MagentaTV präsentiert UEFA EM 2024 Programm & Moderatoren

Die Telekom und MagentaTV haben im Rahmen einer Presseveranstaltung in Hamburg ihre umfassenden Pläne für die UEFA EURO 2024 vorgestellt. Im Fokus standen dabei das Redaktionsteam um Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme, Wolff Fuss und Neuzugang Shkodran Mustafi sowie die bevorstehende Gruppenauslosung. DFB-Sportdirektor Rudi Völler betonte die Wichtigkeit von Optimismus und Zuversicht trotz jüngster Rückschläge und sprach über die Notwendigkeit einer effektiven Teamzusammenstellung. MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 live und in UHD-Qualität, davon 5 Partien

exklusiv.

MagentaTVs starke Aufstellung: Im Rahmen der Presseveranstaltung in Hamburg stellte die Telekom ihr Team für die UEFA EURO 2024 vor, darunter prominente Namen wie Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme, Wolff Fuss und Shkodran Mustafi. Dieses Team soll durch fundierte Analysen und Expertise zur umfassenden Berichterstattung beitragen.

Rudi Völlers Blick auf die Nationalmannschaft: DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigte sich trotz enttäuschender Spiele optimistisch. Er betonte die Bedeutung von Optimismus und forderte, die Nationalmannschaft müsse eine Mischung aus fußballerischer Eleganz, Taktik und Kampfgeist finden, wie es Argentinien bei der Weltmeisterschaft demonstriert habe.

Herausforderungen für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer steht vor der Herausforderung, das Team nach zwei Niederlagen neu zu formen. Experten wie Michael Ballack und Tabea Kemme betonten die Notwendigkeit, auf aktuelle Ergebnisse zu reagieren und psychologische Barrieren, wie das Trauma des Vorrunden-Ausscheidens, zu überwinden.