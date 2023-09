Fußball heute Ergebnisse ** UEFA Champions League Spielplan ** Wer spielt heute? Amazon prime & DAZN live

Heute – am Dienstag, den 19. September 2023 – startet die letzte UEFA Champions-League-Saison im Modus mit Gruppenphase. Die CL-Saison 2023/24 startet mit den Gruppen E bis H, gespielt wird um 18:45 und 21 Uhr. Aus der deutschen Bundesliga spielen heute RB Leipzig gegen Young Boys und Borussia Dortmund gegen PSG. Heute kommen 7 Champions-League-Spiele – darunter das RB-Spiel ab 18:15 Uhr – live bei DAZN. Außerdem kann man PSG gegen BVB ab 20 Uhr exklusiv auf Amazon Prime sehen.

Am 19. September 2023 beginnt die UEFA Champions-League-Saison 2023/24 mit 32 Teams in 8 Gruppen, die an 6 Spieltagen die Achtelfinalisten ausspielen. Heute starten aus den Gruppen E bis H unter anderem RBL, BVB, ManC, Feyenoord und Barcelona in die CL-Saison. In dieser Spielzeit wird zum letzten Mal die Gruppenphase stattfinden, denn ab der nächsten Saison wird eine Ligaphase mit einer Tabelle und 8 Spieltagen eingeführt.

Update 20:30 Uhr – RB Leipzig führt kurz vor Ende mit 3:1 gegen Bern. Das wäre ein toller Auswärtssieg!

Update 21:00 Uhr – Nun startet auch der BVB gegen Paris in die CL! Das wird spannend!

Update 21:45 Uhr – 0:0 zur Halbzeit! Der BVB macht das gut defensiv, wird aber nach vorne hin kaum gefährlich.

Update 22:30 Uhr – Dortmund liegt inzwischen mit 0:2 zurück. Mbappe verwandelt einen Handelfmeter, Hakimi erhöht in der 58.Minute.

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

1. Spieltag am 19.09.2023

Am 1. Spieltag der Champions League 2023/24 gibt es die umkämpften Partien Milan gegen Newcastle und Lazio gegen Atletico. Außerdem haben RB, Feyenoord, PSG, ManC, Barca und Porto eine Favoritenrolle.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 19.09.23 21:00 Lazio Roma - Atlético Madrid 1:1 Gruppe E 19.09.23 21:00 Feyenoord - Celtic FC 2:0 Gruppe E 19.09.23 18:45 AC Milan - Newcastle United 0:0 Gruppe F 19.09.23 21:00 Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 2:0 Gruppe F 19.09.23 18:45 BSC Young Boys - RB Leipzig 1:3 Gruppe G 19.09.23 21:00 Manchester City - Crvena Zvezda 3:1 Gruppe G 19.09.23 21:00 FC Barcelona - Royal Antwerp FC 5:0 Gruppe H 19.09.23 21:00 Shakhtar Donetsk - FC Porto 1:3 Gruppe H

CL-Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In CL-Gruppe E gibt es heute am 1. Spieltag die Partien Feyenoord gegen Celtic und Lazio gegen Atletico. Während Feyenoord gegen Celtic größerer Favorit ist, ist Lazio gegen Atletico nur knapp der Underdog. Gruppe E könnte bis zum Schluss spannend sein.

CL-Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Die stark besetzte Gruppe F startet um 18:45 Uhr mit Milan gegen Newcastle, bevor PSG und BVB um 21 Uhr beginnen. Im frühen Spiel gibt es keinen richtigen Favoriten – außerdem gilt Dortmund in Paris als Außenseiter. Bei Dortmund könnte Füllkrug vielleicht in der Startelf stehen.

CL-Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

Die Gruppe G beginnt mit den Spielen Bern gegen Leipzig um 18:45 und ManC gegen Belgrad um 21 Uhr. Möglicherweise starten RB und ManC heute mit Favoritensiegen, wobei Leipzig die schwerere Aufgabe beim Gastspiel in Bern hat. Das Spiel im geschichtsträchtigen Wankdorf findet auf Kunstrasen statt.

CL-Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Am 1. Spieltag spielen Barca gegen Antwerp und Donezk gegen Porto in Gruppe H. Barca gilt als haushoher Favorit für einen Auftaktsieg. Weiterhin könnte Porto in Donezk einen Sieg holen. Bei Barca sind mit ter Stegen und Gündogan 2 deutsche Nationalspieler aktiv.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Fußball heute am 19. September 2023 gibt es bei DAZN und Amazon Prime, wo insgesamt 8 CL-Spiele laufen. Das Dienstagsspiel bei Amazon Prime ist Paris gegen Dortmund, welches um 21 Uhr angepfiffen wird. Die Vorberichte beginnen bereits um 20 Uhr mit Moderator Sebastian Hellmann und Experten wie Sammer oder Miro Klose. Die Kommentatoren des Spiels sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Weiterhin zeigt DAZN 2 Spiele ab 18:45 Uhr und 5 Spiele ab 21 Uhr. Bei Bern gegen RB sind ab 18:15 Uhr Moderator Tobias Wahnschaffe und Reporterin Ann-Sophie Kimmel am Start. Das Livespiel kommentieren Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl. Außerdem bei DAZN heute diese weiteren Kommentatoren: