Fußball heute live Sat1 ** 2. Bundesliga HSV gegen Schalke 04 * 3:3 * Wer übertragt heute Fußball HSV – S04?

Am heutigen Freitag, den 28. Juli 2023, startet die 2. Fußball-Bundesliga in Deutschland mit dem Klassiker Hamburger SV gegen FC Schalke 04 live auf Sat. 1. Das erste Spiel der neuen Zweitliga-Saison 2023/24 findet im Volksparkstadion Hamburg statt und wird um 20:30 Uhr angepfiffen. Die Live-Übertragung im Free-TV auf Sat. 1 beginnt um 19:30 Uhr.

Die 2. Bundesliga startet mit einem absoluten Kracher in die neue Saison, denn Hamburg und Schalke gehören zu den bedeutendsten Teams im deutschen Fußball. Bei den Buchmachern zählen HSV und S04 als Favoriten auf die ersten beiden Tabellenplätze im Bundesliga-Unterhaus. Es ist also gefühlt fast ein Bundesliga-Spiel, welches heute um 20:30 Uhr angepfiffen wird und auf Sat. 1 live im TV läuft.

Update nach 60 Minuten: Der HSV dreht das Spiel! 3:2 durch zwei Mal Benes!

Update nach 45 Minuten: Zur Halbzeit führt Schalke! Uuwejan erzielt die 2:1 Führung in der Nachspielzeit!

Update nach 25 Minuten: Es steht 1:1! Nach 17 Minuten bringt Glatzel den HSV in Führung, Quedraogo sorgt fünf Minuten später für den Ausgleich!

Wer übertragt heute Fußball HSV – S04?

Hamburg gegen Schalke im Volksparkstadion

Anpfiff um 20:30 Uhr

Anpfiff um 20:30 Uhr Sat. 1 live ab 19:30 Uhr im Free-TV

Wer überträgt die 2.Liga heute?

Heute – am Freitag, den 28.7.2023 – kommt Hamburger SV gegen FC Schalke 04 live auf Sat. 1 ab 19:30 Uhr. Es handelt sich dabei um das erste Spiel der Saison 2023/24 in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Sat. 1-Moderator ist Matthias Opdenhövel, Experte ist Stefan Kuntz. Das Live-Spiel zum 20:30 Uhr wird von Wolff Fuss kommentiert. Field-Reporter ist Matthias Killing. Außerdem ist Sky auf Sendung.

Wer gewinnt heute die Fußball Spiele in der 2. Bundesliga?

Beim Zweitliga-Spiel zwischen Hamburger SV und Schalke 04 ist beiden Teams der Sieg zuzutrauen. Allerdings hat der Hamburg die besseren Siegquoten mit 2.35 im Vergleich zu Schalkes 2.75. Weiterhin liegt der HSV mit 42.58 Millionen Euro Gesamtmarktwert vor Schalke mit 31,85 Millionen Euro Gesamtmarktwert. Beiden Teams ist der Kampf um die Meisterschaft in der zweiten Liga zuzutrauen, weswegen das Spiel heute sehr wichtig ist.

Weiterhin hat der Hamburger SV in der 2. Bundesliga noch nie gegen Schalke verloren. In den beiden Aufeinandertreffen in 2021 gewann der HSV mit 1:3 in Gelsenkirchen und holte ein 1:1 in Hamburg. Insgesamt haben HSV und S04 bereits 113-mal gegeneinander gespielt. Schalke gewann 45-mal, Hamburg gewann 43-mal und 25-mal gabs ein Remis bei einem Torverhältnis von 182:171 für den HSV.

Wer steht heute in der 2. Bundesliga in der Startaufstellung?

Bei beiden Mannschaften gibts einige Spieler, die heute ihr erstes Spiel für den neuen Club machen. Allerdings gabs beim FC Schalke 04 nach dem Abstieg aus der Bundesliga mehr Veränderungen als beim HSV nach dem knapp verpassten Aufstieg.

Wer steht bei Hamburg in der Startaufstellung?

Der Hamburger SV geht in die erste Saison nach dem Abgang von Sonny Kittel, der 140 Spiele für den HSV gemacht hat. Außerdem könnten heute die Neuzugänge Pherai, Ramos und van der Brempt starten. Pherai spielt im offensiven Mittelfeld auf der Kittel-Position, während Ramos und van der Brempt die Viererkette verstärken. Allerdings hatte der HSV in der Vorbereitung ein paar Verletzungssorgen und Abstimmungsprobleme in der Abwehr.

Voraussichtliche Aufstellung

Heuer Fernandes – van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer – Meffert – Benes, Pherai – Jatta, Glatzel, Dompé

Wer steht bei Schalke in der Startaufstellung?

Beim FC Schalke haben nach dem Abstieg wichtige Bundesligaspieler wie Harit, Zalazar, Bülter und Yoshida den Verein verlassen. Allerdings gingen Schlüsselspieler wie Terodde, Polter, Matriciani und Drexler mit in die 2. Liga. Wichtige Schalkter Neuzugänge sind Keeper Marius Müller, Sechser Ron Schallenberg und Achter Paul Seguin. Weiterhin ist Innenverteidiger Timo Baumgartl von PSV ablösefrei zu Schalke gekommen, der aber heute wahrscheinlich noch auf der Bank sitzt.

Voraussichtliche Aufstellung

M. Müller – Brunner, Matriciani, M. Kaminski, Ouwejan – Schallenberg – Drexler, Latza – Karaman, Terodde, T. Mohr

Wer spielt heute in der 2. Bundesliga?

Das Spiel Hamburger SV gegen FC Schalke 04 ist das einzige Freitagsspiel am 1. Spieltag der 2. Bundesliga. HSV gegen S04 wird um 20:30 Uhr angepfiffen und ist das 1. Spiel der neuen Saison. Die weiteren Matches dieses Spieltags sind am Samstag um 13 und 20:30 sowie am Sonntag um 13:30 Uhr. Fußball heute kommt live auf Sat. 1 ab 19:30 Uhr.

1. Spieltag

Freitag, 20.30 Uhr

HSV – Schalke 04

Samstag, 13.00 Uhr

FC Kaiserslautern – FC St. Pauli

SV Wehen Wiesbaden – SC Magdeburg

VfL Osnabrück – Karlsruher SC

Hannover 96 – SV Elversberg

Samstag, 20.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC

Sonntag, 13.30 Uhr

SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn

Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel