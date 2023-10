Fußball heute Ergebnisse *** UEFA Champions League Spielplan – Wer spielt heute? Amazon prime

Am 3. Oktober 2023 – dem Tag der deutschen Einheit – findet in der Champions League der 2. Spieltag in den Gruppen A bis D statt. Zum Feiertag hat der Ost-Klub Union sein erstes CL-Heimspiel im West-Berliner Olympiastadion vor Rekordkulisse um 18:45 Uhr – Gegner ist Braga aus Portugal. Weiterhin spielt Rekordmeister Bayern um 21 Uhr in Kopenhagen. Die Live-Übertragung vom Bayern-Spiel ist bei Amazon Prime ab 20 Uhr. Die weiteren 7 Champions-League-Spiele kann man auf DAZN sehen.

Fußball heute am Dienstag, den 3. Oktober 2023, gibt es in der UEFA Champions League, wo letztmalig die Gruppenphase ausgespielt wird. Am 2. Spieltag können Bayern, Arsenal, Neapel und Salzburg die Tabellenführung verteidigen. Außerdem hat Union Berlin die Möglichkeit die ersten CL-Punkte zu holen, nachdem das Team 1. Spieltag erst kurz vor dem Abpfiff das 0:1 kassierte. Ein Top-Spiel ist Neapel gegen Real in Gruppe C, die am 1. Spieltag beide gewinnen konnten.

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

2. Spieltag am 3.10.2023

Am 2. Spieltag der Champions League 2023/24 spielen Neapel und Real um die Tabellenführung in Gruppe C. Außerdem könnten die beiden Bundesliga-Teams heute einen Sieg holten. ManU, Arsenal und Inter sind heute in der Favoritenrolle.



Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 03.10.23 21:00 FC København - Bayern München 1:2 Gruppe A 03.10.23 21:00 Manchester United - Galatasaray 2:3 Gruppe A 03.10.23 21:00 RC Lens - Arsenal FC 2:1 Gruppe B 03.10.23 21:00 PSV Eindhoven - Sevilla FC 2:2 Gruppe B 03.10.23 18:45 1. FC Union Berlin - Sporting Braga 2:3 Gruppe C 03.10.23 21:00 SSC Napoli - Real Madrid 2:3 Gruppe C 03.10.23 18:45 RB Salzburg - Real Sociedad 0:2 Gruppe D 03.10.23 21:00 Inter - SL Benfica 1:0 Gruppe D

CL-Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In CL-Gruppe A spielt ManU gegen Galatasaray – die Engländer haben den schlechtesten Ligastart seit 34 Jahren hingelegt und brauchen heute einen Sieg. Außerdem hat Bayern in Kopenhagen einen leichten Gegner, sodass das Team um Kane, Musiala und Kimmich wohl einen Sieg holen wird.

CL-Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

Der Gruppe-B-Tabellenführer Arsenal könnte heute in Lens den 1. Platz verteidigen. Am Premier-League-Wochenende konnte DFB-Nationalspieler Havertz seinen ersten Treffer für die Gunners erzielen. Das 2. Spiel in der engen Gruppe B ist PSV gegen Sevilla.

CL-Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In Gruppe C hat Union Berlin das erste CL-Heimspiel beim gefühlten „Auswärtsspiel“ im großen Olympiastadion gegen Braga. Das Top-Spiel des 2. Spieltags ist ebenfalls in Gruppe C bei Neapel gegen Real, wo Nationalspieler Rüdiger aktiv ist.

CL-Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

Nach dem 1. Spieltag gibt es in Gruppe D mit Salzburg einen überraschenden Tabellenführer – allerdings könnten die Österreicher heute gegen Sociedad den 2. Sieg holen. Die Partie Inter gegen Benfica mit Coach Roger Schmidt könnte spannend werden.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Fußball heute am 3. Oktober 2023 kann man bei DAZN und Amazon Prime sehen. Das exklusive Live-Spiel bei Amazon Prime ist Kopenhagen gegen Bayern. Die Übertragung mit Moderator Sebastian Hellmann und den Experten Sammer, Miro Klose, Tabea Klemme sowie Schiri-Experte Lutz Wagner beginnt um 20 Uhr. Die Field-Reporterinnen sind Annika Zimmermann und Sebastian Benesch. Die Kommentatoren des Spiels um 21 Uhr sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Weiterhin kommt Union gegen Braga auf DAZN, die ab 18:30 Uhr auf Sendung sind. Die Moderation übernimmt Tobias Wahnschaffe, Reporter ist Freddy Harder. Das Livespiel ab 18:45 Uhr kommentieren Marco Hagemann und Experte Tim Borowski. Weiterhin kommen 6 CL-Spiele bei DAZN. Darunter das Top-Spiel Neapel gegen Real. Die Spiele kann man bei DAZN als Einzelspiel oder in der Konferenz ansehen. Außerdem bei DAZN heute diese weiteren Kommentatoren: