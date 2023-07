Fußball heute RTL live * Wann & Wer überträgt Bayern München gegen Manchester City im TV?

Der deutsche Rekordmeister Bayern München bekommt es zum Auftakt der Asienreise – am 26. Juli 2023 – mit dem Champions-League-Sieger Manchester City zu tun. Während im Frauenfußball derzeit die WM 2023 stattfindet, befinden sich einige europäische Top-Teams in Asien für die Saisonvorbereitung im Männerfußball. Der Kracher FC Bayern München gegen Manchester City ist das erste von drei Spielen, die die Bayern in Japan und Singapur bestreiten. Das Beste daran, das Spitzenspiel Bayern gegen ManC wird live heute ab 12:25 Uhr auf RTL und RTL plus übertragen.

Der FC Bayern hatte den Trainingsstart bereits am 13. Juli 2023 und bestritt ein Testspiel gegen FC Rottach-Egern (0:27). Heute geht es gegen das beste Team Europas, den amtierenden CL-Sieger und englischen Meister Manchester City, der vom ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola trainiert wird. Weiterhin dreht sich beim FC Bayern viel um die Besetzung von Schlüsselpositionen im Team. Unter anderem sind Kyle Walker (ManC) und Harry Kane (Tottenham) Kandidaten für einen Wechsel nach München.

Wo kommt Bayern gegen ManC live in TV und Stream?

RTL überträgt das Fußball-Testspiel Bayern gegen ManC am Mittwoch, den 25. Juli 2023, um 12:30. Die Sendung beginnt bereits um 12:25 Uhr. Die Live-Übertragung aus dem Japan National Stadium in Tokio wird bei RTL im Live-TV und bei RTL plus im Livestream gezeigt. Weiterhin sind auch Sky und DAZN mit von der Partie, wo das Spiel von Dominik Müller (Sky) und Mario Rieker (DAZN) kommentiert wird.

Wer gewinnt Bayern gegen ManC?

Bayern gegen ManC wird ein spannendes Spiel mit ungewissem Ausgang. Die Bayern haben einen leichten Trainingsvorsprung, weil sie bereits 4 Tage länger im Mannschaftstraining sind. Hingegen spricht für ManC der höhere Marktwert (1,18 Mrd. EUR – 926,5 Mio. EUR) und die bessere Bilanz (4 Siege MCI, 3 Siege FCB und 1 Remis). Die Bayern haben heute die Chance auf die Revanche für die Niederlage gegen ManC im Champions-League-Viertelfinale 2022/23.

Wer steht bei Bayern und ManC in der Startaufstellung?

Es ist wahrscheinlich, dass beide Teams die bestmögliche Startaufstellung aufs Feld schicken und wenig taktische Experimente wagen. Bei Bayern spielt Mazraoui auf der Walker-Position, der für einen Wechsel von ManC zu Bayern gehandelt wird. Außerdem könnte Gnabry in den Mittelsturm rücken.

Mögliche Bayern Aufstellung (4-2-3-1):

Ulreich – Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies – Kimmich, Laimer – Coman, Musiala, Sane – Gnabry

Mögliche ManC Aufstellung (3-2-4-1):

Ederson – Walker, Dias, Laporte – Stones, Rodri – Bernardo, Kovacic, Foden, Grealish – Haaland