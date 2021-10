Fußball heute * Champions League 2021/22 * 4:0 Ajax – Dortmund * 3:2 PSG – Leipzig * Wer spielt heute?

Heute am Dienstag, den 19. Oktober, startet der 3. Spieltag der Vorrunde der Champions League 2021/22. Es gibt zwei Partien mit deutschen Teams – beide spielen auf fremdem Platz. Borussia Dortmund gastiert bei Ajax Amsterdam und RB Leipzig bekommt es mit Paris St. Germain zu tun. Während Dortmund die Tabellenführung holen kann, geht es für RB Leipzig um die ersten Punkte dieser Champions-League-Saison. Die internationalen Fußball-Spiele laufen heute bei den Streaming-Diensten Amazon Prime und DAZN. Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Champions League * Fußball heute * Anstoß-Uhrzeit und Live-Übertragung

Die Spiele in der Champions League heute werden um 21 Uhr angepfiffen. Die Live-Übertragung bei den Streaming-Anbietern startet bereits etwas früher. Heute sind Amazon Prime und DAZN mit der Live-Übertragung der deutschen Clubs am Start.

Die Vorberichte im Live-Stream bei DAZN 1 beginnen um 20:30 Uhr. DAZN zeigt heute das Spiel Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig. Spielort ist der Parc des Princes in Paris.

Amazon Prime ist bereits ab 19:30 Uhr mit Vorberichten auf Sendung. Bei Amazon Prime läuft heute Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund. Spielort der Begegnung ist die Johan Cruyff Arena in Amsterdam.

Wer überträgt heute welche Champions League Spiele? Amazon Prime überträgt das BVB Spiel ab 21 Uhr

Amazon Prime überträgt das BVB Spiel ab 21 Uhr DAZN zeigt das Leipzig Spiel ab 21 Uhr

DAZN zeigt das Leipzig Spiel ab 21 Uhr Einige Spiele beginnen schon um 18:45 Uhr, die meisten um 21 Uhr

Vorschau: Paris St. Germain gegen RB Leipzig * Champions League Gruppe A

Heute trifft RB Leipzig auf den nächsten schweren Gegner in des „Todesgruppe A“ Paris St. Germain. PSG ist seit dieser Saison mit dem Weltklasse-Trio „MNM“ Messi-Neymar-Mbappe am Start und hat wahrscheinlich die derzeit nominell beste Mannschaft der Welt. Allerdings fehlt Neymar heute mit Leistenproblemen.

RB Leipzig hingegen ist noch nicht so richtig gut in die Saison gestartet. In der Champions League hat RB beide Spiele verloren und liegt mit 0 Punkte auf dem letzten Platz. Ein Sieg heute gegen die Weltauswahl PSG wäre aber eine Riesenüberraschung.

RB Leipzig ist nach dem Trainerwechsel noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Die Leipziger hatten nur einen mäßigen Saisonstart in der Bundesliga und in der Champions League. RB braucht heute eine deutliche Leistungssteigerung um aus Paris etwas mitzunehmen.

News Update 22:45 Uhr – Mit 2:3 verliert RB Leipzig. Mukiele brignt RB in Führung, doch Messi mit 2 Toren bringt PSG wieder nach vorne. 21:45 Uhr – Nach 45 Minuten steht es 1:1 – Paris geht durch Mbappé in Führung (10.), Silva gleicht aus (29.). 20:00 Uhr – Die Aufstellung ist da! So wird RB heute Abend spielen:

Kurztabelle der Gruppe A mit RB Leipzig: 1. PSG, 2 Spiele, 3:1 Tore, 4 Punkte 2. Club Brügge, 2 Spiele, 3:2 Tore, 4 Punkte 3. Manchester City, 2 Spiele, 6:5 Tore, 3 Punkte 4. RB Leipzig, 2 Spiele, 4:8 Tore, 0 Punkte

Wo wird PSG gegen RB Leipzig live übertragen?

Die Champions-League-Partie Paris gegen Leipzig gibt es heute live und exklusiv bei DAZN. Die Übertragung beim Streaming-Anbieter beginnt um 20:30 Uhr. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren bei PSG gegen RB Leipzig?

Der Kommentator des Spiels ist Marco Hagemann. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter. Weiterhin ist Experte Sebastian Kneißl mit von der Partie.

Vorschau: Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund * Champions League Gruppe C

Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund ist das Spiel zwischen dem Gruppenersten und dem Gruppenzweiten in Champions League Gruppe C. Ajax und der BVB haben jeweils 6 Punkte auf dem Konto – allerdings hat Ajax das bessere Torverhältnis. Der BVB könnte heute mit einem Sieg an Ajax vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.

Der BVB hat eine lange Verletztenliste, aber die beiden wichtigsten Spieler Reus und Haaland sind wieder mit von der Partie und können heute gegen Ajax auflaufen. Allerdings fehlen mit Dahoud, Guerreiro und Reyna wichtige Stammspieler.

Ajax befindet sich in einer Top-Verfassung und führt auch die Tabelle in der heimischen Eredivisie an. Das Spiel heute wird und hochklassige und spannende Unterhaltung bieten.

News Update 22:45 Uhr – Mit 0:4 geht Dortmund unter! 21:45 Uhr – Nach 45 Minuten steht es 0:2 druch Tore von Blind und einem Eigentor von Reus. 20:00 Uhr – Die Aufstellung ist da! So wird der BVB spielen:

Wo wird Ajax gegen Dortmund live übertragen?

Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund läuft heute live und exklusiv auf Amazon Prime. Die Übertragung beginnt um 19:30 Uhr. Anstoß ist um 21:00 Uhr

Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren bei Ajax gegen Dortmund?

Die Kommentatoren des Spiels bei Amazon Prime sind Jonas Friedrich zusammen mit Benedikt Höwedes. Die Vorberichte im Stadion werden von Sebastian Hellmann moderiert. Außerdem gibt es eine Menge Experten: Kim Kulig, Matthias Sammer und Mario Gomez, Schiedsrichter-Experte: Wolfgang Stark. Field-Reporter sind Shary Reeves und Sebastian Benesch. Im Studio sind Moderatorin Annika Zimmermann und die Experten Florian Kohfeldt und Patrick Owomoyela am Start.

Kurztabelle der Gruppe C mit Borussia Dortmund: 1. Ajax, 2 Spiele, 7:1 Tore, 6 Punkte 2. Dortmund, 2 Spiele, 3:1 Tore, 6 Punkte 3. Besiktas, 2 Spiele, 1:4 Tore, 0 Punkte 4. Sporting Lissabon, 2 Spiele, 1:6 Tore, 0 Punkte

Fußball heute * Champions League 2021/22 * Wer spielt noch?

Die weiteren Begegnungen und DAZN-Kommentatoren heute sind:

Club Brügge gegen Manchester City in Gruppe A (18:45 Uhr)

Benni Zander (Einzelspiel), Michael Born (Konferenz)

Besiktas JK gegen Sporting Lissabon in Gruppe C (18:45 Uhr)

Guido Hüsgen (Einzelspiel), Christoph Stadtler (Konferenz)

Atletico Madrid gegen FC Liverpool in Gruppe B (21 Uhr)

Joachim Hebel, Experte: Ralph Gunesch (Einzelspiel), Lukas Schönmüller (Konferenz)

FC Porto gegen AC Mailand in Gruppe B (21 Uhr)

Flo Hauser (Einzelspiel), Mario Rieker (Konferenz)

Inter Mailand gegen Sheriff Tiraspol in Gruppe D (21 Uhr)

Ruben Zimmermann (Einzelspiel), Carsten Fuß (Konferenz)

Schachtar Donezk gegen Real Madrid in Gruppe D (21 Uhr)

David Ploch, Experte: Lutz Pfannenstiel (Einzelspiel), Holger Pfandt (Konferenz)