Kutesa, der 26-jährige Offensivspieler von Servette FC, der in seiner Karriere bereits alle Schweizer U-Nationalmannschaften durchlaufen hat, bringen ihre vielversprechende Form in die Mannschaft ein. Ihre Leistungen sind ein leuchtendes Zeichen für das Potenzial und den Ehrgeiz, den das Team in die kommenden Begegnungen trägt.

Die kommenden Länderspiele der Schweiz

Länderspiele Dänemark - - Schweiz Länderspiele Irland - - Schweiz Länderspiele Schweiz - - Österreich Länderspiele Schweiz - - Estland

Vier schweizer Nationalspieler feiern ihr Comeback

Silvan Widmer, der Mannschaftskapitän vom FSV Mainz 05, zieht nach einer längeren Verletzungspause erneut das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft über. Mit 39 internationalen Spielen bringt er eine gehörige Portion Erfahrung zurück ins Team. Auch Kevin Mbabu kehrt nach einer Abwesenheit seit September 2022 zurück auf das Feld. Mit seinen 22 Länderspielen wird der Verteidiger des FC Augsburg sicherlich frischen Wind in die Verteidigungsreihen bringen.

Becir Omeragic, der es geschafft hat, sich bei Montpellier HSC einen festen Platz zu erarbeiten, bestritt sein letztes Spiel für die Nati im Juni 2021 gegen Liechtenstein. Seine bisher vier Auftritte lassen auf neues Potential für die Verteidigung hoffen. Ebenfalls zurückkehrt, nach einer Nichtberücksichtigung im November 2023, ist Uran Bislimi vom FC Lugano. Der Mittelfeldspieler konnte sich bislang in drei Aufeinanderfolgenden Nominierungen beweisen.

Murat Yakin äußert große Begeisterung darüber, das Jahr der Europameisterschaft mit einer Kombination aus frischen und bewährten Kräften zu beginnen. Sein Fokus liegt neben der spielerischen und taktischen Optimierung vor allem auf dem Teamgeist und der Harmonie innerhalb der Mannschaft, um bei der EURO bestens gerüstet zu sein.

Bundesligaspieler im Schweizer Kader

Im Kern des Schweizer Teams steht Granit Xhaka von Bayer Leverkusen, dem Führer der Bundesliga. Weiterhin ergänzen Silvan Widmer (Mainz 05) und Kevin Mbabu (FC Augsburg) nach Unterbrechungen die Mannschaft. Nach langwierigen Verletzungsphasen kehrt Widmer erstmals seit zwölf Monaten zurück, Mbabu seit September des Vorjahres. Auch aus Deutschland kommen Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg) und Ruben Vargas (Augsburg) in das Aufgebot. Neu eingeladen sind Dereck Kutesa (Servette Genf) und Vincent Sierro (FC Toulouse).

Wertvolle Gelegenheit zur Lageeinschätzung

Im spannenden März treffen die Fußballnationalteams auf zwei bemerkenswerte Gegner. Zuerst begegnet die Schweiz am 23. März um 20:00 Uhr in Kopenhagen der dänischen Auswahl, die bei der letzten Europameisterschaft mit ihrem starken Teamgeist und hervorragenden Spielern beeindruckt hat. Bald darauf, am 26. März um 20:45 Uhr Schweizer Zeit, stellt sich die Mannschaft in Dublin der Herausforderung gegen Irland, trainiert von Interimscoach John O’Shea, deren Stil das robuste, britische Spiel verkörpert, ähnlich dem schottischen EM-Rivalen.

Trainingseinheiten vor Euro Meisterschaft

Begeisterte schweizer Fußballfans haben Grund zur Freude, denn im Rahmen der Vorbereitungen auf die Europameisterschaft präsentiert die Nationalmannschaft zwei offene Trainingssessions. Der erste Termin findet am Montag, den 27. Mai, um 17 Uhr im kybunpark in St. Gallen statt. Fans haben die einmalige Chance, die Spieler in Aktion zu erleben, wenn sie sich auf das große Turnier vorbereiten. Ein weiteres Training öffnet seine Türen am Montag, den 10. Juni, um 18:15 Uhr, diesmal im Waldau-Stadion in Stuttgart, direkt nachdem die Mannschaft im EM-Basecamp eingetroffen ist.