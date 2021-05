Goretzka mit Muskelfaserriss – Fußball EM in Gefahr?

Bundestrainer Löw muss eventuell auf eine große Stütze in seinem EM-Kader verzichten: Bayern Spieler Leon Goretzka verletzte sich gegen Borussia Mönchengladbach (6:0) am Samstag Abend und fällt für die beiden letzten Bundesliga-Spiele aus.

Hiobsbotschaft für Bundestrainer Löw und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Leon Goretzka hat sich beim Bundesliga-Spiel am Samstag Abend einen Muskelfaserriss am Oberschenkel zugezogen. Beim Match gegen Borussia Mönchengladbach (6:0) wurde Goretka erst in der 60.Spielminute für Sanè eingewechselt, zehn Minuten später ging es schon wieder raus. Beim Stande von 4:0 war das Spiel eigentlich schon gelaufen und Hansi Flick fing mit der Rotation an.

Guter Start für Goretzka, der für den Elfmeter sorgte zum 5:0 durch Lewandowski. Goretka köpfte den Ball an den Oberarm des Nationalspielers Florian Neuhaus. Doch die Verletztung Goretkas ist keine leichte, so der Teamarzt des frisch gebackenen Deutschen Meisters.

Leon Goretzka in der Nationalmannschaft 32 Länderspiele im DFB Trikot, dabei eins bei der WM 2018 und eins bei Olympia 2016

Goretzka fester Bestandteil in der Nationalmannschaft

Leon Goretzka gehörte zuletzt stets zum festen Bestandteil der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nun heisst es zum EM-Auftakt gegen Frankreich am 15.Juni wieder fit zu werden. Das durchkreuzt die beiden Testspiele gegen Dänemakr und Lettland Anfang Juni sowie das DFB-Trainingslager, welches am 25.Mai starten sollte. Der Bundestrainer soll am 19.Mai seinen erweiterten EM-Kader bestellen.