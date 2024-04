Premier League Chelsea FC: Zwei Tore nach 100 Minuten – Klopp wieder vorne

Die Spannung in der englischen Premier League war groß: der Chelsea FC sorgte gegen Manchester United für einen unvergesslichen Augenblick, als das Team in der Nachspielzeit einen Doppelschlag landete. Dieses Ereignis fand weit nach der regulären Spielzeit statt, wobei die letzten Tore das Spiel entscheidend prägten und in die Geschichte der Liga eingingen. Nie zuvor unterlag eine Mannschaft, die so spät noch in Führung gelegen hatte: United war noch mit 3:2 vorne, als die Uhr 99:17 Minuten zeigte. Dann schlug Cole Palmer innerhalb von 81 Sekunden gleich zweimal zu!

Liverpool mit Mühe

Der FC Liverpool sicherte sich durch ein 3:1 gegen den Tabellenletzten Sheffield United wichtige Punkte um die Tabellenspitze. Die entscheidenden Momente umfassten einen Distanzschuss von Alexis Mac Allister und ein Kopfballtor von Cody Gakpo in der Schlussphase. Ursprünglich brachte Darwin Nunez die „Reds“ in Führung, dank eines Fehlers vom gegnerischen Torhüter Ivo Grbic.

Sheffield gelang durch ein unglückliches Eigentor von Liverpools Conor Bradley der zwischenzeitliche Ausgleich. Während Liverpool mehrere Chancen hatte, unter anderem einen direkten Freistoß von Mac Allister, der die Latte traf, vermieden sie knapp einen möglichen Punktverlust.

Arsenal tut nur das Nötigste

Bei der Begegnung am Mittwoch demonstrierte Arsenal Effizienz mit einem 2:0-Sieg über Luton Town. Dabei zeigten sich Kai Havertz und Martin Ödegaard als Schlüsselfiguren. Ödegaard erzielte in der 24. Minute auf Vorlage von Havertz das Führungstor. Ein Eigentor verstärkte die Führung kurz vor der Pause. Das Ensemble von Mikel Arteta erhöhte bei Bedarf das Tempo und sicherte nach der Führung den Sieg, ohne unnötige Risiken einzugehen. Diese Taktik blickt voraus auf das anstehende Viertelfinale der Königsklasse gegen den FC Bayern.

City besiegt Aston Villa

Manchester City hat in einem eindrucksvollen Spiel Aston Villa mit 4:1 geschlagen und bleibt damit weiter im Titelrennen. Trotz des Fehlens seiner Starspieler Erling Haaland und Kevin De Bruyne dominierte die Mannschaft unter der Leitung von Pep Guardiola.

Phil Foden glänzte mit einem brillanten Dreierpack, seine Tore erzielten er in der 45.+1, 62. und 69. Minute. Rodri eröffnete den Torreigen bereits in der 11. Minute. Aston Villas einziges Tor kam von Jho Duran in der 20. Minute. Torhüter Stefan Ortega konnte dieses Tor nicht verhindern.

Mit diesem Ergebnis festigt City seine Position auf dem dritten Platz der Tabelle, während Villa auf Rang vier bleibt.

Werner mit Assist, überzeugt aber nicht

Timo Werner, die Leihgabe von RB Leipzig an die Tottenham Hotspur, brachte im 400. Pflichtspiel von Heung-Min Son eine frühe Führung für die „Spurs“ mit seiner Vorlage beim Tor von Brennan Johnson (5. Minute). Bei seinem elften Einsatz war dies Werners fünfte Torbeteiligung, inklusive zwei selbst erzielten Ligatoren. Trotz des schnellen Antritts über links und der effektiven Vorarbeit konnte Werner über die restliche Spielzeit nicht weiter überzeugen.

Die Mannschaft von Tottenham verpasste infolge des Unentschiedens gegen West Ham United die Chance, auf den vierten Tabellenplatz vorzurücken. Ein Kopfballtor von Kurt Zouma (19. Minute) nach einem Eckstoß sorgte für den Ausgleich zum 1:1, einem Endergebnis, das beide Teams jeweils einen Punkt sichern ließ. Pedros Porro, ebenfalls bei den „Spurs“, lieferte sich intensive Zweikämpfe mit Gegenspieler Mohammed Kudus von West Ham.

Kurz vor Schluss des Spiels wurde Werner in der 82. Minute ausgewechselt, nachdem er über weite Strecken des Spiels keine signifikanten Akzente mehr setzen konnte.

