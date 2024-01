News vom DFB: Andreas Rettig will sich für Verbleib von Rudi Völler einsetzen

Andreas Rettig, Leiter des sportlichen Bereichs beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), hat seine Unterstützung für Rudi Völler in einer jüngsten Erklärung bekräftigt. Die Entscheidung, Völler in seiner aktuellen Rolle zu halten, spiegelt Rettigs Vertrauen in Völlers Fähigkeiten und Erfahrung im Fußballmanagement wider. Eigentlich wolle „Tante Käthe“ nach der EM 2024 in Ruhestand gehen, mit 63 Jahren. Dies gab Rettig beim traditionellen Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga (DFL) bekannt.

Die Diskussionen im DFB-Kreis drehen sich um die fortlaufende Strategie und Personalführung. Rettigs Position unterstreicht die Bedeutung der Kontinuität und Stabilität innerhalb des Verbandes. Die Zusammenarbeit zwischen Rettig und Völler könnte entscheidend sein für die kommenden Herausforderungen und Entwicklungen im deutschen Fußball.

Neustrukturierung im Sportsektor des DFB

Bereits seit Beginn des Jahres zeichnet sich eine vollständige Erneuerung in der sportlichen Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ab. Bernd Neuendorf, der Präsident des DFB, sorgte für Aufsehen, als er den Posten des Leiters im sportlichen Segment mit Andreas Rettig besetzte, einem bisherigen Kritiker kommerzieller Tendenzen im Profifußball. In seiner neuen Funktion agiert Rettig jedoch wesentlich moderater, was mit seiner intensiven Beschäftigung mit der Neugestaltung seines Verantwortungsbereichs zusammenhängt.