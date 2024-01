Die Fußballwelt trauert um einen ihrer größten Helden: Franz Beckenbauer. Im Alter von 78 Jahren ist einer der herausragenden Protagonisten des deutschen Fußballs von uns gegangen. Beckenbauer, liebevoll auch als „Der Kaiser“ betitelt, hinterlässt ein Vermächtnis, das weit über die Grenzen des Spielfelds hinausreicht.

Seine Karriere war geprägt von herausragenden Erfolgen und ikonischen Momenten. Beckenbauer revolutionierte die Rolle des Liberos und wurde sowohl als Spieler als auch als Trainer weltweit gefeiert. Seine Weisheiten und Zitate haben sich tief in die Kultur des Sports eingegraben und werden noch lange in Erinnerung bleiben.

Allerdings überschatteten Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit Zahlungen rund um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland sein Ansehen. Beckenbauer war eine Schlüsselfigur bei der Ausrichtung des als „Sommermärchen“ bekannten Turniers, welches durch die späteren Enthüllungen um die finanziellen Unregelmäßigkeiten in Verruf kam.

Als Spieler und später als Trainer hat Beckenbauer maßgeblich zur Erfolgsgeschichte des deutschen Fußballs beigetragen. Er führte die Nationalmannschaft sowohl 1974 als Spieler als auch 1990 als Trainer zum Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Seine Profikarriere startete er beim FC Bayern München , wo er zahlreiche nationale und internationale Siege feiern konnte. Später setzte er seine Karriere in den USA bei Cosmos New York fort und beendete seine aktive Laufbahn beim Hamburger Sport-Verein (HSV).

Franz Beckenbauer, eine Ikone des deutschen Fußballs, ist am Sonntag mit 78 Jahren verstorben. Diese Nachricht wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bestätigt. In den letzten Jahren hatte sich Beckenbauer aufgrund gesundheitlicher Probleme aus der öffentlichen Wahrnehmung zurückgezogen.

Die Stationen des Kaisers

Franz Anton Beckenbauer erblickte am 11. September 1945 in einer Klinik in München-Giesing das Licht der Welt. Aufgezogen in einer Postbeamtenfamilie, erhielt er von seinem Vater den Spitznamen „Stumpen“. Seine Fußballkarriere nahm eine entscheidende Wendung im Frühjahr 1958, als ein Vorfall bei einem Fußballturnier in Neubiberg ihn dazu verleitete, dem FC Bayern beizutreten – entgegen der ursprünglichen Planung, bei den Löwen von TSV 1860 München anzufangen.

Beckenbauers professionelle Laufbahn begann beim FC Bayern am 6. Juni 1964, wo er schnell zu einem wichtigen Spieler aufstieg. Seine internationale Karriere für Deutschland startete er am 26. September 1965 mit einem Spiel gegen Schweden und zeigte schon bald darauf sein Können mit zwei Toren im fünften Länderspiel gegen die Niederlande.

Im August 1971 wurde Beckenbauer mit einem Vergleich zu Kaiser Franz Joseph I. in den Medien zum „Kaiser“ und trat in die Fußstapfen von Uwe Seeler als Rekordnationalspieler im Jahr 1973. Sein Wechsel zu Cosmos New York beendete jedoch nach 103 Länderspielen seine Karriere in der deutschen Nationalelf.

Im Laufe der 70er Jahre erlebte er seine persönlichen Höhepunkte in New York, welche er als unvergleichlich beschrieb. Nach der Zeit in den Staaten kehrte er jedoch zurück zum deutschen Fußball und absolvierte 1980 sein erstes Spiel für den Hamburger SV.

Wichtige Stationen:

Übersee-Abenteuer: Letztes Pflichtspiel am 12. September 1983 für Cosmos New York in der NASL.

Übersee-Abenteuer: Letztes Pflichtspiel am 12. September 1983 für Cosmos New York in der NASL. Trainerkarriere: Erstes Spiel als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft am 12. September 1984.

Trainerkarriere: Erstes Spiel als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft am 12. September 1984. Historischer Erfolg: Am 8. Juli 1990 wurde er, nach Zagallo, der zweite Mensch, der sowohl als Spieler als auch als Trainer eine Fußball-Weltmeisterschaft gewann.

Am 7. Mai 1994 zeigte Beckenbauer seine Zielsicherheit, indem er im ZDF Sportstudio mit dem Weißbierglas insgesamt viermal die Torwand traf – ein Rekord, der bis heute Bestand hat. Am 6. Juli 2000 erfolgte sein prägendster Beitrag als Chef des WM-Bewerbungskomitees, indem er die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland holte.

Auszeichnungen und Würdigungen : WM-Eröffnung unter „Kaiserwetter“ am 9. Juni 2006. Abschiedsspiel vom FC Bayern am 13. August 2010. Überführung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland; als Dank für sein Engagement.

:

Trotz eines kurzen Rückschlags durch eine 90-tägige Sperre wegen eines vermuteten Verstoßes gegen Ethikregeln im Juni 2014, die später aufgehoben wurde, blieb Beckenbauers Ruf weitgehend intakt. Die Untersuchungen der Schweizer Justiz gegen ihn im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft 2006 wurden aufgrund von Verjährung eingestellt.

Durch alle Höhen und Tiefen hindurch bleibt Franz Beckenbauer eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des FC Bayern und des deutschen Fußballs.