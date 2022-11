FIFA wendet sich an WM Teilnehmer: Voller Fokus auf den Sport gewünscht

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat mittlerweile genug von der Kritik gegen den Austragungsort der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft Katar. Schließlich ist Kritik an Katar auch gleichzeitig Kritik für seine Organisation, die FIFA. Nun fordert der FIFA-Präsident in einem fragwürdigen Schreiben auf, sich endlich wieder auf den Fußball zu konzentrieren.

Brief an die Fußballverbände

Infantino soll einen Brief an die Verbände der 32 qualifizierten WM-Teilnehmer geschrieben haben, in dem er zur Konzentration auf den Fußball aufforderte. 16 Tage vor Beginn des Turniers bestätigte der Präsident des Fußball-Weltverbandes, dass ihm bewusst sei, dass „Fußball nicht in einem Vakuum existiert und es weitreichende politische Probleme auf der ganzen Welt gibt“.

Auf der Welt gebe es viele Probleme und Herausforderungen, genauso eben auch im Wüstenstaat Katar. Dennoch solle man nicht zulassen, dass der Fußball in Verbindung mit jedem politischen bzw. ideologischen Kampf gebracht wird. Auch die FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura unterschrieb den Brief – die FIFA hat augenscheinlich die Sorge, dass die WM 2022 nicht zum erhofften Fußballfest wird.

Umstrittene WM in Katar

Respekt bedeutet nach den Verfassern des Briefs eben auch, Vielfalt zu respektieren und zu verstehen, dass weder einzelne Menschen noch Nationen besser sind als alle anderen. Die FIFA sagt, dass sie selbst versuche, alle Meinungen zu respektieren und nicht versuchen wolle, den Rest der Welt moralisch zu belehren. Infantino richtet nur selten Kritik an das Gastgeberland, obwohl Katar seit der Vergabe 2010 stark kritisiert wird. Katar hat kürzlich auch die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Arbeiter, die im Rahmen der Bauarbeiten für die Stadien in Katar verletzt oder verstorben sind, abgelehnt.