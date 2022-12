Offizielle Aufstellung Deutschland gegen Costa Rica * Länderspiel WM 2022 heute

Heute treffen Deutschland und Costa Rica im dritten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar aufeinander. Das Spiel Deutschland gegen Costa Rica wird um 20:00 Uhr im Al Bayt Stadion angepfiffen. Um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, braucht Deutschland dringend einen Sieg gegen die „Los Ticos“ aus Costa Rica. Wie die Aufstellung beim wichtigen Spiel für die deutsche und costa-ricanische Nationalmannschaft aussehen könnte und wo Fußballfans das Spiel sehen können, gibt es hier.

WM-Spiel Deutschland gegen Costa Rica – Einzug ins WM Achtelfinale?



In WM 2022 Gruppe E liegt die deutsche Nationalelf relativ enttäuschend auf Platz vier mit nur einem Punkt – und ist dennoch sehr optimistisch aufs Weiterkommen. Spanien ist Tabellenführer mit vier Punkten, danach folgen Japan und Costa Rica mit jeweils drei Punkten. Demnach bedeuten eine Niederlage oder ein Remis das erneute Aus in der Vorrunde einer WM – nach der Schmach bei der WM 2018 in Russland. Neben dem eigenen Sieg gegen Costa Rica muss Deutschland auf Schützenhilfe im Parallelspiel von Spanien hoffen. Um in die K.O.-Runde einzuziehen, sollte Spanien gegen Japan nicht verlieren. Ansonsten braucht die deutsche Nationalelf einen sehr hohen Sieg gegen Costa Rica.

Nach der ernüchternden 2:1-Niederlande gegen Japan im Auftaktspiel konnte sich Deutschland beim Spiel gegen Spanien deutlich steigern. Dennoch lag Spanien bis zehn Minuten vor dem Spielende mit 1:0 in Führung. Mit dem Treffer von Niclas Füllkrug konnte die deutsche Nationalelf zu 1:1 ausgleichen und kann nun doch noch aufs Achtelfinale hoffen. Costa Rica musste sich im Auftaktspiel gegen Spanien 7:0 geschlagen geben. Im Spiel gegen Japan steigerten sie sich ebenfalls und besiegten die Blue Samurais mit 1:0. Costa Rica befindet sich auf der FIFA-Weltrangliste aktuell auf Platz 31.

WM Tabelle Gruppe E

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 1 1 0 8:1 +7 4 2 🇯🇵 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇨🇷 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 🇩🇪 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

Offizielle Aufstellung: Deutschland gegen Costa Rica

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung der beiden Mannschaften aus? Das ist natürlich bis kurz vor Anpfiff immer ein Geheimnis und selbst der Bundestrainer Flick ließ sich in der FIFA-Pressekonferenz nicht aus wie Deutschland spielen wird.

“Wir wissen, dass es schwer wird. Costa Rica reicht gegen uns ein Remis, falls Spanien gegen Japan gewinnt. Ich gehe davon aus, dass sie stark defensiv spielen werden, so wie gegen Japan. Es wäre vermessen und respektlos, wenn wir davon ausgehen, acht Tore zu schießen. Wir sind froh, wenn wir das Spiel gewinnen, das ist das Ziel, auch im Hinblick auf das andere Spiel.”

Wie sieht die deutsche Aufstellung heute beim Länderspiel gegen Costa Rica aus?



Bundestrainer Hansi Flick wirkt trotz der verzwickten Ausgangslage optimistisch und sagt in Bezug auf das dritte Gruppenspiel „Wir gehen ins Spiel und wollen versuchen, das Spiel früh klarzumachen und auf dem anderen Platz Druck auszuüben“. Zur Aufstellung äußerte sich der Bundestrainer nur ganz allgemein, erneut könnte es Überraschungen geben. Insbesondere ist Füllkrug wohl ein Kandidat für die Startelf. Allerdings wurde er eher als Joker gegen Ende des Spieles “gebucht”. Könnte also sein, dass er erst im Notfall bzw. geplant in der letzten halben Stunde spielen wird.

Die voraussichtliche offizielle Aufstellung der deutschen Nationalelf könnte wie folgt aussehen:

Neuer – Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Musiala – Müller

Die Aufstellung von Costa Rica heute beim Länderspiel gegen Deutschland

Auch Costa Rica kann bei der diesjährigen WM in Katar noch in das Achtelfinale einziehen. Mit Gegnern wie Deutschland, Spanien und Japan hatten sie jedoch denkbar starke Konkurrenten in ihrer Gruppe. Der Trainer sagt mit Blick auf das Spiel gegen Deutschland „Hoffentlich zeigt meine Mannschaft, wozu sie in der Lage ist“.

Die Aufstellung der costa-ricanischen Nationalmannschaft könnte heute Abend folgendermaßen aussehen:

Navas – O. Duarte, Waston, Vargas – Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo – Torres, Campbell – Contreras

Manuel Neuer heute vor Rekordauftritt im Deutschlandtrikot

Manuel Neuer wird heute das 19.Mal bei einer Fußball WM im Tor stehen – Rekord! Bisher war der deutsche Torhüterlegende Sepp Maier 18-mal bei einer Endrunde im Tor. Auch der Brasilianer Claudio Taffarel stand 18 Mal im Tor. Für den 78-Jährigen ist Neuer (36) noch immer “der beste Torhüter der Welt – und wer weiß, vielleicht spielt er noch eine WM? Dann kann er auch 30 Spiele vollmachen.”

Wird Niklas Füllkrug heute für Deutschland spielen?

Jürgen Klinsmann hat sich wie ganz Fußball-Deutschland in Niclas Füllkrug verliebt. “Mir als ehemaligem Stürmer geht das Herz auf, wenn es mit einem echten Neuner funktioniert”, sagte der frühere Bundestrainer dem kicker.

Für WM-Entdeckung Niclas Füllkrug fand der frühere Mittelstürmer Horst Hrubesch (71) und Europameister von 1980 lobende Worte. Der Bremer “weiß, wohin er sich zu bewegen hat. Solche Stürmer bieten die Möglichkeit, in jedem Spiel zu reagieren. Gegen Spanien war Füllkrug sofort da, er kann Bälle festmachen, ist technisch gut. Er braucht wenige Kontakte und haut die Bälle rein.”

Ob Flick ihn aufstellt, wissen wir erst knapp eine Stunde vor Anpfiff.

Wer überträgt heute das WM-Spiel Deutschland gegen Spanien?

Das Spiel Deutschland gegen Costa Rica wird um 20:00 Uhr live auf ZDF ausgestrahlt, wobei die Vorberichte bereits um 18:30 Uhr beginnen. Kommentiert wird das Duell von Gerd Gottlob. Im Studio wird der Kampf um den Einzug in das Achtelfinale von Jessy Wellmer moderiert. Als WM-Experten stehen Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger zur Verfügung. Alternativ kann man die spannende Partie auch im Magenta TV oder im Livestream in der ARD-Mediathek verfolgen.