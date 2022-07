Fußball heute Sat1 live: DFL Supercup 2022 * RB Leipzig vs. FC Bayern

Heute, am 30. Juli 2022, gibts den DFL-Supercup 2022, in dem RB Leipzig und FC Bayern aufeinandertreffen. Bayern kommt mit den ehemaligen RB-Leuten Coach Nagelsmann, Upamecano und Sabitzer. Hingegen hat RB Leipzig den Heimvorteil, denn das Finale findet in der Red Bull Arena statt. Das Spiel wird live bei Sat.1 übertragen, gestreamt wird das ganze Spektakel auf ran.de. Die Übertragung beginnt 19 Uhr. Das Spiel wird 20:30 Uhr angepfiffen.

RB Leipzig gegen Bayern: Wer holt den DFL Supercup 2022?

Der FC Bayern sind Favorit auf den 3. Supercup-Titel in Folge. Allerdings haben die Bayern ein Auswärtsspiel und RB Leipzig kann durchaus mit dem Rekordmeister mithalten. Für die Buchmacher sind die Bayern klarer Favorit. Sie haben eine Wettquote von 1.88. Hingegen kommt RB Leipzig auf eine 3.60.

RB Leipzig gegen Bayern: Wer hat bisher öfter gewonnen?

Das Spiel RB Leipzig gegen Bayern gab es bisher 14-mal und die Bayern gewannen 9 Spiele. Hingegen hat RB nur einmal gewonnen – am 18.3.2018 gewann RBL unter Coach Hasenhüttl mit 2:1 nach Toren von Naby Keïta und Timo Werner.

RB Leipzig und Bayern standen sich einmal im DFB-Pokalfinale gegenüber. Bayern gewann 2019 unter Niko Kovac durch den Doppelpack von Lewandowski und den Treffer von Coman mit 3:0.

Wie gut ist RB Leipzig in 2022/23?

Bei RB Leipzig ist die Vertragsverlängerung von Superstar Nkunku das wichtigste Thema des Transfersommers gewesen. Ansonsten geht das Team fast unverändert in die Saison 2022/23 und in den Supercup 2022 heute. Ein wichtiger Neuzugang könnte noch kurz vor dem Spiel verkündet werden, denn Nationalspieler David Raum wird bei RB nicht erst seit gestern heiß gehandelt. Allerdings ist RB mit Angelino auf dieser Position bereits erstklassig besetzt.

Dies ist die mögliche Aufstellung heute:

Gulacsi – Simakan, Orban, Halstenberg – Henrichs, A. Haidara, Kampl, Angelino – Dani Olmo – Silva, Nkunku

Wie gut ist Bayern in 2022/23?

Der FC Bayern hat zur Saison 2022/23 den Abgang von Weltfußballer Lewandowski zu verkraften. Allerdings gab es bereits einige namhafte Neuzugänge wie Mané und de Ligt für den die Bayern eine Rekordsumme bezahlten. Innenverteidiger de Ligt trifft bei den Bayern auf Gravenberch und Mazraoui – 2 weitere Neuzugänge aus den Niederlanden, die eine gute Rolle spielen könnten. Barca-Spieler de Jong könnte noch folgen und das Oranje-Quartett komplettieren.

So spielen die Bayern heute vielleicht:

Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Sabitzer – T. Müller, Coman – Gnabry, Mané

DFL Supercup 2022: Wer überträgt heute Fußball live?

Der DFL Supercup 2022 kommt auf Sat.1 und auf ran.de. Der Countdown beginnt um 19 Uhr, moderiert von Matthias Opdenhövel. Kommentator des Spiels ab 20:30 Uhr ist Wolff-Christoph Fuss.

