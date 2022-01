Fußball heute Achtelfinale * Spielplan Africa Cup 2022 am Donnerstag, 20.Januar: Übertragung & Livestream

Fußball heute: Derzeit läuft in Kamerun die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Die Ergebnisse des 2. Spieltags des Afrika-Cups waren zumeist knapp und somit dürfen auch in den nächsten Partien spannende Duelle erwartet werden. Wer zieht in die K.o.-Phase und somit ins Achtelfinale ein? Gestern am Mittwoch kamen aus der Gruppe D Ägypten und Nigeria weiter. Heute werden in den Gruppen E und F die Gruppensieger und Zweite gekürt und ebenso die besten vier Drittplatzierten werden gesucht. Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022



Insgesamt steht das Turnier unter keinem guten Stern, denn politische und pandemische Probleme machen dem Land in Westafrika schwer zu schaffen. Dennoch findet das Turnier mit 24 Mannschaften an fünf Orten statt, dabei ist das größte Stadien in der Hauptstadt Yaoundé noch gar nicht richtig fertiggestellt. Wir geben einen Vorgeschmack auf das Turnier und die Fußballspiele heute in Kamerun.

Aber das ist erst der Anfang im Kampf ums Weiterkommen. Bis zum 20. Januar gibt es täglich weitere Spiele des afrikanischen Kontinentalturniers, um die 16 Achtelfinalisten zu ermitteln. Die ersten beiden Mannschaften der sechs Gruppen und die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Spielplan Afrika Cup 2022 am Donnerstag, 20.Januar

Zehn Achtelfinalisten stehen fest, die weiteren sechs fehlen noch – zu den besten Drittplatzierten gehören die Kap Verden sowie Malawi mit jeweils 4 Punkten. Heute sind somit die beiden letzten Gruppen an der Reihe, die Elfenbeinküste hat die besten Chancen, Algerien enttäuschte bisher und muß gewinnen um zumindest noch auf 4 Punkte zu kokmmen. Auch in der Gruppe F bleibt es spannend, auch hier können drei Teams noch weiterkommen.

Doch durch den Corona-Ausbruch bei Tunesien vor dem entscheidenden Gruppenspiel des Afrika-Cups gegen Gambia heute am Donnerstag werden es die Nordafrikaner schwer haben – gleich zwölf Coronafälle sind zu beklagen.

17:00 Uhr: Elfenbeinküste – Algerien (Afrika-Cup, 3. Spieltag)

17:00 Uhr: Sierra Leone – Äquatorialguinea (Afrika-Cup, 3. Spieltag)

(im Live-Stream auf sportdigital.de und zeitversetzt um 22:05 Uhr auf dem Sender)

20:00 Uhr: Gambia – Tunesien (Afrika-Cup, 3. Spieltag)

20:00 Uhr: Mali – Mauretanien (Afrika-Cup, 3. Spieltag)

(im Live-Stream auf sportdigital.de und zeitversetzt um 00:00 Uhr auf dem Sender)

Ergebnisse der Afrika Cup Spiele am Mittwoch, 19.Januar

Durch ein 1:0 von Ägypten gegen den Sudan ziehen die Pharaonen als Tabellenzweiter ins Achtelfinale. Nigeria gewinnt mit 2:0 und ist mit neun Punkten Tabellensieger – das gelang bisher noch keinem Team bei diesem Africa Cup.

20:00 Uhr: 1:0 Ägypten – Sudan (Afrika-Cup, 3. Spieltag, Gruppe D)

20:00 Uhr: 0:2 Guinea-Bissau – Nigeria (Afrika-Cup, 3. Spieltag, Gruppe D)