RTL Nitro live Fußball heute: Ukraine gegen Italien in der EM-Quali

Weg zur Europameisterschaft führt über Leverkusen

Die Konstellation im europäischen Fußball könnte an Spannung kaum zu überbieten sein: In der BayArena in Leverkusen steht ein entscheidendes Duell auf dem Programm. Die Nationalteams der Ukraine und Italiens treffen aufeinander, um sich für die kommende Europameisterschaft zu qualifizieren. Eine Begegnung, die für beide Seiten wegweisend ist, denn während der Gewinner das EM-Ticket bucht, muss der Verlierer wahrscheinlich die Heimreise antreten. Heute um 20.45 Uhr auf DAZN und RTL Nitro im Free-TV zu sehen.

EM-Qualifikation: Ukraine vs. Italien

EM-Qualifikation: Ukraine vs. Italien Spielort: BayArena, Leverkusen

Spielort: BayArena, Leverkusen Übertragung: Nitro, DAZN, 20:45 Uhr

Übertragung: Nitro, DAZN, 20:45 Uhr Ausgangslage: EM-Ticket im Fokus

Ausgangslage: EM-Ticket im Fokus Wichtige Spieler: Chiesa, Yarmolenko

Wichtige Spieler: Chiesa, Yarmolenko Trainerprofil: Roberto Mancini, Serhiy Rebrov

Trainerprofil: Roberto Mancini, Serhiy Rebrov Spielhintergrund: Ausweichort aufgrund von Konflikt

Wo kommt Ukraine gegen Italien im TV?

RTL Nitro und DAZN zeigen das Spiel heute ab 20:45 Uhr. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Bereich der TV-Übertragung ist das Aufeinandertreffen ein Highlight. Der Kampf um die Teilnahme an der EM wird live auf Nitro und DAZN um 20:45 Uhr übertragen und verspricht, Fußballfans in ganz Deutschland vor die Bildschirme zu locken.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Federico Chiesa, der Juve-Stürmer, der bereits gegen Nordmazedonien doppelt traf und klare Ambitionen signalisiert: „Wir sind Italien, wir müssen uns qualifizieren.“ Auch die Ukraine setzt auf Schlüsselspieler wie Andriy Yarmolenko, obwohl dieser aufgrund einer Knie-OP nicht teilnehmen kann. Die Hoffnungen ruhen daher auf Mykhaylo Mudryk, dem aufstrebenden Talent von Chelsea.

Der strategische Kampf der Trainer wird ebenso entscheidend sein. Während Italien nach dem Rücktritt von Roberto Mancini und der Vorstellung von Luciano Spalletti eine neue Ära einleitet, wird das ukrainische Team von Ex-Nationalspieler Serhiy Rebrov angeführt, dessen Erfahrung aus 49/75 Länderspieleinsätzen wertvoll für das anstehende Match sein dürfte.

Warum wurde die BayArena als Austragungsort gewählt?

Aufgrund des militärischen Konflikts in der Ukraine wurde die Partie nach Leverkusen verlegt. Dieser Ort wurde nicht nur wegen seiner Neutralität gewählt, sondern auch, weil er eine bedeutende Anzahl an Fans beider Nationen beherbergt. Die BayArena, die zum ersten Mal seit Juni 2018 (Deutschland gegen Saudi-Arabien) ein Länderspiel ausrichtet, bietet somit eine einzigartige Kulisse für ein Spiel, das für beide Mannschaften von größter Bedeutung ist.

Wie beeinflusst die Abwesenheit von Andriy Yarmolenko das ukrainische Team?

Die Abwesenheit von Andriy Yarmolenko ist zweifellos ein Schlag für die Ukraine, da er ein erfahrener Spieler mit der Fähigkeit ist, Spiele zu entscheiden. Seine Verletzung zwingt das Team, sich neu zu organisieren und die Last auf andere Spieler wie Mykhaylo Mudryk zu verteilen, die nun die Chance haben, sich zu beweisen.