Fußball heute SAT1 live * Relegation Hamburger SV gegen Hertha BSC Berlin

Heute am 23. Mai 2022 gibt das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen HSV und Hertha. In der Relegation spielen Hertha als 16. der Bundesliga der HSV als 3. der 2. Bundesliga. Der HSV liegt nach dem 0:1-Auswärtssieg in Berlin vorne. Allerdings hat die Hertha heute 90 Minuten Zeit den Rückstand umzudrehen. Das Relegations-Rückspiel HSV gegen Hertha wird heute live auf SAT1 übertragen. Wer gewinnt? Wann fängt die Übertragung an?

Fußball heute – wer steigt auf oder ab?

Der Sieger der Relegation wird der 18. Teilnehmer der Bundesliga-Saison 2022/23, der Verlierer spielt nächste Saison in der 2. Bundesliga. Die Bundesliga-Relegation wird im Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende des heutigen Rückspiels werden die Ergebnisse addiert und das Team mit mehr Toren gewinnt. Eine Auswärtstorregel gibt es nicht. Wenn beide Teams gleich viele Tore haben, geht das Spiel in die Verlängerung. Falls das Spiel nach 120 Minuten ausgeglichen ist, wird die Partie im Elfmeterschießen entschieden.

HSV – Schafft Hamburg die Bundesliga-Rückkehr?

Der Hamburger SV steht nach 4 Jahren Zweitklassigkeit kurz vom Aufstieg in die 1. Bundesliga. Im Hinspiel in Berlin zeigte der HSV eine ansprechende Leistung und gewann durch ein Traumtor durch Ludovit Reis mit 0:1. Nun muss das Team den Vorsprung über die Zeit bringen, um den Aufstieg perfekt zu machen. Der HSV mit Coach Tim Walther ist in der besseren Position und gibt sich selbstbewusst. Coach Walter meinte: „Jeder weiß, dass wir total auf das Spiel fokussiert sind und eine wahnsinnige Vorfreude empfinden. (…) Wir sind mutig und überzeugt von uns.“

Hertha – Kann Berlin das Spiel drehen?

Hertha BSC Berlin zeigte eine enttäuschende Vorstellung im Hinspiel und braucht heute eine Leistungssteigerung für den Klassenerhalt. Berlins Coach Felix Magath sieht nach dem 0:1 gegen den HSV einen Vorteil für seinen Club: „Jetzt ist der HSV derjenige, der etwas zu verlieren hat. Jetzt ist der Druck beim HSV. Deswegen sehe ich die Situation jetzt als die bessere für uns an.“ Allerdings braucht Hertha heute einen besseren Auftritt als im Hinspiel, um das Ergebnis noch zu drehen. Vor allem müssen die Spieler mehr Einsatz zeigen, denn im Hinspiel war Hertha eher ideenlos und ungefährlich.

Wer gewinnt heute die Relegation?

Der HSV hat sich im Hinspiel einen Vorteil erarbeitet und gilt nun als Favorit fürs Rückspiel. Bei den Wettquoten ist der HSV ebenfalls vorne. Für einen HSV-Sieg heute gibt es eine 2.20 – für einen Hertha-Sieg eine 3.20. Außerdem weiß der HSV, wie Relegation geht. Bei den beiden Teilnahmen 2014 und 2015 konnten die Hamburger gewinnen. Hingegen verlor Hertha als Bundesligist die Relegation 2012 gegen Düsseldorf.

Die Bilanz zwischen den Teams ist in etwa ausgeglichen. Insgesamt gab es 80 Spiele HSV gegen Hertha – Hertha gewann 35 und der HSV 32 Begegnungen. Aktuell hat der HSV die bessere Form mit 5 Siegen in Folge. Hingegen konnte Hertha 4 Spiele in Folge nicht gewinnen und verlor sogar die letzten 3 Partien.

Wer überträgt heute Fußball?

Das Relegationsspiel Hertha gegen HSV wird heute am 23. Mai 2022 auf SAT1 live übertragen. Die Übertragung mit dem Countdown beginnt um 19:30 Uhr. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Die Moderation macht Matthias Opdenhövel. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss dabei. Außerdem ist Experte Stefan Kuntz dabei. Field-Reporter sind Andrea Kaiser und Matthias Killing.