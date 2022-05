Fußball heute * DFB Pressekonferenz mit Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann ab 12:45 Uhr LIVE

Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich seit gestern in Herzogenaurach bei adidas auf die kommenden vier Länderspiele im Rahmen der UEFA Nations League vor. Nachdem gestern die Kontrolleure der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) vorbeigeschaut habe, geht es heute ins 1.Training. Nach dem Training wird es dann die erste DFB-PK ab 12:45 Uhr geben. Wir berichten live vom Event bei adidas. Das erste Länderspiel findet dann am kommenden Samstag, 4.6. in Bergamo gegen Europameister Italien.

Die DFB Pressekonferenz heute



Diese Woche gibt es jeden Tag um 12:45 Uhr Livefacts von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Auf dem Podium heute bei der DFB-PK sitzen die drei Nationalspieler Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann. Wann der Bundestrainer mal sprechen wird, ist bisher noch nicht geplant.

Die nächsten Länderspiele

Das DFB-Team startet am nächsten Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Bologna gegen Europameister Italien in die Nations League. Es folgen die Partien gegen England am 7. Juni (ab 20.45 Uhr) in München, das Auswärtsspiel gegen Ungarn in Budapest am 11. Juni (ab 20.45 Uhr) und das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni (ab 20.45 Uhr) in Mönchengladbach. Im September stehen die abschließenden beiden Nations-League-Partien in Leipzig gegen Ungarn und in England an.

Termin Team I - Team II Turnier 04.06.2022 🇮🇹 Italien - 🇩🇪 Deutschland Nations L. 07.06.2022 🇩🇪 Deutschland - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Nations L. 11.06.2022 🇭🇺 Ungarn - 🇩🇪 Deutschland Nations L. 14.06.2022 🇩🇪 Deutschland - 🇮🇹 Italien Nations L.

Live ab 12:45 Uhr DFB Pressekonferenz

Wir berichten hier live ab 12:45 Uhr. Die Pressekonferenz wird auf DFB.TV gezeigt als auch in Ausschnitten bei n-tv im Free-TV.

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.