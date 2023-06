Deutsche Nationalmannschaft offizielle Aufstellung * 0:2 * heute Länderspiel * Deutschland vs. Kolumbien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht heute – am 20. Juni 2023 – gegen Kolumbien unter Druck, denn nach 3 Spielen ohne Sieg muss das Team heute nochmal gewinnen. Die Frage ist, welche 11 Spieler heute in der Startelf stehen, um gegen die gefährlichen Südamerikaner einen Sieg zu holen. Die offizielle Startaufstellung kommt kurz vorm Spiel. Die Live-Übertragung im TV ist bei RTL ab 20:15 Uhr – Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

22:40 Uhr – Deutschland verliert 0:2 gegen Kolumbien, chancenlos war man heute erneut. Bleibt Hansi Flick Bundestrainer? Können wir so in die EM 2024 gehen?

20:15 Uhr – Auf RTL geht nun die TV-Übertragung los! Hier geht es zu unserem GER-KOL Liveticker.

Im DFB Kader von Bundestrainer Flick gibt es einige Baustellen – prinzipiell haben nur wenige Spieler einen Platz in der Startelf sicher und die Rollenverteilung ist noch nicht endgültig geklärt. Daher könnte es heute wieder zu kleinen Veränderungen und Positionswechseln kommen.

Deutschland ist zwar Favorit auf einen Sieg, allerdings ist Kolumbien in Top-Form und könnte ein gutes Spiel abliefern.

Update 19:30 Uhr – die offizielle Aufstellung ist da! Fünf Mal wird gewechselt! Das sind die 11 Starter:

ter Stegen – Rüdiger, Havertz, Goretzka, Musiala, Sané, Gosens, Gündogan (C), Can, Wolf, Thiaw.

Für Thilo Kehrer, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Florian Wirtz und Benjamin Henrichs hat Bundestrainer Hansi Flick Leon Goretzka, Leroy Sané, Robin Gosens, Ilkay Gündogan und Marius Wolf für die Startformation nominiert.

Wer spielt heute bei Deutschland gegen Kolumbien?

Die offiziellen Aufstellungen werden erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird an der taktischen Marschroute der letzten Spiele festhalten und wohl wieder mit Dreierkette agieren. Außerdem könnte es in der Spitze wieder eine Doppelspitze geben, sodass das Spielsystem eher einem 3-5-2 als einem 3-4-3 ähneln könnte.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Im Tor scheint sich ter Stegen als Neuer-Verteter bewährt zu haben, sodass er wieder den Vorzug vor Trapp und Leno erhalten könnte. In der Dreierkette könnte Thiaw wieder starten, der heute sein Comeback AufSchalke geben könnte, wo er in der Jugend ausgebildet wurde. Außerdem dürften Ginter und Rüdiger in der Dreierkette spielen.

Hingegen ist fraglich, wer auf den Flügelpositionen spielen soll. Mögliche Optionen sind Wolf auf Rechts und Gosens auf Links. Allerdings könnten auch Kehrer, Henrichs, Raum oder Hofmann spielen. Im zentralen Mittelfeld könnten Kimmich und Gündogan für den Spielaufbau sorgen und den Link zwischen Verteidigung und Angriff herstellen. Weiterhin würde Musiala auf die Zehner-Position rücken. Im Mittelsturm könnten Füllkrug und Musiala starten.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Ginter, Thiaw, Rüdiger – M. Wolf, Kimmich, Gosens – Gündogan – Musiala – Füllkrug, Havertz

Mögliche Kolumbien Aufstellung

Vargas – J. Mosquera, Yerry Mina, D. Sanchez, Machado – Uribe, Barrios – Ju. Cuadrado, Cortes – Luis Diaz, Y. Asprilla

Die kolumbianische Nationalmannschaft ist richtig gut drauf mit 10 Spielen ohne Niederlage. Kolumbien spielt in einem offensiven 4-2-3-1 beziehungsweise 4-2-2-2. Kolumbiens bester Spieler ist der Liverpool-Stürmer Luis Diaz. Außerdem ist die Innenverteidigung mit Sanchez und Mina nicht zu unterschätzen. Beide Spieler kamen als absolute Top-Talente nach Europa, konnten allerdings nie den Sprung zum absoluten Superstar schaffen – dennoch sind das gute Verteidiger, die den deutschen Angreifern das Leben schwer machen können.