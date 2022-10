Frauen Nationalmannschaft: Giulia Gwinn mit Kreuzbandriss – WM 2023 in Gefahr?

Der FC Bayern München ist geschockt: Die Nationalspielerin Giulia Gwinn zieht sich beim Training der Frauen-Mannschaft eine schwere Verletzung zu und fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Es ist schon der zweite Kreuzbandriss der 23jährigen in ihrer jungen Karriere.

Am letzten Mittwoch hatte sich die Abwehrspielerin im Training bei der Nationalmannschaft verletzt – dieses Mal war es das Knie. Und verpasste somit das Länderspiel gegen Frankreich (2:1 Sieg). Nach der Untersuchung nun die Gewissheit in München: Schon der 2.Kreuzbandriss in ihrer Karriere, dieses Mal im linken Knie. Schon 2021 fiel sie mehrere Monate aus, kämpfte sich erfolgreich wieder zurück.

Bianca Reh, Sportliche Leiterin beim FC Bayern München, gab bekannt, dass Gwinn schon am Sonntag operiert wurde. Es sei ein schwerer Schlag für Giulia und natürlich für die Bayern, man fühle mit ihr und man werde sie versuchen bestens zu unterstützen.

Die Fauen WM 2023 geplatzt?

Die EURO 2022 verlief für sie sehr gut, sie wurde als eine der besten Spielerinnen des Turniers gewählt in die Mannschaft des Turniers. Höchstwahrscheinlich ist für sie nun die laufende Saison gelaufen. Sie verpasst somit auch die Länderspielreise in die USA im November. Doch viel mehr schmerzt die Aussicht auf 2023: Sie könnte im Sommer die Fußball WM 2023 in Austarlien und Neuseeland verpassen, eine große Schwächung der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.