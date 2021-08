Fußball heute live: Supercup Dortmund – FC Bayern heute live bei Sat1

Heute Abend kommt es zum ersten Duell dieser Saison zwischen den Dauerrivalen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Die Bayern sind nach einem mauen 1:1 Start gegen Gladbach in Zugzwang, der BVB auf der Wolke 7 nach dem, 5:2 gegen die Eintracht. Heute treffen sich der BVB und die Bayern erneut im Supercup, dem 1.Spiuel der Saison um einen Titel, der Meister und der Pokalsieger der vorherigen Saison. Sat 1 überträgt das Spiel ab 19 Uhr, um 20:30 Uhr ist Anpfiff.

Fußball heute – wer spielt heute?

Der Supercup Klassiker findet heute in der Dortmunder Arena vor 25.000 Zuschauer statt. Schwarz-Geld gegen Rot-Weiß – die sportliche Bedeutung ist begrenzt, dennoch könnten die beiden neuen Trainer Nagelsmann und Rose einen Wink setzen, wie die restliche Saison verlaufen könnte.

Unterschiedliche Vorzeichen nach dem Saisonauftakt

Beide Teams brennen auf den 1.Titelgewinn des Jahres. Sie kommen, um zu gewinnen, da sind sich beide Trainer einig. Doch wo die Teams tatsächlich stehen, das weiß niemand, die Eintracht war eher Opfer als Gegner bei der 5:2 Gala der Borussen rund um ihren Stürmerstar Erling Haaland. Die Duelle mit den Bayern haben immer einen besonderen Charakter, so Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzabteilung und Ex-Nationalspieler. Die Aussagekraft bezüglich der Bundesliga sei aber begrenzt, hieß es gleichzeitig im Vorfeld des Spiels.

Der FC Bayern München muss seine Form finden

Die Bilanz von Neu-Trainer Julian Nagelsmann ist wünschenswert, noch kein Sieg in der Vorbereitung und nur ein 1:1 gegen Gladbach am 1.Spieltag der Bundesliga.

Der BVB nach dem 5:2 in der Liga der Favorit?

Gegen die Eintracht reichten ein Haaland und Reus in guter Form um zu gewinnen. Beide Teams müssen erst in die Saison kommen, nach EM und Olympia konnte man nicht mit dem gesamten Kader trainieren. Während die Abwehr des BVBs nicht sattelfest wirkte, war das selbe Spiel auf der anderen Seite zu sehen – da ist noch Luft nach oben und wir dürfen uns heute Abend auf viele Tore freuen. Wollen beide Teams um die Meisterschaft spielen, müssen sich beide Mannschaften in der Defensive besser konzentrieren. Die Bayern sind nun ohne Boateng und Alaba in der Innenverteidigung, Pavard ist noch verletzt.

Die Aufstellungen – so könnten die Mannschaften spielen

Schaut man sich die beiden ersten Spiele in der Bundesliga an, könnten die Aufstellungen sp aussehen:

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer – Davies, Süle, Upamecano, Stanisic – Kimmich – Gnabry, goretzka, Müller, Sané – Lewandowski

Aufstellung Borussia Dortmund:

Kobel – Passlack, Witsel, Akanji, Schulz – Dahoud – Reyna, Reus, Bellingham, Hazard, Haaland

Die Bilanz im Supercup Bvb gegen Bayern

Der Supercup wird von den beiden Mannschaften bestimmt, nur selten kamen andere Teams zum Einsatz. Schon zum zehnten Mal gibt es das Duell Dortmund gegen München im Supercup.

Jahr Team 1 Team 2 Ergebnis 2020 FC Bayern Bor. Dortmund 3:2 2019 Bor. Dortmund FC Bayern 2:0 2017 Bor. Dortmund FC Bayern 2:2 (Elf. 4:5) 2016 Bor. Dortmund FC Bayern 0:2 2014 Bor. Dortmund FC Bayern 2:0 2013 Bor. Dortmund FC Bayern 4:2 2012 FC Bayern Bor. Dortmund 2:1 2008 Bor. Dortmund FC Bayern 2:1 1989 FC Bayern Bor. Dortmund 3:4

Trauerflor und Gedenkminute

Der FC Bayern wird nach dem Tor von Gerd Müller, dem „Bomber der Nation“ mit Trauerflor spielen, vor dem Anpfiff wird es zudem eine Trauerminute geben. Schon die Allianzarena in München leuchtete nach dem Tod des Altstars mit einem „Danke Gerd“ in den Bayern-Farben.

Sat 1 ab 19 Uhr – Dortmund gegen Bayern live

Der Abend auf Sat1 beginnt um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 20:30 Uhr ist Anpfiff. Zu sehen sein werden die Live-Begegnungen in SAT.1 sowie parallel auf ran.de, sat1.de, in den ran- und SAT.1-Apps und im SAT.1-Livestream auf Joyn. Das „ran SAT.1 Bundesliga“-Team besteht aus Moderator Matthias Opdenhöve und Kommentator Wolff-Christoph Fuss.