Amazon Prime Fußball heute live * FC Bayern gewinnt 1:2 * Wo läuft heute die Champions League?

Am heutigen Dienstag, 3.10. 2023 geht es der Königsklasse in den 2.Spieltag: Die Champions League ging vor 2 Wochen in die neue Saison, zu sehen bei Amazon am Dienstag! Die Champions League Saison 2023/2024 wird die Letzte sein in der jetzigen Form, ab 2024 gibt es eine Reform des wichtigsten Vereinsturniers der Welt. 32 Starter spielen in acht Gruppen zu je vier Teilnehmern – wie bei einer Fußball-WM. Gespielt wird in der Gruppenphase in einem Hin- und Rückspiel, am Dienstag, 3.10. geht es in den Spieltag! Für Deutschland starten der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und erstmals Union Berlin, die natürlich auch die Gruppenphase überstehen wollen und erstmals ins Achtelfinale einziehen möchten. Titelverteidiger ist Manchester City, der ebenso auch wieder dieses Jahr Favorit ist dank Pep Guardiola. Wollen Fußballfans die Spiele live im TV sehen, so muss man DAZN buchen, die alle Spiele zeigen als auch Abonnent von Amazon Prime sein, die das Top-Spiel am Dienstag zeigen.

Fußball heute Ergebnisse – UEFA Champions League Spielplan -Wer spielt heute? Amazon prime & DAZN live

Am zweiten Spieltag der UCL Gruppenphase geht es für den FC Bayern nach Kopenhagen zum dänischen Meister. Sebastian Hellmann präsentiert das Spiel gemeinsam mit Matthias Sammer, Miro Klose und Tabea Kemme. Kommentatoren: Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Im Anschluss: Die Highlight-Show mit allen Highlights des Dienstags.

Amazon prime - Wer zeigt die Champions League 2023/2024 live?

DAZN zeigt alle Dienstag- und Mittwochspiele. Ausnahme: Amazon Prime Video zeigt das Topspiel am Dienstagabend.

Amazon Prime – Wer spielt heute Fußball?

Amazon Prime hat sich pro Spieltag die Übertragungsrechte gesichert und zeigt jeden Dienstag das Topspiel. In dieser Saison wählte man zunächst zwei Spiele mit Beteiligung des FC Bayern München und Borussia Dortmund! Während die Anstoßzeiten entweder 21 Uhr oder 18:45 Uhr sind, geht es eine Stunde vorher mit dem Magazin los, bzw. um 20 Uhr oder um 18 Uhr. Auch gibt es die Spielwiederholungen für eine begrenzte Zeit zum anschauen.

Fußballfans müssen im Jahr 2023/2024 tief in die Taschen greifen, will man alle möglichen Fußballspiele anschauen. Dabei überträgt DAZN und Amazon prime die Champions League, wohin gegen bei Sky die Bundesliga läuft.

Prime-Mitglieder in Deutschland können die UEFA Champions League im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei auf Prime Video ansehen. Ausgenommen hiervon sind andere deutschsprachige Gebiete wie beispielsweise Österreich, Schweiz, Belgien, Liechtenstein und Luxemburg.

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

2. Spieltag am 3.10.2023

Am 2. Spieltag der Champions League 2023/24 spielen Neapel und Real um die Tabellenführung in Gruppe C. Außerdem könnten die beiden Bundesliga-Teams heute einen Sieg holten. ManU, Arsenal und Inter sind heute in der Favoritenrolle.



Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 03.10.23 21:00 FC København - Bayern München 1:2 Gruppe A 03.10.23 21:00 Manchester United - Galatasaray 2:3 Gruppe A 03.10.23 21:00 RC Lens - Arsenal FC 2:1 Gruppe B 03.10.23 21:00 PSV Eindhoven - Sevilla FC 2:2 Gruppe B 03.10.23 18:45 1. FC Union Berlin - Sporting Braga 2:3 Gruppe C 03.10.23 21:00 SSC Napoli - Real Madrid 2:3 Gruppe C 03.10.23 18:45 RB Salzburg - Real Sociedad 0:2 Gruppe D 03.10.23 21:00 Inter - SL Benfica 1:0 Gruppe D

Überträgt Amazon Prime Spiele der deutschen Clubs?

Amazon Prime hat das Erstwahlrecht der Spiele am Dienstag. Dabei sind an den ersten vier Dienstagen jeweils zwei Spiele des BVB und des FC Bayern.

Wer sind die Kommentatoren bei Amazon Prime?

Sebastian Hellmann steht zusammen mit den Ex-Nationspielern Tabea Kemme und Matthias Sammer am Seitenrand, Jonas Friedrich wird zusammen mit Weltmeister Benedikt Höwedes die Dienstagspiele kommentieren.

Wie kann ich mir die Live-Übertragung der UEFA Champions League ansehen?

Rufen Sie die App von Prime Video auf Ihrem Gerät auf. Hier werden Ihnen die Spiele unter “Live and upcoming” angezeigt. Alternativ können Sie die Spiele auch über Prime Video auf ‘Amazon.de’ aufrufen. An dieser Stelle wird Ihnen eine Schaltfläche zu “Live and upcoming“ angezeigt. Alternativ können Sie in Ihrer Prime Video-App (oder auf der Homepage ‘Amazon.de’) die Suche nach „UEFA Champions League“ starten.

Wer zeigt die Champions League live?

Das letzte CL-Finale lief noch auf Sky, das hat sich ab der Saison 2021/2022 geändert. Nach 21 Jahren wird es nun keine Live-Spiele mehr auf Sky in der Champions League geben. Denn der Streamingdienst DAZN hat sich nun die Rechte für die CL gesichert und wird bis 2024/25 die Spiele übertragen. Darin sind die Dienstag- und Mittwochspiele inklusive, lediglich ein Spiel pro Woche wird dort nicht gezeigt. Dann das Topspiel am Dienstagabend wird künftig Amazon Prime Video zeigen, der sich die Rechte an insgesamt 16 Partien gesichert hat. Das ZDF zeigt die drei Endspiele 2022, 2023 und 2024 parallel zu DAZN, egal ob ein deutsches Team es bis dahin geschafft hat oder nicht.

Auf welchen Geräten kann ich die Spiele der UEFA Champions League live streamen?

Sehen Sie sich die UEFA Champions League zu Hause oder unterwegs mit Hilfe von Hunderten von kompatiblen Geräten an. Streamen Sie aus dem Internet oder nutzen Sie die App von Prime Video auf Ihrem Smartphone, Tablet, Ihres Sateliten-Receivers, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem Smart-TV.

Welche Spiele der UEFA Champions League werden live bei Prime Video gezeigt?

Ab der Saison 2021/22 wählt Prime Video für die nächsten 3 Saisons das Topspiel am Dienstag jedes Spieltages der UEFA Champions League aus. Dies werden die Spiele ab den Play-Offs bis hin zum Halbfinale sein. Prime Video wird am Dienstag ein Spiel eines deutschen Teams zeigen, solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt.

Wird es eine Vorberichterstattung geben?

Ja, es wird vor jedem Live-Spiel eine Vorberichterstattung geben. Diese wird bei Play-Off Spielen etwa 30 min dauern. Bei Spielen während der Gruppen und KO-Phase, welche um 21:00 Uhr angestossen werden, wird diese etwa 90 Minuten dauern. Bei Spielen, welche um 18:45 Uhr angestossen werden, wird die Vorberichterstattung ca. 60 min. dauern.

Welche anderen Inhalte kann ich mir zusätzlich zu den Live-Spielen ansehen?

Unmittelbar nach der Übertragung des Live-Spiels am Dienstag auf Prime Video wird eine Highlight-Show gezeigt. In dieser Show werden die Highlights aller Spiele präsentiert, die am Dienstag ausgetragen wurden. Nachdem die Live-Highlight-Show zu Ende ist, bleibt sie als Video-on-Demand bis Donnerstag um 24:00 Uhr MEZ auf Prime Video verfügbar. Eine vollständige Wiederholung sowie (kurze und längere) Highlights des Live-Spiels werden ungefähr 30 Minuten nach dem Abpfiff bereitstehen. Zusammenfassungen aller anderen Dienstagsspiele werden ebenfalls ungefähr 30 Minuten nach dem Abpfiff bis Donnerstag um 24:00 Uhr MEZ als Video-on-Demand zur Verfügung stehen. Weitere spannende Filme und Serien mit Bezug zum Thema sind ebenso als Video-on-Demand verfügbar.

Haben alle Spiele Live-Kommentar?

Ja. Es gibt zu jedem Spiel einen ausführlichen Kommentar in deutscher Sprache. Über die Audioeinstellungen steht eine alternative Audiooption bereit, mit der Sie die Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar hören können.

Wie kann ich die Verzögerung meines Streams vermindern?

Während alle Geräte eine Optimierung für ein reibungsloses und klares Seherlebnis aufweisen, bieten einige Geräte weniger Verzögerungen zwischen dem Live-Spiel und Ihrem Stream an. Für das beste Live-Erlebnis, empfehlen wir die Verwendung eines Fire TV-, iOS- oder Android-Geräts.

Kann ich mir die Spiele auf mehreren Geräten ansehen?

Prime Kunden können ein und dasselbe Spiel auf zwei Geräten gleichzeitig streamen.