Fußball heute: Spielplan Afrika Cup 2022 am Sonntag, 16.Januar: Algerien & Tunesien

Fußball heute: Seit Sonntag Abend läuft die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Die Ergebnisse des 1. Spieltags des Afrika-Cups waren zumeist knapp und somit dürfen auch in den nächsten Partien spannende Duelle erwartet werden. Wer zieht in die K.o.-Phase ein? Heute wird sich am 2.Spieltag in den letztenm beiden Gruppen E und F zeigen, wer sich die Chance auf das Achtelfinale bewahren wird. Unter anderem sind die Mitfavoriten Tunesien und Algerien an der Reihe.



Insgesamt steht das Turnier unter keinem guten Stern, denn politische und pandemische Probleme machen dem Land in Westafrika schwer zu schaffen. Dennoch findet das Turnier mit 24 Mannschaften an fünf Orten statt, dabei ist das größte Stadien in der Hauptstadt Yaoundé noch gar nicht richtig fertiggestellt. Wir geben einen Vorgeschmack auf das Turnier und die Fußballspiele heute in Kamerun.

Aber das ist erst der Anfang im Kampf ums Weiterkommen. Bis zum 20. Januar gibt es täglich weitere Spiele des afrikanischen Kontinentalturniers, um die 16 Achtelfinalisten zu ermitteln.

Spielplan Afrika Cup 2022 am Sonntag, 16.Januar

Heute geht es in den Gruppen E und F mit dem 2.Spieltag los und somit mit den wichtigen 2.Spielen um den Kampf um den Einzug in die k.o. Runde. Die Elfenbeinküste kann sich mit dem 2.Sieg große Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen, während Algerien nach dem 1:1 Unentschieden gewinnen sollte. In der Gruppe F muss Tunesien unbedingt gewinnen, da am 1.Spieltag Gambia und Mali ihre Spiele gewonnen hatten.

14:00 Uhr: Gambia – Mali (Afrika-Cup, 2. Spieltag)

17:00 Uhr: Tunesien – Mauretanien (Afrika-Cup, 2. Spieltag)

17:00 Uhr: Elfenbeinküste – Sierra Leone (Afrika-Cup, 2. Spieltag)

20:00 Uhr: Algerien – Äquatorialguinea (Afrika-Cup, 2. Spieltag)

Alle vier Spiele sind auf DAZN und Sport Digital zu sehen!

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Ergebnisse der Afrika Cup Spiele am

Samstag, 15.Januar

Gestern konnte sich Nigeria mit einem 2.Sieg sicher ins Achtelfinale schießen, Ägypten gewann mit einem 1:0 durch Stürmerstar Moh Salah und bewahrte sich mit dem ersten Dreier die Chance auf das Weiterkommen, es bleibt dennoch in dieser Gruppe D sehr spannend. Noch haben alle Mannschaften auf die Chance in die k.o.Runde zu kommen.

17:00 Uhr: 3:1 Nigeria – Sudan (Afrika-Cup, 2. Spieltag)

20:00 Uhr: 0:1 Guinea-Bissau – Ägypten (Afrika-Cup, 2. Spieltag)