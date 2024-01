Ägyptens Star Salah kehrt für Kniebehandlung nach Liverpool zurück

Die ägyptische Fußballnationalmannschaft muss beim Afrika-Cup heute und evtl. im weiteren Turnierverlauf auf Mohamed Salah, den Starstürmer des FC Liverpool, verzichten. Salah reist für eine Kniebehandlung zurück nach England, eine Entscheidung, die in enger Abstimmung mit den Ärzten beider Teams getroffen wurde. Trainer Jürgen Klopp sieht die Reha in Liverpool als sinnvoll an. Während Salah das entscheidende Gruppenspiel gegen Kapverden als Zuschauer verfolgt, hofft Ägypten auf seine Rückkehr für das Halbfinale.

Mohamed Salah, der Schlüsselspieler der ägyptischen Nationalmannschaft, musste nach einer Knieverletzung seine Teilnahme am Afrika-Cup vorzeitig beenden. Salah, der im zweiten Gruppenspiel gegen Ghana (2:2) ausgewechselt wurde, kehrt für die weiterführende Behandlung nach Liverpool zurück. Diese Entwicklung ist ein herber Schlag für das Team, das sich ohne ihren Starstürmer durch das Turnier kämpfen muss.

Die Entscheidung, Salah für seine Behandlung nach England zurückzuschicken, fiel nach eingehenden Beratungen zwischen den ägyptischen Ärzten und dem medizinischen Team des FC Liverpool. Jürgen Klopp, der Teammanager von Liverpool, sprach sich deutlich für eine Behandlung in Liverpool aus. Klopp betonte, es mache Sinn, dass Salah seine Reha unter der Aufsicht des Liverpooler medizinischen Personals absolviert.

Während Salah das entscheidende Spiel seiner Mannschaft gegen die Kapverden von der Tribüne aus verfolgt, liegt der Fokus nun auf dem restlichen Team, das sich für das Achtelfinale qualifizieren muss. Die Hoffnung besteht, dass Salah im Falle einer Qualifikation Ägyptens für das Halbfinale wieder einsatzbereit sein könnte. Klopp ließ diese Möglichkeit offen, knüpfte sie jedoch an klare Bedingungen bezüglich Salahs Fitness.