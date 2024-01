Die Fußballwelt blickt gespannt auf den Afrika-Cup: Während Gastgeber Elfenbeinküste nach einer Niederlage gegen Äquatorialguinea vor dem Aus steht (Platz 3), qualifiziert sich Ägypten trotz des Fehlens ihres Stars Mohamed Salah für das Achtelfinale. Eine Mischung aus Enttäuschung und Hoffnung prägt das Turniergeschehen, die Teams sind ausgeglichen wie lange nicht mehr.

Elfenbeinküste vor dem Ausscheiden: Eine enttäuschende Niederlage

Im letzten Gruppenspiel des Afrika-Cups erlebte Gastgeber Elfenbeinküste eine herbe Enttäuschung. Mit einem ernüchternden 0:4 gegen Äquatorialguinea droht nun das vorzeitige Ausscheiden aus dem Turnier. Besonders schmerzhaft war das Fehlen von Starstürmer Sebastien Haller von Borussia Dortmund, der aufgrund von Sprunggelenksproblemen pausieren musste. Das Team von Trainer Jean-Louis Gasset steht nun vor einer unsicheren Zukunft, da andere Teams noch die Chance haben, sie in der Tabelle zu überholen.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 22.01.2024 18:00 🇬🇶 Äquatorialguinea 4:0 🇨🇮 Elfenbeinküste Gruppe A 22.01.2024 18:00 🇬🇼 Guinea-Bissau 0:1 🇳🇬 Nigeria Gruppe A 22.01.2024 21:00 🇲🇿 Mosambik 2:2 🇬🇭 Ghana Gruppe B 22.01.2024 21:00 🇨🇻 Kapverdische Inseln 2:2 🇪🇬 Ägypten Gruppe B

Tabelle der Gruppe A

1. Äquatorialguinea 3 2 1 0 9:3 6 7

2. Nigeria 3 2 1 0 3:1 2 7

3. Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) 3 1 0 2 2:5 -3 3

4. Guinea-Bissau 3 0 0 3 2:7 -5 0

Ägypten zeigt Stärke trotz Salahs Verletzung

In der Gruppe B hat sich Ägypten, trotz der Abwesenheit ihres Schlüsselspielers Mohamed Salah, für das Achtelfinale qualifiziert. Der FC Liverpool bestätigte, dass Salahs Oberschenkelverletzung ernster ist als zunächst angenommen. Dennoch endete das entscheidende Spiel gegen Kap Verde mit einem 2:2-Unentschieden, was für Ägypten den Einzug in die nächste Runde bedeutet. Trotz der Herausforderung ohne ihren Topstürmer spielen zu müssen, zeigen die Ägypter eine beeindruckende Mannschaftsleistung.

Tabelle der Gruppe B

1. Kapverdische Inseln 3 2 1 0 7:3 4 7

2. Ägypten 3 0 3 0 6:6 0 3

3. Ghana 3 0 2 1 5:6 -1 2

4. Mosambik 3 0 2 1 4:7 -3 2

Spannung und Überraschungen im Afrika-Cup

Der diesjährige Afrika-Cup ist reich an Überraschungen und Spannung. Während einige Favoriten wie die Elfenbeinküste straucheln, nutzen andere Nationen wie Ägypten und Äquatorialguinea ihre Chancen. Das Turnier bleibt damit für Fans und Experten gleichermaßen unberechenbar und faszinierend.

FAQ’s

Warum steht die Elfenbeinküste trotz Heimvorteil vor dem Aus? Die Elfenbeinküste hat im entscheidenden Gruppenspiel gegen Äquatorialguinea eine schmerzhafte Niederlage erlitten. Mit nur einem Sieg und insgesamt drei Punkten aus den Gruppenspielen ist das Weiterkommen nun abhängig von den Ergebnissen anderer Teams. Nur die besten vier Drittplatzierten kommen weiter. Mit 3 Punkten könnte dies klappen, allerdings ist die Tordifferenz mit -3 eher schlecht.

Wie wirkt sich Salahs Verletzung auf Ägyptens Chancen im Turnier aus? Mohamed Salahs Verletzung ist ein schwerer Schlag für Ägypten, jedoch hat das Team bewiesen, dass es auch ohne ihn bestehen kann. Ihr Unentschieden gegen Kap Verde zeigt, dass sie auch ohne ihren Starstürmer konkurrenzfähig sind.

Kann Äquatorialguinea als Überraschungsteam des Turniers gelten? Ja, der Sieg über die Elfenbeinküste hat Äquatorialguinea als eines der Überraschungsteams des Turniers etabliert. Ihre Leistung zeugt von taktischer Disziplin und Mannschaftsgeist, was ihnen ermöglicht hat, gegen höher eingeschätzte Mannschaften zu bestehen.