Fußball heute Bundesliga *** 1:0 *** Wer spielt heute? Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC

Den dritten Bundesliga Spieltag eröffnen am Freitag Abend (19. August 2022) zwei Teams, die in Sachen Elfmeter in den Schlussminuten am letzten Wochenende im Fokus standen. Alleine das sorgt für viel Gesprächsstoff, wenn Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC heute live auf DAZN übertragen wird. Denn während die Fohlen mit einem späten Elfer gegen sich haderten, hatten die Berliner gegen Frankfurt spätes Glück.

Update 22:30: Die Borussia gewinnt mit 1:0!

Fußball heute: Bundesliga 3. Spieltag – Wer spielt heute?

Schiedsrichter Frank Willenborg hatte nämlich im Olympiastadion kurz vor dem Schlusspfiff auf Strafstoß für die Eintracht entschieden. Ein Kontakt von Christensen an Borre war auch da. Trotzdem meldete sich der VAR zu Wort, weswegen der Unparteiische zum Bildschirm schritt – und seinen Pfiff zurück nahm. Somit blieb es beim 1:1, dem ersten Punkt für die Alte Dame. Ob die jetzt im Match zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC heute nachlegen kann?

Den Fohlen jedenfalls stand bei ihrem ersten Auswärtsspiel am 2. Bundesliga Spieltag nicht so viel Glück zur Seite. Wie auch schon gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:1) drehten die Gladbacher zunächst einen 0:1-Rückstand ebenso beim FC Schalke 04. Wieder zählte Marcus Thuram dabei zu den Torschützen. Matchwinner aber war ein anderer. Und der trug das königsblaue Schalke Trikot. Denn nach einem Handspiel von Patrick Herrmann behielt Marius Bülter beim fälligen Elfmeter die Nerven und verwandelte zum 1:1-Endstand.

Liveticker heute Die Borussia gewinnt mit 1:0! 22:20 Uhr – Weiterhin führen die Gastgeber, noch wenige Minuten zu spielen ! 22:00 Uhr -69.Minute, Gelb-.Rot für Uremovic – die Hertha nur noch zu zehnt. 21:40 Uhr – Es geht weiter, 1:0 weiterhin. 21:15 Uhr -Eine ausgeglichene Partie nach 45 Minuten, Torchancen auf beiden Seiten. 21:05 Uhr – 1:0 für die Fohlen durch Alassane Plea in der 34.Minute! 20:45 Uhr – Noch 0:0! 20:30 Uhr – Es geht los! Anpfiff!

Aufstellungen heute Abend

Hertha BSC Berlin

Christensen – Kenny, Uremovic, Kempf, Mittelstädt – Tousart, Sunjic, Serdar – Lukebakio, Kanga, Ejuke

Borussia Mönchengladbach Sommer – Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini – Hofmann, Kramer, Neuhaus, Kone, Plea – Thuram

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 19.08.2022 20:30 Bor. Mönchengladbach 1:0 Hertha BSC 3. Spieltag

Somit geht Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC heute mit nur vier statt sechs möglichen Punkten in den dritten Bundesliga Spieltag. Beide Spiele gewonnen haben nur Bayern München und Borussia Dortmund. Die Partie im Stadion im Borussia Park wird um 20.30 Uhr angepfiffen und eröffnet die dritte Runde im Oberhaus des deutschen Fußballs. Sehen können Fans Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC heute live auf DAZN. Der Streamingdienst Anbieter hält die Rechte für alle Freitagsspiele in der Bundesliga.

Die Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC Übertragung startet am Freitag (19.08.22) um 19.45 Uhr mit den Vorberichten. Freddy Harder wird die Begegnung ab 20.30 Uhr kommentieren. Durchs Programm und Spiel führt derweil Laura Wontorra sowie Reporter Tom Kirsten. Als TV Experte steht bei Gladbach – Hertha heute Sascha Bigalke zur Verfügung. Der mehrfache U-Nationalspieler hat auch eine Berliner Vergangenheit, wusste sich bei Hertha BSC aber nicht wirklich durchzusetzen. Später spielte er noch für den 1. FC Köln und der SpVgg Unterhaching.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Wenn Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC heute live angepfiffen wird, ist das nur der Auftakt eines spannenden Bundesliga Wochenendes. DAZN schließt den dritten Spieltag nämlich auch am Sonntag (21. August 2022) ab und überträgt unter anderem VfL Bochum gegen Bayern München live. Der Samstag (20. August 2022) gehört unterdessen einem anderen Pay TV Sender. Sky zeigt das Topspiel am Abend (18.30 Uhr) zwischen Union Berlin und RB Leipzig live und in Farbe. Dazu gibt es die Konferenz ab 15.30 Uhr mit fünf Partien, die auch als Einzeloption angeschaut werden können. Unter anderem empfängt Borussia Dortmund Werder Bremen.

FREITAG, 19.08.2022

20.30 Uhr DAZN: Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC live im Stream

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.