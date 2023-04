Fußball TV Übertragung heute * Bayern München gegen Manchester City – Wer zeigt Bayern heute?

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel steht der FC Bayern München heute Abend gegen Manchester City unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss nun im Rückspiel mindestens vier Tore erzielen, um sich für das Halbfinale der Champions League zu qualifizieren. Manchester City hingegen kann mit einer soliden Defensivleistung bereits den Einzug in die nächste Runde sichern. Das Rückspiel zwischen Bayern München und Manchester City wird nicht im Fernsehen übertragen, sondern ist ausschließlich im Livestream auf DAZN zu sehen. Die Übertragung beginnt um 21:00 Uhr, und DAZN-Abonnenten können sich auf eine ausführliche Berichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Jan Platte und Experte Michael Ballack freuen.

Das Rückspiel zwischen Bayern München und Manchester City verspricht eine spannende Partie zu werden, bei der beide Teams alles geben werden, um den Einzug ins Halbfinale der Champions League zu sichern. Während Bayern München einen hohen Sieg benötigt, um das Weiterkommen noch zu schaffen, reicht Manchester City bereits ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage. Es bleibt abzuwarten, welche Taktik die beiden Trainer wählen und welche Spieler sich besonders hervortun werden. Fußballfans dürfen sich auf jeden Fall auf ein packendes Duell mit offenem Ausgang freuen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

UEFA Champions League 2022/23, Viertelfinale, Rückspiel

UEFA Champions League 2022/23, Viertelfinale, Rückspiel Ergebnis im Hinspiel : 3:0 für Manchester City

: 3:0 für Manchester City Datum und Uhrzeit : 19.04.2023, 21:00 Uhr

: 19.04.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Schiedsrichter : Clément Turpin

: Clément Turpin TV-Übertragung: DAZN im Pay-TV

Schlüsselduell: Dayot Upamecano gegen Erling Haaland

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell zwischen Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano und Manchester City-Stürmer Erling Haaland. Im Hinspiel leistete sich Upamecano einen folgenschweren Fehler, der zum zweiten Treffer der Engländer führte. Im Rückspiel muss er sich nicht nur gegen Haaland behaupten, sondern auch sein Selbstvertrauen wiederherstellen. Trainer Thomas Tuchel hat jedoch vollstes Vertrauen in den französischen Abwehrspieler und betonte, dass das gesamte Team hinter ihm steht.

ManCity in Topform und mit rekordverdächtigem Erling Haaland

Manchester City hingegen ist in Hochform und wird angeführt von ihrem Superstar Erling Haaland, der bereits 32 Tore in 30 Spielen erzielen konnte. Damit zieht er mit Mo Salah in der Saison 17/18 gleich und hält den Rekord für die meisten Premier-League-Tore innerhalb einer Saison mit 38 Spieltagen.

Die möglichen Aufstellungen heute Abend

So könnte der FC Bayern spielen: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Goretzka, Kimmich – Coman, Sané – Musiala – Choupo-Moting

So könnte Manchester City spielen: Ederson – Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké – Rodrigo – De Bruyne, Gündogan – Silva, Haaland, Grealish

Die Taktik: So könnte Bayern München das Spiel drehen

Bayern München muss im Rückspiel auf Angriff spielen und gleichzeitig die Defensive stabil halten. Thomas Tuchel könnte dabei auf eine offensiv ausgerichtete Formation setzen, um das nötige Torfeuerwerk zu entfachen. Gleichzeitig sollten die Bayern darauf achten, Manchester Citys schnelle Konterangriffe zu unterbinden und den gefährlichen Haaland in Schach zu halten.

Was bedeutet dieses Spiel für die Zukunft der beiden Mannschaften?

Sollte Bayern München das Halbfinale erreichen, wäre das ein großer Erfolg für den deutschen Rekordmeister und ein Beweis für die Stärke der Mannschaft. Eine Niederlage hingegen könnte den Druck auf Trainer Tuchel erhöhen und zu Diskussionen über seine Zukunft führen.

Manchester City steht kurz vor dem Einzug ins Halbfinale und könnte mit einem Sieg gegen Bayern München seine Ambitionen auf den Titel untermauern. Sollte das Team von Trainer Pep Guardiola jedoch ausscheiden, wäre das eine herbe Enttäuschung und würde die Kritiker auf den Plan rufen.

Fragen & Antworten zum Bayernspiel heute

Wann findet das Champions-League-Viertelfinale Rückspiel zwischen FC Bayern München und Manchester City statt?

Das Champions-League-Viertelfinale Rückspiel zwischen FC Bayern München und Manchester City findet am 19. April 2023 um 21 Uhr in München statt.

Wo wird das Viertelfinale Rückspiel zwischen FC Bayern München und Manchester City ausgetragen?

Das Viertelfinale Rückspiel zwischen FC Bayern München und Manchester City wird in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Wie kann ich das Spiel FC Bayern München gegen Manchester City live verfolgen?

Das Spiel FC Bayern München gegen Manchester City kann live im TV bei DAZN und im Livestream auf der DAZN-Website verfolgt werden. Außerdem gibt es einen Live-Ticker bei Eurosport.de.

Wie endete das Hinspiel zwischen Manchester City und FC Bayern München?

Das Hinspiel zwischen Manchester City und FC Bayern München endete mit einem 3:0 Sieg der Engländer.