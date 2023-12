Die Gesundheit von Sportlern ist entscheidend für ihre Leistung, besonders bei Spitzensportlern wie dem Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen bei ter Stegen wurden Maßnahmen ergriffen, um seine Rückenprobleme zu behandeln. Der deutsche Torhüter, der für seine Rolle im Tor des FC Barcelona bekannt ist, muss sich daher einem operativen Eingriff unterziehen. Chance für Manuel Neuer, der ebenfalls lange fehlte und nun wieder zu alter Kraft zurück kommt?

Die Ausfallzeit von ter Stegen nach der Operation wirft Fragen für seinen Verein FC Barcelona und seine Rolle im nationalen Team auf. Der Klub wird seine Fans und die Öffentlichkeit nach dem Eingriff mit weiteren Informationen versorgen. Diese Entwicklungen könnten auch Auswirkungen auf die Besetzung der Torhüterposition in der Nationalmannschaft haben, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Turniere.

Marc-André ter Stegen, der Nationaltorhüter, muss sich einer Operation unterziehen.

Marc-André ter Stegen, der Nationaltorhüter, muss sich einer Operation unterziehen. Seine Rückenprobleme haben eine Behandlung notwendig gemacht.

Seine Rückenprobleme haben eine Behandlung notwendig gemacht. FC Barcelona wird nach der Operation weitere Informationen zur Verfügung stellen.

Marc-André ter Stegen äußert sich zu seiner Zwangspause

Marc-André ter Stegen, Torhüter für die deutsche Nationalmannschaft, hat seine Enttäuschung über eine notwendige Pause aufgrund von Gesundheitsproblemen zum Ausdruck gebracht. Der Keeper von Barcelona musste aufgrund starker Rückenschmerzen eine Zwangspause einlegen und dadurch Spiele für sein Nationalteam sowie seinen Klub absagen, darunter jüngst die Begegnungen gegen die Türkei und Österreich.

ter Stegen wichtig für Barcelona

Der deutsche Torhüter ist zweiter Kapitän der Mannschaft und ein wichtiges Mitglied der Startaufstellung. Er hat in dieser Saison bisher 17 Spiele bestritten, 13 in der Liga und vier in der Champions League, in denen er acht Mal die Null hielt und 15 Tore kassierte. In dieser Saison hat er nur die Ligaspiele gegen Rayo und Atlético sowie das Heimspiel gegen Porto in der Champions League verpasst.